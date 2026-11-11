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Domácí zbraň proti hlodavcům: Pět ostrých vůní, které vyženou myši z chalupy i bytu

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Dennívýzva
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Domácí zbraň proti hlodavcům: Pět ostrých vůní, které vyženou myši z chalupy i bytu. S prvními mrazíky se myš domácí bez pardonu tlačí do lidských obydlí za teplem i potravou. Stačí jí i nepředstavitelně malá škvíra o šířce pouhé obyčejné tužky. Než ale sáhnete po jedu, vyzkoušejte sílu ostrých pachů. Prověřená pětice aromat zkomplikuje hlodavcům život okamžitě a nejúčinnějšího pomocníka pořídíte v lékárně či drogerii za pár kaček.
Myš

Myš

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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