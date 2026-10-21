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Skupina Renáty Kellnerové v pololetí v zisku přes 830 milionů eur, média narostla o 50 milionů

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Skupina PPF, kterou ovládá miliardářka Renáta Kellnerová (foto), doručila v pololetí 2026 silná byznysová čísla. Čistý zisk celé grupy meziročně vzrostl o 157 procent na 834 milionů eur oproti 325 milionům eur ve stejném období loňského roku. Informoval o tom tiskový mluvčí PPF Leoš Rousek.
Skupina Renáty Kellnerové v pololetí v zisku přes 830 milionů eur, média narostla o 50 milionů

Skupina Renáty Kellnerové v pololetí v zisku přes 830 milionů eur, média narostla o 50 milionů

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 16:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

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