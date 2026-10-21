Nejdřív dal gól, pak zastavil Yamala a ještě si dovolil žertovat. Hernández řídil demolici Barcelony v Lize mistrů

Úterý 20. října 2026, Parc des Princes, 3. kolo ligové fáze Ligy mistrů. Barcelona přijela do Paříže s jedenácti výhrami z jedenácti soutěžních zápasů sezony. Odjížděla s první porážkou. Před zápasem přitom nikdo nečekal, že večer bude patřit třicetiletému francouzskému obránci, kterého trenér Luis Enrique postavil na levý kraj obrany jako nouzové řešení. Hernández dostal jediný úkol: zastavit nejnebezpečnějšího hráče soupeře. Zvládl ho, k tomu přidal gól a po něm i gesto, které obletělo sociální sítě. Jakmile ale odešel ze hřiště, Yamal se během jediné minuty připomněl.
Náhradník s jasným úkolem
Nuno Mendes v sestavě chyběl a Luis Enrique potřeboval na levou stranu někoho, kdo vydrží osobní souboj s Yamalem. Volba padla na Hernándeze, mistra světa z roku 2018 a hráče, který se v posledních letech potýkal spíš se zraněními, než aby hrál hlavní roli.
Jeho recept byl prostý, a proto účinný. Podle vlastních slov v mixzóně se chtěl držet blízko a hrát agresivně, aby Yamalovi co nejvíc ztížil hru. Deník 20 Minutes popsal, že barcelonská hvězda v první půli téměř nebyla vidět. Nedostávala míče do běhu, neměla prostor pro první krok a bez rozběhu Yamal ztrácí to nejcennější, co má: zrychlení, kterým rozhoduje.
Luis Enrique po zápase vyzdvihl Hernándezovu zkušenost a mluvil o agresivním stylu celého týmu a vysokém napadání, díky němuž PSG získávalo spoustu míčů. Hernández tedy nebyl osamocený strážce. Byl hrotem obranného plánu.
Hlavička, pohlazení a úsměv
V 72. minutě se z obránce stal střelec. Po rohovém kopu Désirého Douého naběhl do středu pokutového území a hlavičkou poslal míč do horního pravého rohu. PSG znovu vedlo 2:1, Barcelona přitom už jednou srovnala.
Pak přišel moment, kvůli kterému se o zápase mluví dál. Podle televizních záběrů, na které upozornil web CulturePSG, Hernández po gólu Yamala přátelsky popíchl a s úsměvem ho pohladil po tváři. Přesná slova záběry nezachytily. Yamal se ale jen usmál.
Podle nás to byla nejvýmluvnější reakce celého večera. Žádná scéna, žádné strkání. Jen úsměv hráče, který ví, že zápas ještě neskončil.
Šest minut, které rozhodly
Závěr utkání nabídl dramaturgii, jakou by si nevymyslel ani scenárista:
- 72. minuta: Hernández hlavou na 2:1
- 78. minuta: Hernández střídá a odchází ze hřiště
- 79. minuta: Yamal vyrovnává na 2:2
- 81. minuta: Vitinha znovu posouvá PSG do vedení
- 86. minuta: Fabián Ruiz uzavírá skóre na 4:2
Jedna minuta. Tolik stačilo Yamalovi, aby po odchodu svého stína poprvé za večer pořádně dýchal. Jeho gól navíc nesl historickou váhu: podle Opty šlo o jeho 13. zásah v Lize mistrů, čímž v devatenácti letech vyrovnal rekord Kyliana Mbappého v počtu gólů hráče mladšího dvaceti let.
Odpověď to byla elegantní, jenže krátkodobá. Barcelona radost z vyrovnání neudržela ani dvě minuty. Dvakrát dotáhla manko a dvakrát pak znovu inkasovala. Zápas tak podle nás odhalil slabiny v kontrole závěru i v bránění standardních situací, protože právě po rohu padl Hernándezův gól.
Úvodní branku dal v 38. minutě Doué, za Barcelonu srovnával v 55. minutě Xavi Espart.
Výsledek, který nebyl náhoda
Kdo by porážku Barcelony svaloval na smůlu, narazí na čísla. Podle rozboru Opta Analyst vystřelilo PSG 22krát, Barcelona 18krát a oba týmy si dohromady vytvořily 11 velkých šancí. Hosté čelili deseti střelám na branku už v první půli.
Brankář Joan García předvedl deset zákroků. Bez něj mohlo skóre vypadat ještě hůř. Ani tak ale nejde o nejtěžší evropský debakl Barcelony posledních let. V srpnu 2020 prohrála s Bayernem 2:8 a v dubnu 2024 podlehla doma právě PSG 1:4 ve čtvrtfinále.
Vzájemné duely obou klubů zůstávají přestřelkami. Podle Opty jde už o druhou nejgólovější dvojici v historii Ligy mistrů, ve vzájemných zápasech padlo 63 branek.
Co porážka znamená pro Barcelonu
V ligové fázi se nehraje odveta a do vyřazovacího pavouka zbývá ještě dlouho. Každý tým odehraje osm zápasů, ligová fáze potrvá do 27. ledna 2027. Prvních osm postupuje přímo do osmifinále, další týmy čeká play-off.
|Tým
|Body
|Skóre
|Pořadí
|PSG
|9
|14:5
|1.
|Barcelona
|6
|11:6
|5.
PSG po výhrách nad Manchesterem City a Barcelonou drží plný počet bodů. Barcelona má po výhrách nad Feyenoordem (5:1) a Galatasarayem (4:1) stále dobrou výchozí pozici, boj o přímý postup mezi nejlepší osmičku se jí ale zkomplikoval.
Další zápas Barcelony v Lize mistrů je podle rozpisu UEFA na programu 3. listopadu ve 21:00 doma proti Aston Ville. V Česku Ligu mistrů vysílá Oneplay na kanálech Nova Sport 3 až 6 s českým komentářem. Týž večer hrála i Slavia, jediný český zástupce v ligové fázi, a na hřišti Fenerbahçe remizovala 2:2.
Hvězdný zápas plný reprezentantů nakonec nejvíc ovlivnil muž, se kterým se původně počítalo jen jako se záplatou. Hernández odcházel v 78. minutě za stavu 2:1, s gólem, s vyhraným soubojem a s úsměvem soupeře v paměti. Co se stalo minutu poté, už nemohl ovlivnit, a na výhře PSG to stejně nic nezměnilo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle