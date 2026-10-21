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Podzimní úroda i vlašské ořechy. Karlovy Vary čekají další farmářské trhy

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Podzimní ovoce, kořenová zelenina i ořechy zaplní stánky na dalším farmářském trhu v Karlových Varech. U Tržnice se uskuteční v pátek 23. října. Návštěvníci si budou moci vybrat také z nabídky sýrů, uzenin, čerstvého pečiva nebo medu.
Podzimní úroda i vlašské ořechy. Karlovy Vary čekají další farmářské trhy

Podzimní úroda i vlašské ořechy. Karlovy Vary čekají další farmářské trhy

Zdroj: město Karlovy Vary
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 16:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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