Na Vlastu Chramostovou se vzpomíná nejen jako na mimořádnou umělkyni, ale také jako na ženu, která se dokázala postavit tehdejšímu režimu. U příležitosti stého výročí jejího narození se uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky na domě, který je neodmyslitelně spojený s jednou z nejpozoruhodnějších kapitol jejího života. Právě zde totiž vznikalo bytové divadlo, díky němuž mohla pokračovat ve své práci i v době, kdy jí komunistická moc znemožňovala veřejně vystupovat.
Pamětní desku vytvořila sochařka Marie Šeborová a slavnostního odhalení se zúčastnili zástupci pražské radnice, divadelního prostředí i herci, kteří na Chramostovou osobně vzpomínali. Mezi přítomnými nechyběli Zuzana Stivínová, Martina Preissová ani Miloslav Mejzlík. Právě posledně jmenovaný připomněl také soukromou stránku života slavné herečky, kterou poznamenala tragická ztráta syna Konráda.
Hereckou dráhu přerušila normalizace
Chramostová se narodila v roce 1926 a během své kariéry prošla několika zásadními životními etapami. Zpočátku patřila mezi uznávané herečky a objevovala se ve filmech, které se později zařadily mezi klasiku československé kinematografie. Po roce 1968 se však její profesní situace dramaticky změnila. Kvůli veřejným postojům a nesouhlasu s politickým vývojem postupně ztratila možnost běžně působit na divadelní scéně.
Pro mnoho umělců znamenal podobný zákaz konec veřejné kariéry. Chramostová ale našla jinou cestu. Společně se svými kolegy začala organizovat divadelní představení v soukromém prostoru, kam přicházeli pozvaní diváci. Z obyčejného bytu se tak stalo místo, kde se kultura udržovala navzdory politickým zákazům. Nešlo přitom pouze o uměleckou činnost, ale také o způsob, jak zachovat svobodu projevu v prostředí, které ji výrazně omezovalo.
Po Chartě 77 přišel návrat na veřejné jeviště
Herečka patřila také mezi signatáře Charty 77. Její veřejné postoje měly značné profesní i osobní důsledky, avšak po listopadu 1989 se mohla znovu vrátit na oficiální divadelní scénu. Později působila mimo jiné v Národním divadle, kde mohla navázat na práci, kterou jí předchozí režim na dlouhá léta znemožnil.
Odhalení pamětní desky má proto význam, který přesahuje samotnou připomínku narozenin významné herečky. Připomíná období, kdy se i kulturní činnost mohla stát projevem občanské odvahy. Vlasta Chramostová zemřela v roce 2019 ve věku 92 let, její příběh ale zůstává součástí českých divadelních dějin i historie odporu proti normalizaci.
blesk.cz