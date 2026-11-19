Nejde o vadnou televizi. Problém spočívá v tom, že filmový zvukový mix pracuje s obrovským dynamickým rozsahem, tedy rozdílem mezi nejtišším šepotem a nejhlasitější explozí. V kině to funguje skvěle, protože sál je na takový zvuk uzpůsobený. Organizace THX uvádí referenční úroveň poslechu kolem 85 decibelů a kontrolované akustické podmínky, díky nimž hlasitý výbuch nepřehluší následující tichou scénu. Doma je ale situace jiná. Sedíte několik metrů od televizoru, hlasitost máte nastavenou nízko, abyste nerušili sousedy, a malé reproduktory v tenkém televizoru fyzicky nedokážou reprodukovat řeč stejně dobře jako dunivé zvukové efekty. Výsledek? Dialogy jsou sotva slyšet, zatímco exploze řvou. Přitom prakticky každý moderní televizor a často i streamovací zařízení nabízí funkci, která dokáže dynamický rozsah zvuku omezit. Výrobci ji ale pojmenovávají různě: Night Mode, Dolby Dynamic Range, Clear Voice Pro, Amplify, Auto Volume, Active Voice Amplifier Pro nebo Volume Leveler. Právě tato změť názvů je jedním z důvodů, proč o užitečné funkci mnoho diváků vůbec neví.
Proč kino zní skvěle a obývák ne
Zvukový mix hollywoodského filmu je umělecké dílo navržené pro ideální poslechové prostředí. Dolby ve své technické dokumentaci k formátu AC-4 rozlišuje různé profily komprese dynamického rozsahu (DRC) pro AV receivery s domácím kinem a pro televizory s plochou obrazovkou. Důvod je jednoduchý: podmínky při poslechu se výrazně liší.
Když v kině zaburácí výbuch, sedíte v akusticky upraveném sále a zvuk vás obklopuje ze všech stran díky soustavě reproduktorů. Když si stejnou scénu pustíte doma při nízké hlasitosti, reproduktory televizoru mají mnohem těžší úkol. Tiché pasáže mohou být sotva slyšitelné, zatímco hlasité zvukové špičky vás nepříjemně překvapí.
Dolby ve své technické dokumentaci k modelování hlasitosti výslovně upozorňuje, že referenční hlasitost používaná v kinech není pro běžný domácí poslech praktická. Řešením proto není neustále upravovat hlasitost ručně, ale nechat zařízení přizpůsobit dynamiku zvuku podmínkám ve vaší domácnosti.
Kde přesně funkci hledat: mapa podle značek
Největší překážkou není to, že by funkce chyběla, ale že ji každý výrobce pojmenovává a umisťuje jinak. Tady je přehled hlavních značek a cest v jejich nastavení:
- LG: Settings → All Settings → Sound → Select Mode → Clear Voice Pro. Funkce zvýrazňuje hlasové pásmo a pomáhá omezit situace, kdy řeč zaniká pod hudbou a zvukovými efekty. Najdete ji také u některých levnějších modelů. Aktuální televizor 43UA74006LB určený pro český trh ji uvádí ve specifikacích společně s funkcí AI Sound Pro.
- Samsung: Home/Settings → Sound → Sound Mode → Amplify, která zvýrazňuje hlasy, případně Settings → All Settings → Sound → Expert Settings → Auto Volume, jež vyrovnává rozdíly v hlasitosti mezi jednotlivými zdroji. U vyšších modelových řad hledejte také TV → Inteligentní režimy → Active Voice Amplifier Pro. Tato funkce analyzuje okolní hluk a v reálném čase přizpůsobuje hlasitost dialogů. Pozor: Samsung CZ tuto pokročilou funkci uvádí pouze u vybraných dražších modelů.
- Sony: Display & Sound → Sound → Volume level → Dolby Dynamic Range → Compressed. Volba Compressed omezuje hlasité zvukové špičky a zvyšuje slyšitelnost tišších pasáží. U starších modelů se v českém rozhraní můžete setkat také s označením „Komprimovaný zvuk“. U novějších televizorů se názvy položek mohou lišit podle konkrétního modelu.
- Philips: Home → Settings → Sound → Advanced → Auto volume nebo Night mode. Některé modelové řady nabízejí také funkce Dialogue enhancer, Vocal boost nebo Volume Leveler. Pokud máte připojený soundbar přes HDMI, podívejte se také do nabídky Sound → EasyLink 2.0 → Night Mode. Nastavení se v takovém případě může předávat přímo do audiosystému.
Jednotlivé funkce nejsou zaměnitelné. U jedné značky jde o kompresi dynamického rozsahu, u jiné o zvýraznění řeči a u další pouze o vyrovnávání hlasitosti mezi různými zdroji. Pokud to váš televizor umožňuje, ideální je kombinace komprese dynamiky a zvýraznění dialogů.
Řešení existuje i mimo televizor
Pokud zvuk neposloucháte přes reproduktory televizoru, ale používáte soundbar nebo streamovací zařízení, hledejte příslušné funkce přímo v jejich nastavení.
Apple TV 4K nabízí v nabídce Video and Audio funkci Reduce Loud Sounds. Během přehrávání můžete v nabídce Audio Options najít také Enhance Dialogue. První funkce omezuje rozdíly mezi hlasitými a tichými pasážemi, druhá zvýrazňuje dialogy. Zařízení Roku a jeho streamovací přehrávače zase nabízejí režimy Night a Leveling, které lze během přehrávání zpravidla vyvolat tlačítkem *.
Je ale potřeba počítat s určitými kompromisy. Roku upozorňuje, že některé režimy pro úpravu hlasitosti mohou u části obsahu převést prostorový zvuk na stereo. Apple zase u vyššího stupně zvýraznění dialogů připouští výraznější zásah do původního zvukového mixu. Obecně platí, že komprese dynamického rozsahu ubírá filmu část dramatického kontrastu. Ticho před výbuchem už nebude tak působivé a hlasité scény ztratí část své dynamiky. Pokud je ale alternativou neustálé sahání po ovladači, většina diváků tento kompromis ráda přijme.
Když software nestačí: levný hardwarový upgrade
Scott Wilkinson, dlouholetý odborník na domácí kina a moderátor pořadu Home Theater Geeks, upozorňuje na důležitou věc: pokud je hlavním problémem srozumitelnost řeči, žádný ekvalizér v televizoru nenahradí kvalitní středový kanál. Komprese dynamiky sice pomůže zmenšit rozdíly mezi hlasitými a tichými pasážemi, ale malé reproduktory televizoru nedokážou reprodukovat lidský hlas a basové efekty tak odděleně jako samostatný středový reproduktor.
V praxi máte dvě možnosti podle rozpočtu:
- 3.1 soundbar se středovým kanálem: Například LG S60T, který nabízí tři zvukové kanály a subwoofer, funkci AI Sound Pro i Clear Voice Pro přímo v soundbaru. Na českém trhu se jeho cena pohybuje přibližně od 3 650 Kč. Oproti samotným reproduktorům televizoru může nabídnout výrazně lepší srozumitelnost dialogů.
- Bezdrátová TV sluchátka: Pro individuální poslech bez rušení ostatních jsou vhodnou volbou například Sennheiser RS 175. Nabízejí optický i 3,5mm vstup, dosah až 100 metrů a výdrž baterie až 18 hodin. Na českém trhu se prodávají přibližně od 4 340 Kč. Pozor na nastavení zvuku: optický vstup vyžaduje signál PCM. V nastavení televizoru proto přepněte digitální zvukový výstup na PCM, jinak sluchátka nemusejí přehrávat žádný zvuk.
Nejlepší je postupovat po jednotlivých krocích. Nejdříve vyzkoušejte bezplatné řešení: v nastavení televizoru nebo streamovacího zařízení najděte funkci pro kompresi dynamického rozsahu a zvýraznění dialogů. Potom si pusťte scénu s tichým rozhovorem a hlasitými efekty a porovnejte výsledek. Teprve pokud změna nepomůže dostatečně, má smysl investovat do nového hardwaru.
Řešení tohoto problému existuje už roky. Jen se skrývá pod různými názvy v nastavení zvuku, které většina lidí nikdy neotevře. Dvě minuty hledání v menu vám mohou ušetřit stovky frustrovaných sáhnutí po ovladači. A sousedé za zdí vám za to nejspíš také poděkují.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík