Domácí zbraň proti hlodavcům: Pět ostrých vůní, které vyženou myši z chalupy i bytu. S prvními mrazíky se myš domácí bez pardonu tlačí do lidských obydlí za teplem i potravou. Stačí jí i nepředstavitelně malá škvíra o šířce pouhé obyčejné tužky. Než ale sáhnete po jedu, vyzkoušejte sílu ostrých pachů. Prověřená pětice aromat zkomplikuje hlodavcům život okamžitě a nejúčinnějšího pomocníka pořídíte v lékárně či drogerii za pár kaček.
Čpavek z drogerie vyžene myši i ze sklepa
Prvním a nejrazantnějším bojovníkem je technický čpavek, tedy amoniak. Myši se v prostoru řídí skvělým čichem, a jakmile jim nosní dírky protáhne štiplavá čpavková mlha, raději vezmou nohy na ramena.
Příprava zabere chvilku. Smíchejte jeden díl čpavkové vody s deseti díly vody a přidejte kapku tekutého mýdla, aby roztok na povrchu lépe držel. Tímto roztokem pak vytřete podlahové lišty, rohy, okolí radiátorů a mezery za nábytkem. Ošetření opakujte každých pět až sedm dní, protože pach postupně vyprchává.
Technická čpavková voda o koncentraci 25 % vás vyjde na Element-shopu na 49 Kč za 450 gramů a v OBI dáte za 900 gramů 109 Kč. Jedna láhev vám navíc vystačí na dlouhé týdny.
Foto: Pixabay
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Lesní vůně a svěží máta: Éterické oleje do obýváku
Čpavek se hodí spíše do sklepa či garáže. Do obytných místností raději zvolte éterické oleje, které příjemně provoní byt, ale myším smrdí.
- Mátový olej: Do sklenice s vodou přidejte sedm kapek oleje nebo nakapejte koncentrát na vatové tampony a rozmístěte je do koutů. Laboratoře potvrdily, že mentol hlodavce spolehlivě odpuzuje, je však potřeba tampony obměňovat zhruba po týdnu. Mátový olej koupíte obvykle za 179 Kč za 10 ml.
- Jedlový éterický olej: Nabízí pryskyřičné lesní aroma, které člověku voní, ale myším vadí. Cena deseti mililitrů se pohybuje od 116 do 199 Kč.
- Tinktura z pivoňky a kostivalu: Bylinné kapky z lékárny za 169 Kč mají silný alkoholový pach, který na vatu funguje jako skvělá pachová stopka.
Bezpečnost na prvním místě a mechanická zátaras
Při práci s čpavkem vždy větrejte a použijte ochranné rukavice. Výpary dráždí sliznice a čpavek se nikdy nesmí míchat s chlorovými čističi. Pokud máte doma psy nebo kočky, používejte éterické oleje v difuzérech opatrně a jen krátce, pro ptáky se nehodí vůbec.
Pachová bariéra je skvělý prvotní krok, ale myši neodradí navždy. Americké centrum CDC doporučuje kombinovat vůně s mechanickou zábranou. Všechny škvíry u trubek vycpěte ocelovou vlnou a zatmelte, větší díry zakryjte plechem. Ultrazvukové plašiče podle odborníků moc nefungují, zato stará dobrá sklapovací pastička v kombinaci s čpavkovou barikádou vytvoří nedobytnou pevnost.
Zdroje info: Autorka, https://www.zahradkarska-poradna.cz/clanek/jak-na-mysi-v-dome-prirodni-odpuzovace https://www.denik.cz/zahrada/mysi-v-dome-vune-pachy.html https://www.ireceptar.cz/hoby/jak-vyhnat-mysi-z-chalupy/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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