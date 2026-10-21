Halloween v Kostelci. Nahlédněte do domu, který střeží šašci, kostlivci a černí andělé

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Halloweenský dům se poprvé veřejnosti ukázal během plynulé soboty. Jak Jihlavské Drbně pověděl jeden z autorů výzdoby Jiří Šikýř, přišlo obrovské množství lidí.
„Ani jsme tomu nemohli uvěřit. V neděli to bylo zhruba stejné. Ohlasy byly všechny příjemné a pozitivní, hodně nás hřeje u srdce, jsme za to hrozně rádi a vážíme si toho, moc všem děkujeme. Lidé u nás nezvoní, protože pokud někdo přijde snažíme se vyjít ven a s těmi lidmi komunikovat, a malým dětem dáváme za odvahu nějakou sladkost,“ usmívá se Jiří Šikýř.
Kde v Kostelci tento dům najdete?
Nachází se na adrese Kostelec 51, poblíž kostela, za hřbitovem. Lidé si ho mohou přijít prohlédnout každý den od 17:30 do 21:00, a to do 4. listopadu.
Příprava na výzdobu jim trvala zhruba dva týdny. Už ale měsíc zpět přemýšleli o rozmístění, dekoracích, jaké kam umístí.
„Výzdobu jsme kupovali všude po obchodech a e-shopech. Prostě, když jsme něco viděli a líbilo se nám to, tak jsme to kupovali nebo objednávali a pak teprve přemýšleli, kam to dáme,“ rozesměje se Šikýř.
Pořízení a samozřejmě i následný každodenní provoz takové výzdoby stojí nemalé peníze. Návštěvníci za prohlídku domu nic neplatí, mohou ale přispět do dvou připravených kasiček, je možno využít i QR kód.
„Ani nevíme, na kolik to letos vyšlo přesně, ale v řádu desítek tisíc korun to rozhodně bude. Spotřeba se nedá spočítat, jsou to baterky, a těch jsou stovky a každá postava a dekorace má jinou spotřebu,“ poznamenal Jiří Šikýř.
A kde s partnerem tentokrát vzali inspiraci?
„Vše se rodilo u nás v hlavě, pak jsme vše probírali a dávali do kupy a ve finále se ještě vše doupravovalo přímo při instalaci, tak aby to bylo pro lidi i zajímavý. Jsme pyšní na to, že jsme vše zvládli a v takovém měřítku, v jakém mohou lidé vidět, ale pokud i můžeme říct, na co jsme nejvíce pyšní, tak se nám asi povedl ten stánek se šaškama, a to slýcháme hodně lidí, že se jim také hrozně líbí, ale jinak nám lidé chválí celkový dojem,“ říká Šikýř.
Výzdoba na domě se rozsvítí každý den, a to od 17:30 do 21:00. Poslední den k návštěvě bude 4. listopad. Následně hned začnou přípravy na velkolepou vánoční výzdobu.
„I když vánoční výzdoba už začala, aniž by si toho lidé všimli, protože je toho zase o trochu více než v loňském roce a na přípravu máme tři týdny tak, abychom vše stihli do slavnostního rozsvícení, které proběhne v sobotu 28. listopadu.“ Jaké jsou plány na Vánoce?
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Jirka prozradil, že letošní Vánoce budou ladit do zlaté a bílé barvy. Na domě a v přilehlé zahradě se znovu objeví výzdoba z loňska, bude ale jinak rozmístěna.
„Plus budou i nějaké novinky, na které se budou moct lidé těšit, a doufáme, že z toho budou lidé natěšení tak jako my, když jsme to pořizovali. Na první advent, kdy budeme rozsvěcet, máme domluvenou talentovanou holčinu, která nám přijde zazpívat pár českých vánočních písní. Na druhou adventní neděli máme v plánu mikulášskou nadílku, když přijdou děti, tak jim Mikuláš za písničku či básničku dá odměnu, a na třetí adventní neděli a čtvrtou adventní neděli teprve dáváme nápady dohromady,“ dodal závěrem Jiří Šikýř.