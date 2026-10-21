Lidé vyhazují porcelán po prarodičích, aniž tuší, že některé kousky z české kredence se prodávají za statisíce korun

Červen 2022, aukční sál pražského Arthouse Hejtmánek. Pod kladívko jde černobílý čajový a kávový servis s ostrými hranami a lomenými plochami, navržený architektem Pavlem Janákem v roce 1911. Licitace se zastaví na 930 000 Kč včetně aukční přirážky. Tedy na ceně slušného ojetého auta, a to za šálky, konvici a cukřenku. Podobné soubory přitom obvykle nepocházejí ze sejfů. Do aukčních síní je přinášejí dědicové, kteří po pohřbu otevřou vitrínu a nevědí, co s jejím obsahem. Kdo při vyklízení bytu po babičce bez rozmyslu plní krabice pro sběrný dvůr, může mezi talíři vyhodit pořádný balík peněz.
Janák, Hofman a český kubismus: porcelán za téměř milion
Janákův servis rozhodně nezůstal osamocený. Na stejné červnové aukci se červenobílá kubistická váza Vlastislava Hofmana vyšplhala na 558 000 Kč. O dva roky dříve, 10. prosince 2020, utratil sběratel za jinou Hofmanovu hraněnou vázu z roku 1914 dokonce 868 000 Kč. A 8. prosince 2022 se další Janákův kávový servis, vyvolaný za 220 000 Kč, vyšplhal na 300 000 Kč.
Tenhle poslední případ stojí za bližší pohled, protože ukazuje, jak drahocenný kus vypadá zblízka. Podle popisu položky na Livebidu šlo o měkkou kameninu s bílou glazurou a černým dekorem: šest šálků s talířky, cukřenka, konvice, značení Artěl. Cukřenka byla poškozená. Přesto se cena zvedla o více než třetinu nad vyvolávací částku.
Vysoké sumy nedrží jen česká moderna. Dvě míšeňské plastiky podle modelů Johanna Joachima Kaendlera se v roce 2014 prodaly za 347 200 Kč a 322 000 Kč. Ještě výmluvnější je vídeňský šálek s podšálkem, který tehdy vynesl 173 600 Kč. Jeden šálek. Jeden podšálek. Částka, za kterou se dá vybavit celá kuchyň.
Co rozhoduje o ceně: autor, epocha a sběratelský souboj
Podle nás o hodnotě porcelánu z kredence nerozhoduje nostalgie ani stáří samo o sobě. Rozhoduje souhra šesti faktorů:
Autor. Jméno Janák nebo Hofman posouvá kus do úplně jiné ligy než anonymní tovární návrh. Období. Český kubismus kolem let 1911 až 1914, raná moderna, kvalitní první republika, starší porcelán z 19. století. Značka a signatura. Artěl, Míšeň, Vídeň, starý Schlaggenwald. Zachovalost. Oťuk, vlasová prasklina nebo amatérské lepení dokážou cenu srazit, i když u mimořádně silných autorských kusů ji, jak dokládá Janákova cukřenka, nepohřbí. Rarita a kompletnost. Celý soubor přitahuje víc než osiřelý šálek. Ochota dražitelů soupeřit. Když se ve stejném sále sejdou dva odhodlaní sběratelé, výsledek často překoná všechny odhady.
Poslední bod se snadno přehlédne. Hospodářské noviny v reportáži o Arthouse Hejtmánek popisují, že aukce navštěvují sběratelé z Česka i ze zahraničí a že přicházejí i noví, často mladší zájemci, kteří teprve zakládají sbírky. Poptávka tedy žije.
Česká porcelánová tradice k tomu dodává historickou hloubku. Podle Karlovarských radničních listů vznikla první porcelánka v Čechách v Horním Slavkově roku 1792. Hned v roce 1793 následoval Klášterec, pak Stružná a Březová (1803), Dalovice (1804), Stará Role (1810), Chodov (1811) a Loket (1815). Značky z těchto míst slouží jako první síto, kterým stojí za to každý kus prosít.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Cibulák za stokoruny, servis za desítky tisíc: kde leží hranice
Abyste věděli, co hledat, pomůže srovnání s tím, co se objevuje v kredencích nejčastěji. Cibulák z Dubí patří k nejslavnějším českým dekorům. Porcelánka v Dubí nese tradici od roku 1864, cibulovým vzorem se tam podle města zdobí od roku 1885. Právě proto ho má doma skoro každá druhá rodina.
Předmět Kde a kdy Cena Janákův kubistický čajový a kávový servis (1911) Arthouse Hejtmánek, červen 2022 930 000 Kč Hofmanova kubistická váza (1914) Arthouse Hejtmánek, prosinec 2020 868 000 Kč Vídeňský šálek s podšálkem aukce, 1. pololetí 2014 173 600 Kč Cibulák Dubí, cca 120 kusů, 80. léta Aukro, červenec 2026 21 000 Kč Art deco váza Haas & Czjzek, malírna Telč Aukro, březen 2026 2 500 Kč Cibulák Dubí, talíř + šálek s podšálkem, 2. jakost Aukro, 2026 449 Kč
Tabulka ukazuje, kde se lámou ceny. Rozsáhlý cibulákový servis o zhruba sto dvaceti kusech představuje pořád solidní peníz, jenže od kubistické rarity ho dělí celý řád. Ručně malovaná prvorepubliková váza se značkou Schlaggenwald a zlacením skončila na dvou a půl tisících, protože jí chyběl autorský podpis i mimořádná vzácnost. A komplet s razítkem druhé jakosti patří do kategorie drobných.
Pro majitele pozůstalosti z toho plyne jednoduchý závěr: tatáž kredenc může skrývat poklad za statisíce vedle hrnků, které ocení jen bazar. Právě proto se vyplatí každý podezřelý kus nejdřív otočit vzhůru nohama.
Jak poznat cenný porcelán doma: spodek, signatura a pečlivé fotky
Domácí průzkum zabere jedno odpoledne. Začněte spodkem. Hledejte razítka a signatury: Artěl, Míšeň se zkříženými meči, vídeňský štít, Schlaggenwald, Thun, Dubí, Haas & Czjzek, Pirkenhammer. Pozor na označení jakosti, protože „2. jakost“ signalizuje sériovou výrobu.
Pak se zaměřte na dekor. Viditelné tahy štětce, ruční zlacení nebo kobalt pod glazurou naznačují pečlivější práci než obtisk. Zpozorněte u neobvyklých tvarů, zejména lomených a hraněných ploch typických pro kubismus. Prohlédněte okraje proti světlu a hledejte oťuky, praskliny či stopy lepení. Spočítejte kusy: chybí víčko, nebo je soubor celý?
Nezapomeňte na rodinnou paměť. Staré fotografie, účtenky, dopisy nebo zmínka, že dědeček sbíral, mohou doložit původ. A doložená provenience v aukci přidává na ceně.
Fotodokumentaci pořiďte ještě před jakýmkoli prodejem:
celek souboru, každý kus zvlášť, detail dekoru, spodek se značkou a signaturou, všechny vady, praskliny a opravy.
Ke snímkům připište rozměry, počet kusů, značku, stav a známou historii. Výrazně vám to pomůže s oslovením vhodných zájemců.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková