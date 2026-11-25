Začátek zimy je nepochybně typický nejen nízkými teplotami, ale také tím, že se nám do interiér stěhuje kdejaká havěť. Klasiku představují samozřejmě myši. Ty prostě a jednoduše hledají potravu. Ve sklepech či garážích je různých zbytků dostatek, a tak pro ně není problém zajít si něco sezobnout. My na takovéto hostiny ale rozhodně zvědaví nejsme. Proto je třeba použít nejrůznější fígle k tomu, abychom hlodavce dokázali vypudit ven. Hodně zajímavý trik s alobalem to nepochybně dokáže. Jak na to?
Alobal a pár dalších věcí z domácnosti postačí
Je to tak. Výroba odpuzovače myší není nijak složitá a nevyžaduje žádné věci, které by člověk běžně neměl doma. Konkrétně jsou potřebovali:
- Jeden alobal,
- vodu,
- sušený česnek,
- pepř,
- klasickou pálivou zubní pastu.
Jak na výrobu odpuzovače myší z alobalu
V první řadě si dáme trochu vody to misky a přidáme k ní zubní pastu. Ta se musí pořádně rozpustit. Přisypeme pepř a sušený česnek. Vytvoříme poměrně hustou směs. Tu pak naplníme přímo do kousků alobalu s tím, že vymodelujeme válečky nebo kuličky. Kuličky a válečky pak přímo vložíme do míst, kde hlodavci byli.
Zubní pasta: Foto Pixabay
Jak tento odpuzovač funguje?
Vcelku jednoduše. Hlodavci v první řadě nesnáší samotný alobal a jeho šustění. Sušený česnek a pepř hlodavci nesnáší, jelikož jim dráždí čich.
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Pár důležitých rad
Dejte si pozor na to, aby u vás bylo dokonale uklizeno. Hlodavci nesmí dostat příležitost dostat se ke zbytkům jídla na zemi nebo v policích či jinde. Postup s touto metodou je třeba většinou opakovat hned několikrát. Důležitá je i v tomto případě trpělivost. Metoda je nicméně velmi ekologická, šetrná pro domácí mazlíčky a také jednoduchá z hlediska přípravy a použití.
Zdroje info: Autor, YouTube
Odpuzovač myší z alobalu: Náhledové foto Chat Day, Myši: Foto Pixabay
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