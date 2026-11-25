Vegas hledalo další hvězdu vedle Eichela. Dvacetiletý Connelly si o slovo řekl třemi body proti McDavidovi
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Tomas Hertl (48), Mark Stone (61),Trevor Connelly (24)
Článek byl publikován 25.11.2026 10:11
Pětadvacátý listopad může být pro Slavii mnohem důležitější než jen páté vystoupení v letošní ligové fázi....
Jiří Lehečka porazil Félixe Augera-Aliassimea 7:6, 6:2 a český tým postoupil přes Kanadu mezi čtyři...
NHL měla v noci na středu na programu jediný zápas, ale zrovna ten nabídl zajímavý střet na špici Pacifické...
Gianni Infantino sliboval fotbalovým federacím miliardy dolarů na rozvoj hry. Z uniklých dokumentů ale...
Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...Všechny články tohoto autora →
- Český trenér MMA málem smazal zprávu od americké vlády. Odvezl si kontakty ze 40 zemí a setkání s Mayweatherem
- Fleury poslal Škvorovi výzvu na Oktagon 100 s neobvyklým slibem. Žádné takedowny, vyřídím tě v postoji
- Slavii chybí v Lize mistrů proti Villarrealu pět opor. Na hřiště může jít hrdina posledních dní Kačor
- Real Madrid znovu přežil večer, který vypadal nebezpečně. Bellingham přišel z lavičky a PSV odjelo s pěti góly