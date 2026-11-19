Resetovat svůj digitální život neznamená pouze odinstalovat aplikace z telefonu. To je častý omyl: aplikace sice zmizí z plochy, ale účet, data, fotky, zprávy i propojená přihlášení zůstávají na serverech. Skutečný reset vyžaduje projít oficiální postup pro smazání účtu na každé sociální síti, nejprve si stáhnout archiv dat a odpojit služby, do kterých se přihlašujete přes Facebook nebo Google. A co znamená „hromadně“? V praxi jde o jednu systematickou čistku, při které otevřete nastavení jednotlivých platforem a postupně projdete všechny své účty. Existují rozcestníky jako
JustDeleteMe nebo Apagar, které vás navedou na správné stránky, samotné mazání ale neprovedou. Nepodařilo se nám dohledat žádnou důvěryhodnou službu, která by automaticky smazala všechny vaše účty najednou. Nejdřív záloha, pak nůžky
Pořadí kroků rozhoduje o tom, jestli přijdete o roky fotek a konverzací, nebo si je uchováte. Před jakýmkoli mazáním si proto u každé sociální sítě vyžádejte export svých dat:
Meta (Facebook, Instagram): Accounts Center → Your information and permissions → Download/Transfer your information. Archiv obsahuje příspěvky, fotky, zprávy i historii aktivit. X: Settings and privacy → Your account → Download an archive of your data. Získáte soubory ve formátech HTML a JSON. Snapchat: accounts.snapchat.com → My Data. Export zahrnuje Memories, historii chatů, seznam přátel i další kategorie. Odkaz ke stažení vám přijde e-mailem a jeho platnost je časově omezená. TikTok: Profile → Menu → Settings and privacy → Account → Download your data. Možnost stažení dat najdete v nastavení účtu, vedle volby pro jeho smazání. BeReal: V dostupných oficiálních materiálech se nám nepodařilo dohledat stejně přímočarý nástroj pro export dat, jaký nabízejí velké sociální sítě. Pokud chcete uplatnit právo na přístup ke svým údajům, můžete podat žádost přímo správci.
Teprve když máte archiv ve formátu ZIP uložený na disku a ověříte, že jej lze bez problémů otevřít, přejděte k samotnému mazání. Pokud tento krok přeskočíte, riskujete, že po uplynutí lhůty už se ke svým datům nedostanete.
Kde kliknout a kolik času máte na rozmyšlenou
Každá platforma má vlastní postup pro smazání účtu a nabízí jinou lhůtu, během níž můžete své rozhodnutí změnit. Tady je přehled:
Síť Cesta ke smazání Lhůta na rozmyšlenou Definitivní výmaz Facebook Accounts Center → Deactivation or deletion 30 dní Až 90 dní na odstranění obsahu ze záloh Instagram Accounts Center → Deactivation or deletion 30 dní Až 90 dní (pozor: smaže se také navázaný účet na Threads) X Settings and privacy → Your account → Deactivate 30 dní Po 30 dnech bez přihlášení se účet trvale smaže TikTok Settings and privacy → Account → Delete account Podle potvrzovacího dialogu (sekundární zdroje uvádějí 30 dní) Podle podmínek platformy Snapchat Settings → Account Actions → Delete Account 30 dní deaktivace + dalších 30 dní do trvalého smazání dat Přibližně 60 dní BeReal Profile → Settings → Other → Delete Account 15 dní Po uplynutí lhůty pro obnovení účtu
Nejkratší lhůtu na rozmyšlenou má BeReal, pouhých 15 dní. Nejdéle trvá proces u Snapchatu, kde se celý cyklus do definitivního smazání dat může protáhnout přibližně na 60 dní. U X je deaktivace povinným prvním krokem. Pokud se během následujících 30 dní znovu nepřihlásíte, účet se smaže natrvalo. Pozor také na jeden důležitý detail u Instagramu: smazáním účtu automaticky odstraníte i navázaný profil na Threads. Tento vedlejší důsledek lze snadno přehlédnout.
Důležité je také vědět, co „definitivní smazání“ ve skutečnosti znamená. Meta přiznává, že některé kopie dat mohou zůstat v záložních úložištích i po uplynutí 90 dní. X uvádí, že po 30 dnech informace zmizí z produkčních systémů, ale přesně nespecifikuje, jak dlouho mohou zůstávat v zálohách. BeReal si zase vyhrazuje právo uchovávat některá data kvůli zákonným povinnostem. Absolutní vymazání všech údajů ze všech serverů vám tedy žádná platforma nezaručí.
Co nesmíte zapomenout: přihlášení, předplatná, stránky
Smazání účtu je jedna věc. Co ale služby, do kterých se přihlašujete pomocí tlačítka „Pokračovat přes Facebook“ nebo „Sign in with X“? Po smazání účtu můžete ztratit přístup ke všem napojeným aplikacím a webům. Předem si proto projděte seznam propojených služeb v nastavení každé sociální sítě a změňte způsob přihlašování na e-mail a heslo.
Další pastí jsou předplatná. X výslovně uvádí, že předplatné zakoupené na webu x.com se po deaktivaci účtu automaticky zruší. To ale neplatí pro předplatná pořízená přes mobilní aplikaci. Ta musíte zrušit přímo v App Store nebo Google Play.
Apple i Google potvrzují, že pouhé smazání aplikace z telefonu předplatné neukončí. Pokud na to zapomenete, můžete za službu dál platit, přestože už ji nebudete moci používat.
A ještě jeden důležitý detail pro správce facebookových stránek: pokud jste jediným administrátorem firemní stránky, smazáním osobního profilu můžete přijít také o přístup k ní. Totéž se týká nákupů a herních úspěchů navázaných na Meta Quest.
GDPR jako pojistka českého uživatele
Vedle standardního smazání účtu máte jako občan EU k dispozici ještě jeden nástroj: právo na výmaz podle článku 17 GDPR. Můžete tedy platformu samostatně požádat o smazání svých osobních údajů. Správce musí na žádost reagovat bez zbytečného odkladu, zpravidla nejpozději do jednoho měsíce. Právo na výmaz ovšem není absolutní. Platforma může žádost odmítnout například tehdy, pokud potřebuje údaje uchovávat kvůli zákonné povinnosti, veřejnému zájmu nebo obhajobě právních nároků.
Praktický postup je jednoduchý: nejprve smažte účet standardní cestou. Pokud chcete mít větší jistotu, že platforma nebude vaše data uchovávat déle, než je nezbytné, podejte navíc žádost o výmaz osobních údajů přímo správci. Pokud vám neodpoví nebo odmítnutí řádně nezdůvodní, můžete se obrátit na
Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Checklist místo iluze jednoho tlačítka
Nejpraktičtější „hromadný reset“ vypadá jako jednoduchý seznam úkolů: u každé sítě si stáhněte data, odpojte navázané služby, zrušte předplatná a teprve potom spusťte mazání účtu. Celý proces může zabrat jedno odpoledne soustředěné práce. Pokud budete postupovat důsledně, zbavíte se nepotřebných účtů, které by jinak dál shromažďovaly vaše data, a zároveň si uchováte archiv vzpomínek na vlastním disku.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík