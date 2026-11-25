Nejdřív jméno, pak nabídka. Will Fleury, 37letý irský bojovník polotěžké váhy do 93 kg s bilancí 17-4-0, oslovil Daniela Škvora, 37letého českého bojovníka stejné kategorie s bilancí 11-5-0, přímo a nabídl mu obchod: odvetu 29. prosince 2026 na turnaji OKTAGON 100 v Praze, ve které prý ani jednou nepůjde k zemi. Škvorova odpověď se vešla do pěti slov a přišla obratem. Dva ranaři, oba čerstvě po porážce, oba s nedokončeným účtem z dubna 2024. Redakce MMAmag k tomu otevřela pravidla, podle kterých se v OKTAGONu MMA, česko-slovenské organizaci smíšených bojových umění, zápasí, i oficiální stránku prosincového turnaje.
Nejdřív nevyřízené účty, pak odpověď obratem
Výzvu přinesl 24. listopadu 2026 server Top-Fight, podle kterého ji Fleury zveřejnil na svém instagramovém profilu. Fleury podle tohoto textu napsal: „Dane, máme mezi sebou nevyřízené účty. Tento rok jsme spolu měli bojovat, navíc se teď oba potřebujeme vykoupit z našich posledních porážek“. Pak přidal nabídku: „Žádné takedowny, slibuji. Vyřídím tě v postoji. Tak co, věříš si na mě?“ Ir tedy Čechovi nabízí, že se vzdá strhávání na zem, tedy přesně té části hry, ve které byl minule lepší.
Škvor, který má thajskoboxerskou minulost, odpověděl podle téhož textu stručně: „To zní jako férová nabídka. Pojďme do toho!“ OKTAGON MMA k tomu zatím nic neoznámila. Redakce MMAmag se proto obrátila přímo na organizaci s dotazy, zda se zápas chystá a zda pravidla připouštějí formát bez strhů. Do vydání článku neodpověděla. Ten slib vyznívá velkoryse jen do chvíle, než si člověk připomene, jak jejich první zápas před dvěma a půl lety skončil.
Minule skončil Škvor ve škrcení. Druhý pokus už jednou spadl ze stolu
OKTAGON 56, 20. dubna 2024. Škvor v prvním kole soupeři zatopil, ve druhém odklepal škrcení přes rameno v čase 1:14. Prohra submisí, tedy přesně tou cestou, kterou teď Fleury slibuje vynechat.
Druhý pokus měl přijít 1. srpna 2026 na OKTAGONu 92 na pražské Štvanici, a rovnou o titul. Organizace 27. července 2026 oznámila, že si Škvor natrhl úpon prsního svalu a odstupuje; místo něj naskočil Makhmud Muradov, Fleuryho knockoutoval ve druhém kole a odvezl si pás polotěžké váhy. V červenci 2026 byl Škvor pro Fleuryho vyzyvatel o titul, 24. listopadu 2026 je z něj partner na zápas bez pásu a bez zápasení na zemi. Oba mezitím prohráli: Fleury s Muradovem, Škvor 17. října 2026 s Tomaszem Narkunem, který ho ukončil submisí v prvním kole. Zbývala jediná otázka: jestli se ta gentlemanská dohoda dá někde doložit černé na bílém.
Pravidla o dohodě nevědí a karta taky ne
Do pravidlového dokumentu, který OKTAGON MMA zveřejňuje pod označením profesionální pravidla CSMMA a který platí od 1. ledna 2025, redakce MMAmag nahlédla. Grappling je v něm součástí sportu a úspěšné strhy patří mezi akce, které se hodnotí. Kolonka na vypnutí jedné techniky po dohodě dvou lidí na sociální síti tam není. Dokud organizace neoznámí jiný formát, rozhodčí Fleuryho při prvním nástřelu na nohy nezastaví.
Druhá kontrola mířila na kartu. Na oficiální stránce turnaje OKTAGON 100, který se koná 29. prosince 2026 v pražské aréně, redakce MMAmag při kontrole 24. listopadu 2026 dvojici Fleury proti Škvorovi mezi uvedenými zápasy nenašla. Od výzvy do turnaje přitom zbývalo 35 dní. Sportovně by duel smysl dával: v žebříčku OKTAGONu MMA aktualizovaném 12. listopadu 2026 redakce MMAmag vyčetla Fleuryho na prvním a Škvora na čtvrtém místě polotěžké váhy, s Muradovem jako šampionem. Zbývá spočítat, kdo na téhle nabídce vydělá nejvíc.
Dva muži po porážce a nabídka, kterou se nevyplatí odmítnout
KOMENTÁŘ Fleury vyzval, Škvor kývl, organizace mlčí. Zatím jsou to dva příspěvky, ne smlouva.
Slib bez takedownů je nejchytřejší kus matchmakingu, jaký mohl Ir po porážce s Muradovem vymyslet. Nestojí ho nic, protože ho nikdo neumí vymáhat, a Škvorovi nabízí přesně ten zápas, kterému se těžko říká ne: jednička proti čtyřce žebříčku, oba po prohře, pět týdnů před jubilejní kartou v Praze.
Dalo by se namítnout, že riskuje víc Fleury, když se vzdává zbraně, kterou minule vyhrál. Jenže dokud slib nestojí v pravidlech, neriskuje nic než reputaci, a tu v kleci nikdo neodebírá. Rozhodčí toho slibu sedí jedině ve Fleuryho rohu. Možná právě proto by to fanoušci chtěli vidět.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek