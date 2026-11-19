Celý bezpečný postup se řídí jednoduchou logikou: nejprve uvolnit nečistoty, potom je vyfoukat a nakonec povrch otřít. Zařízení vypněte a odpojte od napájení. Klávesnici nakloňte nebo otočte a jemným poklepáním z ní vyklepejte volné nečistoty. Mezery mezi klávesami následně vyčistěte stlačeným vzduchem a povrch i lepkavé okraje kláves dočistěte vatovou tyčinkou nebo tamponem lehce navlhčeným isopropylalkoholem. Žádné rozebírání, namáčení ani agresivní chemie nejsou potřeba. Právě v tom je háček: většina poškození klávesnic nevzniká samotnými nečistotami, ale nesprávným způsobem čištění. Příliš mokrý hadřík, obrácená plechovka se stlačeným vzduchem nebo pokus o sundání kláves notebooku mohou napáchat víc škody než rok nahromaděného prachu.
Proč právě isopropylalkohol, a ne cokoliv z koupelny
Isopropylalkohol (IPA) doporučují shodně Apple, Microsoft, Dell i Logitech. Důvod je jednoduchý: rychle se odpařuje, nezanechává téměř žádné zbytky a při správném použití nepoškozuje potisk kláves ani plastové povrchy. Technický líh s denaturovaným ethanolem, který máte možná doma, může podle Alzy zanechávat na povrchu nežádoucí film. Ten pak může zachytávat další prach a nečistoty. Bělidlo, aceton nebo amoniak jsou naprosto nevhodné. Logitech jejich použití výslovně zakazuje a Dell varuje před agresivními čisticími prostředky obecně.
Zásadní pravidlo zní: kapalinu nikdy nestříkejte přímo na klávesnici. Navlhčete jí tampon nebo vatovou tyčinku tak, aby z ní nic nekapalo, a čistěte pouze povrch a okraje kláves. Apple povoluje použití ubrousků se 70% isopropylalkoholem na tvrdé neporézní povrchy, Microsoft zase doporučuje roztok IPA s koncentrací do 70 %. V tomto případě platí, že méně je více.
Stlačený vzduch: jednoduchý nástroj, překvapivě snadné ho použít špatně
Plechovka se stlačeným vzduchem dokáže odstranit drobky, prach i vlasy z mezer, kam se žádná vatová tyčinka nedostane. Má to ale svá pravidla. Apple u MacBooků doporučuje držet notebook v úhlu přibližně 75 stupňů a foukat zleva doprava. Poté zařízení pootočte na pravou stranu a postup zopakujte. Nakonec totéž proveďte s notebookem nakloněným doleva. Trubičku spreje držte přibližně 1,5 centimetru od povrchu. Proč právě v takovém úhlu? Apple to výslovně nevysvětluje, ale smyslem postupu je pomoci nečistotám vypadnout ven, místo aby se dostaly hlouběji do zařízení.
Zásadní chybou, kterou lidé často dělají, je obracení plechovky vzhůru nohama. V takové poloze může místo vzduchu vystříknout kapalný hnací plyn, který může poškodit elektroniku pod klávesami. Plechovku proto při používání držte vždy ve svislé poloze podle pokynů výrobce.
Stlačený vzduch přitom není žádná exotická pomůcka. V Bauhausu seženete sprej CLEAN IT s trubičkou za několik desítek korun. Podobné produkty nabízí také Alza v kategorii čisticích prostředků na elektroniku. Čistý isopropylalkohol s koncentrací 99,9 % koupíte rovněž online, například na Alze nebo u specializovaných prodejců servisní chemie. V běžné drogerii ho ale pravděpodobně nenajdete. Tam narazíte spíše na technický líh, který nemusí být pro čištění elektroniky vhodný.
Notebook versus externí klávesnice: jeden postup nesedí na obojí
U externí klávesnice Microsoft doporučuje zařízení obrátit vzhůru nohama a jemně s ním zatřást nebo poklepat, aby volné nečistoty vypadly. U notebooku je takový postup nepraktický a není vhodné ho používat. Pracujte raději s mírně nakloněným zařízením a k odstranění nečistot využijte stlačený vzduch.
Zásadní rozdíl spočívá také v možnosti rozebírání. Logitech u některých svých modelů řady MX a mechanických klávesnic připouští sejmutí krytek kláves, které umožňuje důkladnější čištění. Jde však o volitelný krok pro zkušenější uživatele, nikoli o nezbytnou součást běžné údržby. U notebooků Dell naopak výslovně upozorňuje, že klávesy mají křehké úchyty a neměly by se bez odpovídajících pokynů výrobce sundávat. Neodborný pokus o demontáž může skončit ulomením mechanismu a poškozenou klávesou, kterou už nebude možné správně nasadit zpět.
Běžné čištění zvládnete bez jakéhokoli rozebírání. Kombinace stlačeného vzduchu a lehce navlhčené vatové tyčinky odstraní většinu nečistot, se kterými se při běžném používání setkáte.
Jak často a proč to není jen o estetice
Dell doporučuje lehké čištění jednou týdně a důkladnější údržbu jednou za několik měsíců. Pokud klávesy začnou lepit nebo přestanou správně reagovat, je vhodné vyčistit je dříve. U sdílených klávesnic v kancelářích nebo školách má smysl interval ještě zkrátit. Studie z univerzitního prostředí prokázala vyšší mikrobiální zátěž na klávesnicích používaných více lidmi než na těch osobních. Nejde přitom jen o teoretické riziko. CDC zdokumentovalo případ školní epidemie noroviru, při jejímž vyšetřování byl virus nalezen také na sdílené klávesnici a myši.
To samozřejmě neznamená, že je vaše domácí klávesnice biologickou hrozbou. Pravidelné čištění je ale jednoduchá a levná prevence. Se třemi základními pomůckami za pár stovek ho navíc zvládnete za kratší dobu, než kolik vám zabere příprava kávy.
Nejbezpečnější způsob čištění spočívá v odstranění nečistot z mezer mezi klávesami a z jejich okrajů, nikoli v rozebírání celé klávesnice. Právě proto funguje kombinace stlačeného vzduchu a lehce navlhčeného tamponu: dostanete se na potřebná místa, aniž byste museli cokoli demontovat. A to je celý trik.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda