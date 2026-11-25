Devadesátá minuta v Istanbulu, Slavia prohrává 1:2 a Pavel Kačor je na trávníku teprve pět minut. Pak přijde akrobatické zakončení, vyrovnání na 2:2 a první gól dvacetiletého záložníka za áčko, rovnou v Lize mistrů. O měsíc později v Olomouci znovu přichází z lavičky a po rychlém protiútoku pečetí výhru 2:0. Teď ho trenér Jindřich Trpišovský jmenuje mezi variantami pro středeční domácí duel s Villarrealem. Slavia totiž tentokrát nemůže počítat s pěti hráči, kteří by jinak hráli nebo měli do základní sestavy nakročeno. A nepřichází jen o jména. Chybí jí hlavně rychlost a schopnost změnit tempo zápasu, tedy přesně to, co může proti Španělům rozhodnout.
Kdo chybí a proč
Na tiskové konferenci Trpišovský výslovně zmínil čtyři hráče, kteří by atakovali základ: Lukáše Provoda, Štěpána Chaloupka, Davida Mosese a Danijela Šturma. K nim se v přehledech absencí řadí ještě Bryan Ouanda. Důvody i výhledy se ale liší.
Hráč Důvod absence Výhled Lukáš Provod operace kolene (meniskus) podzim končí, návrat v novém roce Štěpán Chaloupek obnovené svalové zranění pravděpodobně mimo do konce podzimu David Moses zranění z ligového zápasu v Olomouci delší absence, diagnóza nezveřejněna Danijel Šturm drobné svalové poranění po reprezentačním srazu trenér po Olomouci odhadoval zhruba 14 dní Bryan Ouanda zdravotní problémy bližší detaily ani termín návratu klub nezveřejnil
Nejtěžší ztrátou je Provod. Klub jeho operaci oznámil v úterý, den před zápasem. Podle trenéra jde o starší problém s kolenem, který se zhoršil v létě a záložníka trápil celý podzim. Operace byla původně naplánovaná na zimu, po návratu z reprezentačního srazu ale padlo rozhodnutí řešit věc hned. Sraz před zápasem v Chorvatsku přitom Provod neabsolvoval v plné síle: 14. listopadu z nominace vypadl kvůli nemoci.
„Šel v řadě zápasů přes limit,“ popsal Trpišovský podle oficiálního
webu Slavie. Slabší formu podle něj nezpůsobilo přímo koleno, spíš nahromaděná zátěž: po mistrovství světa Provod neprošel přípravou, odehrál spoustu zápasů a šel na hranu. Na podzim naskočil do patnácti soutěžních utkání, z posledních pěti ale jen do jednoho. Sám chce být zpět v novém roce, trenér věří v návrat během zimní pauzy.
Na rozdíl od Provoda nejsou absence Chaloupka a Šturma dlouhodobé, přesto padly do nejhoršího možného týdne. Moses se zranil právě v Olomouci a trenér mluvil o delší pauze.
Kačor: od Istanbulu po Olomouc
Pavel Kačor, ročník 2006, přišel do Slavie loni v létě. V lize má zatím omezenou minutáž, jenže když nastoupí, obvykle do zápasu promluví. Jeho dva zásahy z posledních týdnů mají společného jmenovatele: přišly z lavičky a v pasážích, kdy soupeř už ztrácel síly.
20. října, Fenerbahçe – Slavia 2:2: střídání v 85. minutě, akrobatické vyrovnání v 90. minutě. Dosud jediný bod Slavie v Lize mistrů. 21. listopadu, Olomouc – Slavia 0:2: po nástupu z lavičky dotáhl rychlý protiútok a přidal pojistku.
Trpišovský ho chválí za úroveň, čísla a univerzálnost. Zároveň ale brzdí: Kačor podle něj zatím není připravený na devadesát minut ve slávistické intenzitě. A jako pravděpodobnější řešení Mosesovy absence ve středu pole zmínil posun Wiktora Nowaka zpět do zálohy.
Podle nás z toho vychází jasná role. Kačor je spíš žolík než člen základní jedenáctky. Kdyby začal, Slavia by riskovala, že z něj vyždímá energii dřív, než přijde chvíle, pro kterou je stvořený. Jeho síla je v náběhu, pressingu a momentu překvapení proti unavené obraně. S Provodem se zatím srovnávat nedá. Reprezentant se 42 starty za národní tým a nejlepší hráč minulého ročníku ligy se sedmi góly a deseti asistencemi nabízí řízení hry a kvalitu rozhodnutí. Kačor nabízí něco jiného, ale v téhle situaci možná stejně cenného: čerstvé nohy v posledních dvaceti minutách.
Co Slavii chybí proti rychlému soupeři
Zdravotní seznam má jeden společný rys. Moses, Šturm, Ouanda i Provod jsou hráči, kteří Slavii dodávají dynamiku, protahují hru a dokážou zrychlit, když se zápas zasekne. Bez nich se sešívaný tým stává předvídatelnějším.
Proti Villarrealu je to citlivé místo. Trpišovský po rozboru jeho zápasu s Barcelonou zdůraznil hlavně rychlost směrem dopředu, přechodovou fázi a kvalitu v zakončení. Španělé v Lize mistrů dali za čtyři kola osm gólů, víc než Slavia (pět). Pokud by domácí ztratili míč s vysoko postavenými beky a bez rychlých hráčů, kteří se umějí vracet, může to být přesně scénář, na který hosté čekají.
Villarreal ale do Prahy nejede jako neomylný favorit. V evropské soutěži je výsledkově rozkolísaný:
prohra 2:3 v Dortmundu výhra 3:1 nad Neapolí prohra 3:4 v Liverpoolu domácí debakl 0:6 s PSG
Čtrnáct inkasovaných gólů za čtyři zápasy je na tým téhle kvality hodně. Podle španělského rádia Cadena SER navíc Villarreal venku v Lize mistrů táhne sérii sedmi porážek a v Praze nebude mít ani Nathana Salibu. Historie stojí na jeho straně: podle
UEFA s českým klubem nikdy neprohrál, a to v devíti duelech. Se Slavií se potkal v Evropské lize 2017/18, kdy hrál ve Španělsku 2:2 a v Praze vyhrál 2:0.
„Máme šanci, když ze sebe vyždímáme maximum,“ řekl Trpišovský. V tom je i klíč k Slavii: hrát na hraně fyzických možností a udržet zápas otevřený do závěru. Pozdní zásahy jsou letos její silnou stránkou a Kačor je jejich nejčerstvějším symbolem.
Sestava, forma a o co se hraje
Definitivní jedenáctku Trpišovský neprozradil. Předzápasové odhady se ale shodují. iDNES předpokládá sestavu Markovič; Holeš, Zima, N’Guessan; Vlček, Nowak, Sadílek, Jurásek; Ayaosi, Suleiman; Chytil. Španělský FútbolFantasy počítá podobně, se Suleimanem lehce před Kubiakem a Kačorem jako další ofenzivní možností z lavičky.
Doma Slavia jede jako stroj. Po patnácti kolech Chance Ligy je neporažená, vede tabulku s bilancí 11 výher a 4 remízy, skóre 38:8 a 37 body. Poslední tři zápasy před Villarrealem vyhrála se souhrnným skóre 11:1: Jablonec 5:0, Artis Brno 4:1, Olomouc 2:0.
V Evropě je to jiný příběh. Po čtyřech kolech má Slavia jediný bod, skóre 5:9 a patří jí 34. místo:
Zápas Výsledek Slavia – Lens 2:3 Sabah – Slavia 2:0 Fenerbahçe – Slavia 2:2 Arsenal – Slavia 2:1
Villarreal je se třemi body 28. Oba týmy prohrály tři ze čtyř zápasů a středeční duel je tak prakticky souboj o udržení kontaktu s postupovými pozicemi. Pro Slavii navíc platí, že další program je krutý. Podle rozpisu ligové fáze na
UEFA.com jede 8. prosince do Mnichova na Bayern, 19. ledna hraje v Portu a 27. ledna doma s Aston Villou. Bez výhry nad Villarrealem by se cesta dál hledala jen těžko.
Zápas začíná ve středu 25. listopadu v 18:45 ve Fortuna Areně. Přímý přenos vysílá Nova Sport 3, předzápasové studio startuje v 18:00.
Slavia proti Villarrealu postaví tým, kterému chybí rychlost, ale ne odhodlání. Pokud vydrží do poslední čtvrthodiny se skóre na dosah, na lavičce bude sedět dvacetiletý kluk, který už jednou v devadesáté minutě zachránil Slavii bod v Lize mistrů.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl