V batohu pohřešovaného turisty našli diktafon se zoufalým voláním o pomoc: Hlas, který rodiče nepoznali, dodnes skrývá mrazivé tajemství

Uprostřed japonského ostrova Hokkaida se rozkládá rozsáhlá horská oblast Daisetsuzan. Jejím nejvyšším bodem je Asahidake, hora vysoká 2 291 metrů, která patří k vyhledávaným turistickým cílům Hokkaida. V létě sem míří turisté za horskými stezkami, výhledy a krátkým obdobím, kdy se drsná krajina rozzáří barvami. Na první pohled působí Asahidake jako místo stvořené pro výlet. Za upravenými stezkami se však rozprostírá rozsáhlá a místy velmi odlehlá horská krajina, kde se podmínky mohou rychle změnit. Mlha dokáže během chvíle zahalit okolní svahy, počasí se může náhle zhoršit a v neznámém terénu se lze snadno ztratit. Jeden případ skončil, druhý začal
V červenci 1989 se v oblasti hory Asahidake rozběhla rozsáhlá pátrací akce po dvou turistech, kteří se ztratili v drsném horském terénu. Do pátrání se zapojily pozemní týmy i policejní vrtulník. Právě během jednoho z leteckých průletů si posádka na svahu z výšky všimla velkého nápisu SOS sestaveného z dlouhých březových kmenů. Signál okamžitě upoutal pozornost záchranářů a zdálo se, že by mohl vést ke ztraceným turistům. Krátce po objevení nápisu se podařilo oba pohřešované najít a zachránit. Nacházeli se poblíž místa, odkud byl nápis SOS spatřen, a zpočátku se proto zdálo, že záhada má jednoduché vysvětlení. Později se však ukázalo, že turisté o žádném nápisu SOS vůbec nevěděli. Když se jich policisté na nápis ptali, nechápali, o čem mluví. Když jim ho pak ukázali, oba potvrdili, že si ničeho takového v horách nevšimli a netušili, že se nedaleko od nich nachází. Uzavřením jednoho pátrání se tak otevřelo úplně nové. Dva ztracené turisty se sice podařilo najít a zachránit, zároveň však záchranáři narazili na záhadu, která s nimi podle všeho vůbec nesouvisela. Kdo tedy v horách vytvořil obrovský nápis SOS a komu byl určen? Několik let stará stopa
Následující den se policisté na místo vrátili, aby okolí důkladně prohledali. Tentokrát už pátrání přineslo mnohem závažnější nález. Nedaleko místa, kde byl objeven nápis, narazili na lidské ostatky. V okolí se zároveň nacházel batoh ukrytý v mělké jámě pod pařezem. Jeho obsah připomínal osobní výbavu člověka, který se v horách nějakou dobu pohyboval. Policisté v něm nalezli několik předmětů, včetně fotoaparátů, diktafonu, zápisníku, kazet, amuletů a pánských bot. Mezi věcmi se však nacházel také řidičský průkaz vystavený na jméno Kenji Iwamura.
Ten zmizel v oblasti Asahidake už v roce 1984, tedy téměř pět let před tímto objevem. Nález jeho osobních věcí v blízkosti lidských ostatků proto okamžitě vyvolal podezření, že by mohlo jít o pozůstatky dlouho pohřešovaného turisty. Případ se tak po pěti letech znovu otevřel.
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Navzdory varování vyrazil do hor
Případ Kenjiho Iwamury začal v roce 1984, kdy se pětadvacetiletý Japonec vydal na Hokkaidó. Během pobytu se rozhodl podniknout několikadenní výpravu do oblasti hory Asahidake. Ubytoval se v místní chatě poblíž začátku turistické trasy a personálu oznámil, že se na cestu vydá sám a za několik dní se vrátí. Před odchodem ho však recepční varovala před nepříznivým a nestálým počasím a doporučila mu, aby do hor nechodil. Iwamura přesto 10. července opustil ubytování a vydal se směrem k Asahidake. O několik dní později se měl vrátit, jak původně plánoval, jenže do ubytování ani domů nedorazil. Když se následně neobjevil ani v práci, jeho rodina nahlásila zmizení a bylo zahájeno pátrání. To však v prvních dnech nepřineslo žádnou stopu, která by objasnila, co se s Iwamurou stalo. Háček, který všechny zmátl
Jenže ani nález ostatků v roce 1989 nepřinesl okamžitou odpověď. Při prvním zkoumání totiž odborníci dospěli k závěru, že kosti patří ženě ve věku přibližně 20 až 40 let. To do případu vneslo další zmatek, protože v dané oblasti nebyla evidována žádná pohřešovaná žena a všechny dosavadní stopy směřovaly ke Kenjimu Iwamurovi. Až při novém posouzení v roce 1990, tedy několik měsíců po nálezu, policie oznámila, že ostatky podle všeho patří muži. Pozdější zkoumání pak ukázalo, že šlo o muže s krevní skupinou A, která odpovídala Iwamurově krevní skupině. Policie proto dospěla k závěru, že se s největší pravděpodobností jedná právě o jeho ostatky.
Tím však případ zdaleka nebyl objasněn. Mezi nalezenými věcmi se totiž nacházel také diktafon s několika kazetami. Na jedné z nich se dochoval hlas muže volajícího o pomoc:
„SOS, pomozte mi, nemohu se pohnout z útesu. SOS, pomozte mi. Tohle je místo, kde jsem se poprvé setkal s vrtulníkem. Sása je tady příliš hustá a nedá se přes ni dostat nahoru. Vytáhněte mě odsud.“ ( Historicmystery)
(Sása je označení pro skupinu bambusovitých rostlin, které rostou v Japonsku, včetně horských oblastí na Hokkaidu.)
Když však nahrávku později slyšeli Iwamurovi rodiče, nedokázali potvrdit, že hlas patří jejich synovi. Zůstalo tak nejasné, zda muž na nahrávce byl skutečně Kenji.
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Velkou otázkou zůstává také samotný vznik nápisu SOS. Vyšetřovatelé pochybovali, že by ho Kenji Iwamura dokázal vytvořit sám, vzhledem ke špatnému fyzickému stavu, v jakém byly nalezeny lidské ostatky spojované s jeho zmizením. Obří nápis byl sestaven z březových kmenů, z nichž každý měřil přibližně pět metrů. Mezi nalezenými předměty se nenašla sekera, která by mohla vysvětlit jejich pokácení. Není však jisté, jakým způsobem byly kmeny získány ani zda je všechny musel někdo pokácet.
Přesné datum vzniku nápisu dodnes není známo. Byl však zachycen již na leteckých fotografiích pořízených v roce 1987. Teprve v roce 1989 ho spatřila policejní helikoptéra při pátrání po dvou jiných pohřešovaných turistech. Ti o nápisu vůbec nevěděli.
Proč si nápisu nikdo nevšiml dříve, není zcela jasné. Na leteckých snímcích byl velmi malý a při běžném prohlížení ho bylo snadné přehlédnout. Zůstává také nevyřešeno, kdo ho vytvořil a zda souvisel s Iwamurovým zmizením. Přestože se nabízí možnost, že se o jeho vytvoření pokusil právě on, dostupné důkazy tuto teorii definitivně nepotvrzují.
Případ Kenjiho Iwamury tak zůstává i po desetiletích bez jednoznačného vysvětlení. Z hor po něm zůstaly jen osobní věci, nejasná nahrávka a záhadný nápis SOS. Dodnes přitom není jisté ani to, zda byl jeho autorem skutečně Iwamura.
Co se tehdy na svahu Asahidake odehrálo, tak zůstává dodnes tajemstvím.
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