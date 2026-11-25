Tak to konečně přišlo. Česká i světová kina se po týdnech bídy konečně dočkala kýženého hitu v podobě nových Hunger Games. Úsvit sklizně se u nás zařadí mezi nejúspěšnější díly série, nadále se navíc daří i Vánoční koledě s Johnnym Deppem. Díky tomu celková víkendová návštěvnost po delší době překonala hranici 150 tisíc diváků.
5. místo
Tržby 925 tisíc Kč / návštěvnost 5 177 diváků / 176 kin
Začněme ale jedním tuzemským zklamáním. Novinka Máma a táta jsou boží vypadala z trailerů jako ideální fantasy počin pro celou rodinu, který by mohl zabodovat mezi dětskými diváky. Místo toho se však potvrdilo, že svěžím pokusům o žánrovky se v našich kinech nedaří a nedokážou potenciální publikum patřičně oslovit. Máma s tátou to bohužel potvrzují až příliš názorně. Pouhých 5 tisíc diváků a jen necelý milion utržený za první víkend je na tuzemskou novinku zkrátka slabota a jedná se o další z řady tuzemských komerčních zklamání posledních měsíců, jichž bohužel bolestivě přibývá.
4. místo
Tržby 1 milion 728 tisíc Kč / návštěvnost 8 575 diváků / 146 kin
Mírně za očekáváním skončila také retro novinka Já, Rocky, která se přitom těší nadstandardně pozitivním ohlasům. Snímek o natáčení legendárního Rockyho baví téměř všechny a rozhodně není určen pouze fanouškům legendárního boxera, jichž je u nás samo o sobě poměrně dost. Snímek sice nedokázal tuto fanouškovskou základnu patřičně využít, možná k tomu ale bude mít ještě možnost. Díky výtečným ohlasům by se film mohl v žebříčku ještě chvilku zdržet a možná mít i trochu větší diváckou výdrž. To však napoví až následující týden.
3. místo
Tržby 1 milion 887 tisíc Kč / návštěvnost 9 612 diváků / 100 kin
Naděje na podzimní trvalku ovšem nenaplní česká romantika Dřevorubec. Ta mezivíkendově klesla o nepěkných 46 %, což pro domácí novinku není dobré znamení. Takřka poloviční propad předpovídá, že se počin v cílové skupině dvakrát nechytl a bude mít co dělat, aby v kinech zaznamenal výraznější úspěch. Aktuálně si Dřevorubec došel pro 41 tisíc diváků.
2. místo
Tržby 3 miliony 477 tisíc Kč / návštěvnost 16 363 diváků / 84 kin
To druhé novince z minulého týdne se daří o poznání lépe. Ebenezer potvrzuje, že české publikum na Johnnyho Deppa pořád slyší a rádo ho po letech vidí v další pitvořící se úloze, svou roli jistě hraje také vděčná vánoční tématika. Díky tomu kladně hodnocený snímek klesl mezi víkendy o pouhých 28 % a má na kontě už téměř 60 tisíc návštěvníků. Ano, tady na rozdíl od Dřevorubce ta trvalka asi opravdu roste.
1. místo
Tržby 18 milionů 054 tisíc Kč / návštěvnost 82 413 diváků / 192 kin
O prvním místě tentokrát nemohlo být pochyb už několik týdnů dopředu. První pozici ukořistil dle očekávání nový prequel Hunger Games, který vrací sérii po komerčně rozpačité Baladě o ptácích a hadech zpátky na komerční vrchol. Stejně jako ve světě i u nás zaznamenal Úsvit sklizně velký úspěch. Otvírák s 82 tisíci diváky je druhý největší v rámci franšízy, úspěšnější byl u nás pouze závěr celé ságy Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (93 tisíc), jenž je zároveň s 201 tisíci diváky nejnavštěvovanějším dílem. Úsvit sklizně má ale celkem solidní šanci tato čísla překonat už jen díky tomu, že i s předpremiérami přepočítává necelých 90 tisíc návštěvníků. Tomu se říká návrat na vrchol se vším všudy.
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Zdroje: Unie filmových distributorů, Kinobox Data