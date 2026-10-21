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V batohu pohřešovaného turisty našli diktafon se zoufalým voláním o pomoc: Hlas, který rodiče nepoznali, dodnes skrývá mrazivé tajemství

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Na první pohled je Asahidake místem jako stvořeným pro dobrodružství. Stačí však sejít z turistických stezek a člověk se ocitne v rozlehlé krajině, kde se počasí může během chvíle změnit. V létě roku 1984 se právě sem vydal pětadvacetiletý muž. To, co následovalo, zůstává jednou z neobjasněných záhad japonských hor.
V batohu pohřešovaného turisty našli diktafon se zoufalým voláním o pomoc: Hlas, který rodiče nepoznali, dodnes skrývá mrazivé tajemství

V batohu pohřešovaného turisty našli diktafon se zoufalým voláním o pomoc: Hlas, který rodiče nepoznali, dodnes skrývá mrazivé tajemství

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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