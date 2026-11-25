Pokud majitel nebo nájemník bytu v paneláku opakovaně neotevře dveře odečítači, může ho roční vyúčtování tepla nepříjemně zaskočit. Správce domu mu totiž naúčtuje spotřebu, jako by topil třikrát víc než průměrný byt v domě, a stejně to dopadne i u teplé vody. Od 1. ledna 2027 sice obcházení bytů skončí, protože všechna měřidla musí umět dálkový odečet, hrozba trojnásobku ale zůstane. Příliš nízký účet navíc nedostane ani soused se zavřenými radiátory, jehož náklady na metr čtvereční nesmí klesnout o víc než 30 % pod průměr domu.
Za neumožněný odečet hrozí trojnásobek spotřební složky
V bytových domech se společným vytápěním a přípravou teplé vody musí správce domu zajistit odečet měřidel nejméně jednou ročně, vždy ke konci zúčtovacího období. Pravidla určuje vyhláška ministerstva pro místní rozvoj. Pokud obyvatel bytu brání montáži měřidel tepla, odmítne vpustit odečítače i po opakovaném prokazatelném upozornění nebo přístroj neoprávněně ovlivní, zaplatí spotřební složku podle vzorce s násobkem tři.
Nejde ale o pokutu pro stát. Navýšená částka zůstává v celkovém balíku spotřební složky domu a snižuje díl, který se rozpočítá mezi ostatní byty. Úplně stejně dopadne domácnost u teplé vody, když opakovaně neumožní odečet vodoměru, odmítne jeho instalaci nebo do něj zasáhne.
Když majitel nebo nájemník v dalším roce odečet znovu umožní, stejné teplo dvakrát nezaplatí. Od nově zjištěného stavu měřidla se totiž odečte průměrná spotřeba za neměřený rok bez sankčního navýšení. Trojnásobek se vůbec nepoužije ve chvíli, kdy přístroj nešlo namontovat z prokazatelných technických důvodů, protože tehdy byt hradí jen průměrnou spotřební složku domu podle své plochy. Pokud se měřidlo porouchá, určí správce spotřebu podle dvou klimaticky srovnatelných období.
Úsporný byt klesne nejvýš o 30 % pod průměr domu
Řadu lidí v bytových domech zaskočí, že účet za topení nejde stáhnout k nule ani při zcela zavřených ventilech. Vyhláška totiž hlídá spodní i horní hranici nákladů na vytápění jednoho metru čtverečního započitatelné podlahové plochy. Spodní limit leží o 30 % pod průměrem domu, takže i maximálně úsporný byt zaplatí nejméně 70 % průměrných nákladů domu na metr čtvereční. Opačným směrem je hranice nastavena o 100 % nad průměr, tedy na nejvýš dvojnásobek.
Důvodem spodního limitu je fyzika bytových domů, kde teplo prochází zdmi, podlahami a stropy z okolních vytopených bytů. „Dosáhne-li rozdíl teplot tři stupně, prostup tepla z okolních bytů je již tak velký, že plně nahradí vytápění radiátory a nedovolí další klesání teploty,“ uvedl před časem pro web Aktuálně.cz RNDr. Jaromír Pohanka, bývalý šéf Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu. Vyhláška ale nerozlišuje, jestli v bytě někdo spoléhá na sousedy, nebo jestli byt stojí dlouhodobě prázdný.
Jakmile některý byt limit překročí směrem dolů nebo nahoru, správce domu jeho spotřební složku upraví tak, aby celkový náklad na metr čtvereční odpovídal přesně hranici 70 % nebo 200 % průměru domu. Zbytek spotřební složky se pak znovu rozdělí mezi ostatní byty podle údajů z jejich měřidel.
|Položka rozúčtování
|Platná hodnota
|Základ výpočtu
|Základní složka vytápění
|40 % až 60 %
|Podle energetické třídy budovy (možná úprava až o 10 procentních bodů)
|Spodní limit vytápění
|70 % průměru domu
|Celkové náklady na 1 m² započitatelné podlahové plochy
|Horní limit vytápění
|200 % průměru domu
|Celkové náklady na 1 m² započitatelné podlahové plochy
|Neumožněný odečet či ovlivnění
|3násobek
|Vzorec pro spotřební složku tepla i teplé vody
Obcházení bytů skončí od ledna 2027
Čekání na odečítače se ale v českých domech brzy stane minulostí. Od 1. ledna 2027 musí být podle zákona o hospodaření energií všechna měřidla tepla a teplé vody v bytových domech dálkově odečitatelná. Domy, které je ještě nemají, je musí vyměnit nebo dovybavit do konce roku 2026. Všechno zajišťuje vlastník domu, tedy SVJ nebo družstvo.
Pro obyvatele bytu to znamená konec domlouvání termínů a čekání doma, protože odečítač už do bytu chodit nebude. Hrozba trojnásobné spotřební složky ale úplně nezmizí. Dál totiž dopadne na obyvatele, který nepustí techniky k montáži nového dálkového měřidla nebo přístroj neoprávněně ovlivní.
S novými měřidly navíc přichází častější přehled o spotřebě. Domy, kde už dálková měřidla jsou, musí lidem posílat údaje o spotřebě každý měsíc. Tato povinnost platí od roku 2024 a správce domu ji může plnit třeba přes on-line portál, jen o tom musí obyvatele prokazatelně vyrozumět. Obyvatel, který chce papírový přehled, si o něj může písemně požádat na vlastní náklady.
Základní složka tvoří 40 až 60 % nákladů
Celkové náklady na vytápění se v bytovém domě dělí na základní složku podle plochy bytu a spotřební složku podle údajů z měřidel. Výchozí podíl základní složky se určuje podle energetické třídy domu na 60 %, 50 % nebo 40 % podle toho, jak je budova úsporná, a správce domu ho pak může snížit nebo zvýšit až o 10 procentních bodů. Základní složce se přitom nevyhne ani byt odpojený od společných rozvodů vytápění v domě, který ji dál hradí v přepočtu jako nepřímo vytápěný prostor.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (zakonyprolidi, zpravy.aktualne, tzb-info).