Bezpečnost Evropy se v posledních letech výrazně proměnila a česká armáda hledá způsoby, jak na nové hrozby reagovat. Jednou z priorit je nyní posílení ochrany před raketovými útoky, zejména před taktickými balistickými střelami, které se pohybují vysokou rychlostí a vyžadují specializované prostředky k zachycení.
Ministr obrany Jaromír Zůna ve středu 18. listopadu během návštěvy Izraele uvedl, že Česká republika by mohla v příštím roce zahájit veřejnou zakázku na nové systémy protivzdušné obrany. Zdůraznil, že jde o dlouhodobý projekt, jehož realizace bude záviset na finančních možnostech, dostupných technologiích a dodacích lhůtách jednotlivých výrobců.
Ve hře mají být jak izraelská, tak evropská řešení. Konečný výběr zatím nepadl a armáda musí nejprve rozhodnout, jakou část své obranné ochrany potřebuje posílit přednostně.
Tento rozdíl je důležitý. Protivzdušná obrana totiž není jeden univerzální systém, který dokáže zastavit všechny možné útoky. V praxi se skládá z několika vrstev určených proti různým hrozbám, od bezpilotních prostředků a letadel až po střely s odlišnou rychlostí a způsobem letu.
Návštěva Izraele neznamená uzavřenou zakázku
Česká delegace se během pracovní cesty seznámila také s moderními izraelskými obrannými technologiemi. Představena jí byla mimo jiné protiraketová technika určená k zachycování střel ve vysokých výškách.
Ministr ale výslovně upozornil, že účelem návštěvy nebylo sjednání konkrétního kontraktu. Jednalo se především o seznámení s dostupnými možnostmi. Nelze tedy tvrdit, že by Česko už vybralo dodavatele nebo objednalo určitý raketový systém.
Vedle technických parametrů bude zásadní také otázka financování. Nové protiraketové prostředky patří mezi finančně náročné obranné projekty. Samotné pořízení zařízení přitom není jediným výdajem. Armáda musí počítat také s výcvikem obsluhy, provozem, údržbou, municí a propojením s dalšími bezpečnostními systémy.
Rozpočet českého ministerstva obrany na příští rok podle zveřejněných údajů počítá s výdaji přibližně 190,9 miliardy korun. Významná část prostředků je však určena na již uzavřené zakázky a běžný chod armády. Pro nové rozsáhlé projekty proto bude nutné hledat dostatečný finanční prostor.
Dalším důležitým faktorem je čas. I kdyby bylo výběrové řízení skutečně zahájeno během příštího roku, neznamenalo by to okamžité dodání nové techniky. Mezi vypsáním zakázky, podpisem smlouvy, výrobou a uvedením systému do provozu může uplynout několik let.
Česká armáda současně musí zajistit, aby nové vybavení bylo slučitelné se společným systémem protivzdušné obrany Severoatlantické aliance. Právě koordinace mezi jednotlivými státy může být při rozsáhlejším raketovém útoku zásadní.
Z dnešního oznámení tak vyplývá především politický a vojenský záměr urychlit přípravu. O definitivním nákupu ale zatím rozhodnuto není. Pro další vývoj bude klíčové, zda se podaří stanovit požadované schopnosti a současně zajistit peníze na jejich pořízení.
Použité zdroje: novinky.cz, ct24.ceskatelevize.cz, ceskenoviny.cz