Pod každým článkem o valorizaci se dřív nebo později rozhoří stejná hádka: kdo má v Česku víc peněz, třicátník s nájmem a malými dětmi, nebo jeho rodiče v penzi? Někteří mladší lidé argumentují, že senioři dostávají peníze každý měsíc bez ohledu na práci, kdežto mladá rodina musí nájem i jídlo utáhnout z jediné výplaty. Úřední statistiky ukazují, že třicet tisíc měsíčně je pro naprostou většinu důchodců hodně vzdálená částka, a celkově kreslí obrázek, který nepotěší ani jednu stranu sporu.
Hrubá mzda klame
V diskusích se důchod často porovnává s minimální mzdou. Ta pro rok 2026 činí 22 400 Kč hrubého měsíčně za plný úvazek 40 hodin týdně. Na pohled tedy vypadá podobně jako průměrný starobní důchod, který v prosinci 2025 činil 21 175 Kč.
Na účet zaměstnance s minimální mzdou ale v roce 2026 přijde zhruba 19 000 Kč, pokud je bezdětný a uplatní jen slevu na poplatníka. Zbytek padne na pojistné a daň. Kdo pobírá důchod, takovou srážku nemá, protože zákon o daních z příjmů pravidelně vyplácené důchody osvobozuje do ročního limitu navázaného na minimální mzdu. Běžné důchody mají k tomuto limitu daleko.
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Průměrný důchod z prosince 2025 je tedy vyšší než čistá minimální mzda pro rok 2026. V tomto bodě má výtka mladších lidí reálný základ.
Třicet tisíc má jen málokdo
Podle statistiky ČSSZ, kterou v listopadu 2026 zveřejnil Český statistický úřad, pobíralo k 31. prosinci 2025 samostatně vyplácený plný starobní důchod 30 000 Kč a víc jen 3,5 % příjemců. Šlo zhruba o 61 tisíc lidí z 1,76 milionu. Zbylých 96,5 % mělo důchod nižší.
Většina částek je blízko u sebe. Pod 25 000 Kč bralo ke konci roku 2025 celkem 84,3 % těchto důchodců. Kdo celý život vydělával dvakrát víc než kolega, nebude mít v penzi dvojnásobný důchod. Solidární výpočet nahradí lidem s nižším výdělkem větší část mzdy, a tak se důchody slévají kolem průměru. K hranici 30 000 Kč se průměr výrazně nepřiblíží ani po zvýšení od ledna 2027.
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Mezi muži a ženami je přitom znatelný rozdíl. Ženy si během kariéry obvykle vydělávaly méně a kvůli péči o děti přerušovaly práci, což se pak projeví ve výši důchodu. Od roku 2023 tento rozdíl zmírňuje výchovné. Muži mají vyšší průměrný důchod a hranici 30 000 Kč překročí také mnohem větší část z nich.
Muži Ženy Průměrný důchod (prosinec 2025) 22 459 Kč 19 968 Kč Podíl s důchodem 30 000 Kč a víc (k 31. 12. 2025) 5,5 % 1,5 % Nejhůř jsou na tom samoživitelé
Jak se domácnost má, závisí ale i na tom, kolik lidí z příjmu žije a kolik dává za bydlení. Podle šetření ČSÚ Životní podmínky 2025, zveřejněného v únoru 2026, jsou příjmovou chudobou nejvíc ohroženy domácnosti samotného rodiče s alespoň jedním dítětem, a to zhruba třetina z nich. Šetření Životní podmínky 2024 navíc ukázalo, že příjmy seniorských domácností v roce 2023 reálně rostly, kdežto u rodin s dětmi klesaly. V roce 2024 pak ohrožených rodin s dětmi přibylo a senioři si polepšili.
Přečtěte si také: Málokdo ví, co prozrazují malé černé kosočtverce na svinovacím metru: Po 19,2 palce ukazují místo pro nosník Příjmovou chudobou jsou podle ČSÚ nejvíc ohroženy domácnosti samoživitelů, zhruba třetina z nich. Ilustrační foto. Zdroj: Sasha Matveeva / Unsplash.
Mezi staršími lidmi je nejzranitelnější ten, kdo žije sám. Podle ČSÚ jsou takoví senioři ohroženi chudobou výrazně víc než seniorské páry. V roce 2024 se jejich situace ale výrazně zlepšila a ohrožených mezi nimi ubylo zhruba z třetiny na necelou pětinu.
Velkou roli hraje bydlení. Domácnosti v nájmu dávaly podle šetření z jara 2025 na bydlení skoro třetinu příjmu, přičemž téměř tři čtvrtiny domácností bydlí ve vlastním. V nájmu žijí spíš lidé s nižšími příjmy. Představte si mladou rodinu v pronajatém bytě a vdovu ve splaceném družstevním bytě: i se stejným příjmem jim na konci měsíce zbude velmi rozdílná částka.
Co přinese leden 2027
Od 1. ledna 2027 se důchody zvýší podle nařízení vlády. Průměrnému starobnímu důchodu přibude 304 Kč, měsíčně tak bude činit 22 196 Kč. Od hranice 30 000 Kč ho i potom bude dělit 7 804 Kč, tedy téměř 8 000 Kč.
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Většina přidaných peněz připadne na pevnou část důchodu, která je pro všechny stejná. Zásluhová část, odvozená z dřívějších výdělků, poroste jen nepatrně, takže se rozdíly mezi důchody dál zmenšují.
Data ČSÚ ukazují, že chudoba hrozí hlavně samoživitelům a seniorům, kteří žijí sami. Velkou část rozpočtu přitom ukrojí nájem bez ohledu na věk nájemníka.
Zdroje: https://csu.gov.cz/docs/107508/789a2028-e228-ef4c-c23e-2ebaf5d43211/1900292601t.pdf?version=1.0, https://csu.gov.cz/socialni-zabezpeceni-zen-a-muzu, https://www.kurzy.cz/duchod/rozdeleni-vyse-duchodu/, https://zpravy.kurzy.cz/858012-duchody-vetsina-senioru-pobira-mezi-19-a-24-tisici-korun/, https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2877530, https://www.finance.cz/clanky/valorizace-duchodu-2027-jak-duchody-vzrostou-v-pristim-roce-oznamila-babisova-vlada/, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda, https://www.e15.cz/minimalni-mzda-2026, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/radce-minimalni-mzda-2026-vyse-cista-zaruceny-plat-dopady-294680, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/vyse-a-sazba, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586, https://csu.gov.cz/produkty/rust-realnych-prijmu-domacnosti-se-vratil-do-kladnych-hodnot, https://csu.gov.cz/produkty/ohrozeni-prijmovou-chudobou-vzrostlo-u-domacnosti-s-detmi-seniori-si-polepsili, https://csu.gov.cz/seniori-v-datech/prijmova-chudoba, https://www.denik.cz/ekonomika/jaky-duchod-maji-cesi-tabulka.html, https://csu.gov.cz/plk/duchody-v-plzenskem-kraji-v-prosinci-2025, https://energozrouti.cz/clanek/seniori-s-duchody-pod-30-tisic-kritika-mladych
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