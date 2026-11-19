Důchody porostou o stovky korun, stát ale čekají miliardové výdaje. Dle šéfa Národní rozpočtové rady bude zvyšování penzí problémem.
Senioři si od ledna 2027 finančně polepší a průměrný důchod se má zvýšit na 22 196 korun. Vedle pravidelné valorizace se navíc hovoří o jednorázovém příspěvku ve výši 2 000 korun.
Ten nicméně zatím není definitivně schválený. Šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl navíc upozorňuje, že stát si podobnou štědrost nemusí dlouhodobě dovolit. Podle něj není rozumné zvyšovat penze nad zákonný rámec v době, kdy je inflace nízká. Od ledna přijdou stovky korun navíc
Základní výměra důchodu se od ledna zvýší o 270 korun na 5 170 korun, uvádí České důchody. Tuto část penze dostávají všichni důchodci stejně. Procentní část pak vzroste o dalších 0,2 procenta. U průměrného starobního důchodu to představuje přibližně 34 korun a
celkové zvýšení tak vychází v průměru na 304 korun měsíčně. Konkrétní částka se ale bude lišit podle výše důchodu. U penze 16 tisíc korun půjde přibližně o 292 korun, zatímco člověk s důchodem 24 tisíc korun dostane asi o 308 korun více. Podle ministerstva práce si tato změna vyžádá dalších 1,1 miliardy korun ročně.
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Vedle pravidelné valorizace se řeší také jednorázový příspěvek 2 000 korun. Pro člověka s napjatým rozpočtem mohou takové peníze znamenat výraznou pomoc,
například na energie, léky nebo zimní oblečení. Zároveň je ale důležité, že by šlo pouze o jednorázovou částku. Nezvýšila by samotný důchod ani základ pro budoucí valorizace. Navíc její vyplacení zatím není jisté. Příslušná novela prošla 4. listopadu druhým čtením ve Sněmovně a čeká ji další schvalování. Pravidelné lednové zvýšení je naopak už schválené. Pokud tedy stát mimořádný příspěvek nakonec schválí, půjde o oddělenou pomoc, ale ne o trvalé zvýšení penzí.
Fotografie: Freepik
Dlouhodobé náklady jsou podle Mojmíra Hampla hlavním problémem. „
Proč bychom měli v situaci, kdy je inflace nízká, dělat valorizace, které jsou vyšší, než je zákonný mechanismus?“ ptal se v pořadu Hráči na Blesku. Národní rozpočtová rada odhaduje, že plánované změny důchodů zvýší výdaje o 17,8 miliardy korun, zatímco vláda má v rozpočtu počítat s částkou 23,2 miliardy. Samotný dvoutisícový příspěvek by podle odhadu vyšel asi na 4,8 miliardy. Spor tak není jen o několik stovek korun měsíčně. Jde také o to, kolik peněz bude stát potřebovat za deset či dvacet let. Hampl upozorňuje, že důchody bude stát vyplácet i budoucím seniorům, otázkou však bude, jak vysoké budou a jakou kupní sílu si zachovají. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o pokladu, který můžete mít doma mezi starými papíry.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Českédůchody, Blesk, Národnírozpočtovárada
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