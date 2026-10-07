Andrea Klementová se chce prosadit ve světě. Dostala také dopis z Hradu

Andrea Klementová se chce prosadit ve světě. Dostala také dopis z HraduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Andrea Klementová se chce prosadit ve světě. Dostala také dopis z HraduZdroj: poskytla Andrea Klementová
Článek byl publikován 07.10.2026 16:02
Do funkce rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) byl slavnostně uveden Zdeněk Horák. Čtyřleté...
Policisté se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po šestnáctileté chovance Dětského domova...
Dvojnásobný mistr extraligy, čtyřnásobný medailista a člen reprezentace ve zlaté éře s mnoha individuálními...
Několik let pracovali kriminalisté z odboru hospodářské kriminality na velmi závažném zločinu podvodu,...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →