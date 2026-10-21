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Halloween v Kostelci. Nahlédněte do domu, který střeží šašci, kostlivci a černí andělé

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Halloween se blíží, a na to zareagovali obyvatelé jednoho z domů v Kostelci u Jihlavy. Jako vloni na Vánoce, i tentokrát pojali venkovní výzdobu opravdu velkolepě. Po setmění zahradu ovládnou tajemné zvuky, smích, ožijí tady kostlivci, šašci, čarodějnice a černí andělé.
Halloween v Kostelci. Nahlédněte do domu, který střeží šašci, kostlivci a černí andělé

Halloween v Kostelci. Nahlédněte do domu, který střeží šašci, kostlivci a černí andělé

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 15:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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