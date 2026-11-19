Letošní zima má být podle meteorologů teplejší a s více srážkami. Pro českou krajinu ale bude rozhodující, zda půjde o déšť, nebo sníh.
Letošní zima může být podle meteorologů poměrně bohatá na srážky, zároveň ale nebude příliš mrazivá. V tom se skrývá její největší problém. Větší množství vody totiž nemusí znamenat, že se podaří dostatečně doplnit zásoby vláhy v české krajině. Pokud budou srážky kvůli vyšším teplotám padat hlavně jako déšť, sníh bude chybět. Ten by byl přitom po sušším podzimu mnohem cennější. Zimní výhled tak přináší jednu dobrou a jednu méně příjemnou zprávu.
Srážek má přibýt, teploty ale zůstanou vysoko
Počasí během podzimu zatím nepřineslo tolik srážek, kolik by česká krajina potřebovala. Například během prvního listopadového týdne byly srážky dle dostupných údajů velmi omezené a rozsah půdního sucha se podle projektu Intersucho mírně zvětšil. Zima by v tomto směru měla být příznivější. Aktuální výhled modelu ECMWF podle Intersucha naznačuje vyšší množství srážek, místy až o 50 milimetrů. Jenže zároveň se očekávají nadprůměrné teploty. „Více zimních srážek ale automaticky neznamená více sněhu,“ upozorňuje Severe Weather Europe. Velká část vody tak může místo sněhové pokrývky přijít v podobě deště.
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Na první pohled se může zdát, že je jedno, jestli voda spadne z oblohy jako déšť, nebo sníh. Pro půdu je mezi tím ale velký rozdíl. Sněhová pokrývka totiž dokáže vodu zadržet a následně ji při postupném tání uvolňovat do půdy. Zároveň půdu chrání před vysycháním a pomáhá udržovat vláhu po delší dobu. Déšť sice vodu do krajiny také dodává, při rychlém oteplení však může být její efekt krátkodobější. Proto by české přírodě v současné situaci prospěla hlavně souvislá vrstva sněhu, která by vydržela delší dobu. Právě to ale může být problém. Pokud budou teploty většinu zimy nadprůměrné, sníh se v nižších polohách nebude držet dlouho, případně se vůbec nevytvoří.
Jaké množství srážek očekáváme v zimě?
Aktuální výhled modelu ECMWF naznačuje jejich vyšší množství. Až o 50 mm a to skutečně není málo. Problém je ve vyšší teplotě, která podpoří spíše déšť než sníh. A ten by byl cennější. Ale i tak !
Jde o odchylku od období 1993–2015. https://t.co/mQEgbKBEWv
— www.intersucho.cz (@Intersucho) November 13, 2026
Ani dlouhodobý výhled přitom není definitivní. Vědci z Intersucha upozorňují, že současné podmínky jsou mimořádné také kvůli vývoji polárního víru a jevu El Niño. „Problém je, že pro situaci s vortexem (tj. polární vír) a jevem El Niño nemáme data, nikdy se nepropadl v první dekádě listopadu, nejdříve v prosinci,“ uvedli. To znamená, že některé části zimy mohou nakonec vypadat jinak, než nyní naznačují dlouhodobé modely. Zatímco celkově se očekává spíše teplejší období, výraznější ochlazení může kdykoliv přinést sníh a mráz. Hlavní otázkou tak nebude jen to, kolik srážek během zimy spadne, ale především v jaké podobě dorazí. Na SvětěKreativity.cz jsme psali co dělat, když zruší bankomat v obci.
V bílé Vánoce můžeme jen doufat
Listopad si za chvíli sbalí kufry a na jeho místo se nachystá prosinec, který s sebou přináší nejen adventní čas, ale také stále bližší vidinu Vánoc. S nimi přichází tradiční přání, aby se krajina konečně zahalila do bílé peřiny a sváteční dny měly tu správnou zimní atmosféru. Místo bláta, deště a šedivé oblohy bychom si letos zasloužili pořádnou sněhovou nadílku, díky níž by vánoční procházky připomínaly pohlednici. Jestli se ale počasí rozhodne splnit naše přání, zůstává zatím ve hvězdách.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu SevereWeatherEurope, Intersucho, sociální síť X www.intersucho.cz
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