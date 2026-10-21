Skupina Renáty Kellnerové v pololetí v zisku přes 830 milionů eur, média narostla o 50 milionů

Skupina PPF, kterou ovládá miliardářka Renáta Kellnerová (foto), doručila v pololetí 2026 silná byznysová čísla. Čistý zisk celé grupy meziročně vzrostl o 157 procent na 834 milionů eur oproti 325 milionům eur ve stejném období loňského roku. Informoval o tom tiskový mluvčí PPF Leoš Rousek. Celkové provozní výnosy skupiny se podle Rouska meziročně zvýšily o 28 procent na 2,346 miliardy eur. "Do výsledku se promítla výkonnost všech byznysových pilířů, mezi které patří telekomunikace, média, finanční služby, nemovitosti a e-commerce. Pozitivně přispěla také strojírenská skupina Škoda Group, která dosáhla rekordního zisku," uvedl Rousek. Zpráva o hospodářských výsledcích PPF za první pololetí 2026 je první po dokončení přesunu sídla skupiny z Nizozemska do České republiky, který byl završen k 1. dubnu.
"Ziskovost a solidní provozní výsledky našich firem poskytují PPF finanční flexibilitu a sílu potřebnou k dalšímu organickému růstu. Současně také ovšem tvoří základ pro realizaci atraktivních investičních příležitostí v budoucnosti," prohlásil Didier Stoessel, co-CEO skupiny PPF.
Z celkových čísel PPF vybíráme numera tržeb za segment média a telekomunikace (čísla v milionech eur; zdroj: PPF):
- Pololetí 2026 2025
- Média 518 468
- Telekomunikace 958 931
Zisk EBITDA v telekomunikačním segmentu PPF vzrostl podle pololetního výkazu mimo jiné díky silným výsledkům v České republice i dalších trzích na 1,12 miliardy eur oproti miliardě eur ve stejném období loni.
V průběhu prvního pololetí 2026 i v následujících měsících pokračovala skupina PPF v optimalizaci svého portfolia a posilování svých řídicích orgánů. Mezi nejvýznamnější transakce patří říjnové dokončení procesu převzetí společnosti InPost, evropského poskytovatele logistiky pro e-commerce, konsorciem firem FedEx, Advent International, A&R Investments a PPF. Skupina PPF vlastní v konsorciu podíl 10 procent.
V létě letošního roku uzavřela PPF také strategické partnerství se společností Live Nation s cílem společně provozovat přední multifunkční areály v České republice: O2 Aréna, O2 universum a Forum Karlín. Skupina zároveň pokračovala v rozšiřování portfolia nemovitostních projektů v Praze a dosáhla dohody o prodeji svých aktiv v segmentu námořní rekreace (psali jsme již dříve).