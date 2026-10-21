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Ve Žďáru nad Sázavou bude dál v koalici Žďár-živé město, ANO, KDU a My pro Žďár

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Ve Žďáru nad Sázavou bude v novém volebním období pokračovat koalice vítěze Žďár - živé město s hnutím ANO, lidovci a kandidátkou My pro Žďár. Výsledek jednání dnes ČTK sdělil lídr vítězné kandidátky a dosavadní starosta Martin Mrkos (STAN).
Ve Žďáru nad Sázavou bude dál v koalici Žďár-živé město, ANO, KDU a My pro Žďár

Ve Žďáru nad Sázavou bude dál v koalici Žďár-živé město, ANO, KDU a My pro Žďár

Zdroj: Město Žďár nad Sázavou
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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