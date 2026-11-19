Celý život jste chodili do práce, dosáhli jste důchodového věku a místo rozhodnutí o důchodu vám přijde zamítnutí. Takový dopis není žádná výjimka. Úřad se totiž řídí jen dny zapsanými v evidenci, a ty se se vzpomínkami na pracovní léta často rozcházejí.
Na předčasný důchod se počítá každý den
Předčasný starobní důchod má od 1. října 2024 přísnější podmínky. Potřebujete aspoň 40 let pojištění včetně náhradních dob a odejít můžete nejdříve 3 roky před svým důchodovým věkem.
Hranice 40 let se posuzuje přesně. Úřad počítá dobu pojištění po kalendářních dnech, takže kdo má 39 let a pár měsíců nebo dnů, předčasný důchod nedostane.
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Předčasný důchod se navíc přiznává nejdříve ode dne podání žádosti. Rozhodnutí už nejde vzít zpět, krácení platí natrvalo a řádný starobní důchod pak nedostanete.
Věk sám na důchod nestačí
Na řádný starobní důchod musíte splnit dvě podmínky zároveň: dosáhnout důchodového věku a mít aspoň 35 let pojištění, případně aspoň 30 let bez náhradních dob. Do doby pojištění se počítá výdělečná činnost, náhradní doby a dobrovolné pojištění.
Chybějící roky jsou nejčastějším důvodem, proč úřad žádost o starobní důchod zamítne. Vyplývá to z dat, která Česká správa sociálního zabezpečení poskytla v říjnu 2025 deníku Echo24. V roce 2024 podle nich úřad zamítl téměř pětinu všech žádostí.
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Roky strávené v práci se s dobou pojištění nemusí shodovat. Nejčastěji chybějí roky u zaměstnavatelů, kteří evidenční list úřadu nikdy neposlali. Další mezery vznikají tam, kde člověk nepracoval, ale doba se mu počítat má, třeba při péči o dítě nebo o nemocného příbuzného a na vojně. U starších ročníků k tomu patří i škola.
Další dny se ztrácejí u náhradních dob. Pro řádný i předčasný důchod se počítají jen z 80 %, což se týká třeba evidence na úřadu práce. Naplno se počítá jen péče o malé dítě, pěstounská péče, vojenská služba a péče o člověka, který je závislý na pomoci jiných.
Studium po roce 2009 se do doby pojištění nepočítá, výjimkou je první úspěšně dokončený prezenční doktorát. Studium ze starších let se započte jen zčásti, a to opět z 80 %.
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Kdo v důchodovém věku potřebnou dobu nemá, má ještě jednu možnost. Nárok mu vznikne ve věku o 2 roky vyšším, než je důchodový věk muže se stejným datem narození. Ženám, kterým se důchodový věk snížil za vychované děti, se tato úleva při odkladu nezohlední, takže od svého důchodového věku můžou čekat déle.
Pravidlo platí pro každého, kdo zmíněného věku dosáhne od roku 2025, takže ho můžou využít i lidé, kterým důchodový věk nastal dřív. O důchod si ale musí sami požádat. Podmínkou je aspoň 20 let pojištění, do nichž se započítávají i náhradní doby, nebo 15 let bez nich. Kdo nesplní ani jedno, na tuto variantu nárok nemá.
Kdo chybějící roky dopracuje nebo si dobu doplní, může o důchod požádat dřív, hned jak potřebné doby dosáhne. Jednotlivé cesty k důchodu se liší potřebnou dobou i věkem.
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Cesta k důchodu Potřebná doba pojištění Odchod nejdříve Řádný starobní důchod aspoň 35 let (30 let bez náhradních dob) v důchodovém věku Předčasný starobní důchod aspoň 40 let 3 roky před důchodovým věkem Odklad bez potřebné doby aspoň 20 let (15 let bez náhradních dob) 2 roky po důchodovém věku muže stejného data narození Zkontrolujte si evidenci včas
Svůj stav si ověříte v aplikaci IDA na ePortálu ČSSZ. Ukáže evidované doby, důchodový věk i to, kolik vám do nároku chybí. Chybějící zaměstnání nebo péči doložte na OSSZ, například pracovní smlouvou, potvrzením o zaměstnání nebo mzdovými listy.
Kontrola evidovaných dob v aplikaci IDA s předstihem odhalí, kolik let pojištění do nároku na důchod chybí. Ilustrační foto. Zdroj: Tima Miroshnichenko / Pexels.
Dobu si můžete doplatit i dobrovolným pojištěním, zákon pro něj ale stanoví limity. Bez uvedení důvodu se platí zpětně nejvýš 1 rok před podáním přihlášky, a to jen po aspoň 1 roce dřívější výdělečné činnosti. Díru z doby, kdy jste před lety nikde nepracovali, takhle nedoplatíte. Kdo v důchodovém věku potřebné roky nemá, nárok ještě nezískal, a proto může doplácet i potom. Zaplatit si pojištění ale může nejpozději za den, který předchází vzniku jeho nároku.
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„Klientům doporučujeme, aby si pečlivě ověřili, zda ČSSZ zhodnotila veškeré doby pojištění,“ uvedla pro deník Echo24 Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ. Každý případ úřad posuzuje individuálně, proto evidenci projděte s předstihem a s nejasnostmi se obraťte na OSSZ.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155, https://www.cssz.gov.cz/-/podminkou-pro-odchod-do-predcasneho-starobniho-duchodu-od-1-rijna-2024-je-ziskani-alespon-40-let-doby-duchodoveho-pojisteni, https://www.cssz.gov.cz/starobni-duchod, https://www.cssz.gov.cz/dobrovolna-ucast-na-pojisteni, https://www.cssz.gov.cz/-/starobni-duchod-aneb-na-co-se-lide-casto-ptaji, https://www.e15.cz/finexpert/duchody/chybi-vam-roky-k-duchodu-existuje-legalni-cesta-jak-je-ziskat-zpetne-pripravte-si-ale-desitky-tisic-1434595, https://www.podnikatel.cz/clanky/nepriznali-vam-duchod-protoze-vam-chybely-roky-druha-sance-existuje/, https://www.echo24.cz/a/HfMCM/zpravy-domaci-zamitnuti-zadosti-o-duchod-stale-casteji-co-je-treba-splnit-chybejici-udaje-doba-pojisteni, https://www.mesec.cz/clanky/nahradni-doba-pojisteni-co-se-vam-krome-vydelecne-cinnosti-zapocita-do-penze-a-v-jake-mire/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/radce-predcasny-duchod-2026-kdy-se-vyplati-nevyhody-301978, https://www.cssz.gov.cz/informativni-duchodova-aplikace-ida-, https://www.finance.cz/clanky/na-duchod-nemusi-stacit-ani-35-let-pojisteni-kdy-potrebujete-40-let-a-kdy-postaci-mene/