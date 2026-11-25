Atraktivní alternativou pro hojně navštěvované trhy v centru Olomouce se stala vánoční náplavka, kterou si v loňském roce vzali pod křídla Šimon Pelikán z Plaveb Olomouc společně s oceňovaným šéfkuchařem Petrem Henešem ze známé restaurace Long Story Short.
První ročník nového adventního pojetí nábřeží přinesl pozitivní zkušenost a ohlasy, na které chtějí hanáčtí patrioti navazovat. „Lidé si náplavku velmi pochvalovali, slyšeli jsme i reakce z jiných měst, i ze zahraničí, že by chtěli udělat také něco podobného nebo že budou pořádat zájezdy přímo kvůli vánoční náplavce. Krásnou tečkou pro nás bylo, když jsme od zástupců města slyšeli, že i jeden pán, který si na všechno stěžuje, nás nakonec pochválil, že se mu to líbilo. Není to o namačkaném náměstí a komerci. Je to o tom se taky trošku zastavit, potkat se s dalšími lidmi. Chtěli jsme udělat trochu tradičnější a komornější věc,“ popsal Šimon Pelikán, který v Olomouci provozuje řadu aktivit spojených s cestovním ruchem.
Na širokém vydlážděném pásu u řeky Moravy je připravená desítka stánků s kvalitním občerstvením, další stany pak nabídnou řemeslné a autorské výrobky. Chybět nebude vánoční maringotka, čtyřicet nazdobených stromečků podél náplavky ani betlém s živými ovcemi. „Ovečky budou v ohradě na slámě, celou věc jsme konzultovali s chovateli a dalšími odborníky tak, rozhodně nechceme, aby to pro zvířata bylo na náplavce jakkoliv problematické. Věříme, že i lidé se k nim budou chovat slušně a dodržovat pravidla,“ podotkl Šimon Pelikán k jednomu z prvků adventního období, který bývá k vidění například v Rakousku.
Jedinečnou záležitostí minimálně v evropském prostoru bude podle organizátorů vánoční strom, který nebude tentokrát stát na břehu, nýbrž se bude pohupovat na vodní hladině řeky Moravy. „Voda nám prostě nedá spát, přemýšleli jsme, jak ji využít. Technické řešení je poměrně náročné, je nyní větší proud, ale my to zvládneme,“ prohlásil Pelikán k ukotvení pontonu s pětimetrovou jedlí na vodní tok, což bylo také potřeba vyjednat u Povodí Moravy.
V pátek 27. listopadu v 18 hodin pak nastane slavnostní rozsvícení stromečku, jehož součástí bude i originální umělecké vystoupení. „Programu se bude účastnit Anna John Schmidtmajerová, je to herečka, která je v souboru Cirk La Putyka, působila v Národním divadle, v Dejvickém divadle a mnoha dalších. V první části půjde trochu o takovou pohádku. Poté přijede naše nově nazdobená druhá loď Kordulka, kterou lidé uvidí až při samotném velmi magickém zahájení Vánoc,“ popsal olomoucký podnikatel.
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Důležitou složkou vánoční náplavky je pak také gastronomie, v jejímž čele stojí podnik Long Story Short, který nedávno obhájil ocenění Bib Gourmand v proslulém průvodci Michelin.
„První ročník se povedl natolik, že nechceme provádět úplně nějaké velké zásahy pro aktuální pokračování. Pozvali jsme ty samé partnery. S radostí se k nám opět všichni připojili. Restaurace se nemění, ale změní se jídelní lístky, podniky opět nabídnou to, co umí nejlíp,“ komentoval šéfkuchař Heneš.
Návštěvníci se tak mohou těšit na nabídku podniků Pikola, Balikejk, Smashin’ Machine, Vulcanus Grill, Pizza Hradlo či Pádlo Morava. K adventní atmosféře přispějí také Olopunč a Olomošt. Podle Heneše by také při jedné z víkendových akcí mohli dorazit jako hosté šéfkuchaři z Prahy.
„U nás budeme trošku pracovat s tvarůžky, těším se i na vaření na otevřeném ohni,“ nastínil šéfkuchař z Long Story Short.
Další novinkou má být také setkání vodáků na zimní řece. „Chceme více zapojit řeku, což v zimě není úplně běžné. Na severu se slaví 13. prosince svatá Lucie a my chceme udělat tradici i tady. Máme v Olomouci spoustu vodáckých klubů, všechny jsem oslovil, jde o svátek světla, celá řeka se zaplní různými loděmi, bude to velice zajímavé,“ poznamenal Pelikán.
I letos ponese vánoční období také u řeky v Olomouci důležité charitativní poselství hned pro několik organizací. Podobně jako například na vánočních trzích v Brně se budou moct lidé vzdát zálohy při odevzdání vratných kelímků a přispět tak padesátikorunou na vybraný dobročinný záměr.
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„Budeme se snažit pomoct zachránit i útulek v Žerotíně, kterému hrozí vystěhování,“ zmínil jeden z projektů kapitán turistických Ololodí Pelikán, které budou hrát také důležitou roli u vánoční náplavky. Program a další informace o adventní akci, která potrvá s přestávkami od 26. listopadu až do 22. prosince, jsou k dispozici na webových stránkách. Před Štědrým dnem nebude náplavka v provozu jen do konce víkendu, ale také v pondělí a v úterý.