Pod zemí se ukrývá houba za tisíce korun
Lanýže jsou zvláštní tím, že jejich plodnice nevyrůstají nad povrch jako u běžných hub. Vyvíjejí se pod zemí, často v hloubce několika centimetrů, a žijí v těsném spojení s kořeny některých stromů. Takovému soužití se říká mykorhiza. Houba získává od stromu potřebné živiny a na oplátku mu pomáhá přijímat vodu a minerální látky z půdy.
Najít lanýž proto není jednoduché. Zkušení hledači k tomu používají speciálně vycvičené psy, kteří dokážou zachytit jeho charakteristickou vůni. V minulosti se k hledání využívala také prasata. Ta však měla tendenci nalezené houby sama pojídat.
Vysoká cena lanýžů souvisí s jejich vzácností, náročným hledáním i omezenou dobou sklizně. Ne všechny druhy jsou přitom stejně drahé. Nejvyhlášenější delikatesou je bílý piemontský lanýž (Tuber magnatum), jehož kilogram může podle orientačních tržních údajů stát 60 až 150 tisíc korun. Mezi nejdražší černé druhy patří lanýž černovýtrusý neboli perigordský (Tuber melanosporum). Jeho cena se pohybuje kolem 28 až 60 tisíc korun za kilogram.
Lanýž burgundský roste i v české přírodě
Jeden ze vzácných druhů lze najít i v Česku. Lanýž burgundský (Tuber aestivum uncinatum) je ceněnou houbou evropské gastronomie. Jeho cena se běžně pohybuje přibližně mezi 15 a 25 tisíci korunami za kilogram. Na rozdíl od některých teplomilnějších druhů se dokáže přizpůsobit i podmínkám střední Evropy.
V České republice se přirozeně vyskytuje v teplejších oblastech, a to hlavně na Moravě. Vyhledává především vápenité půdy a spolupracuje s kořeny listnatých stromů, například dubů, habrů a lísek.
Pozor: Lanýže se v přírodě nesmějí sbírat. Lanýž burgundský patří v České republice mezi zvláště chráněné druhy hub. Jeho sběr, vykopávání i poškozování plodnic je proto zakázané pod vysokou pokutou. Výjimku může povolit příslušný orgán ochrany přírody, například pro odborný výzkum.
V posledních letech s lanýži experimentují soukromé pěstírny. Více podrobností se dozvíte v následující reportáži:
Lesy ČR zjišťují, kde by se lanýžům dařilo
O možnostech pěstování této drahé houby začínají uvažovat také Lesy České republiky. Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze připravily výzkumný projekt, který poběží v letech 2026 až 2030.
Jeho cílem je prověřit, zda lze lanýž burgundský úspěšně pěstovat na lesních i nelesních pozemcích ve vlastnictví nebo správě státního podniku. Výzkumníci chtějí vytipovat vhodné lokality, připravit metodiku zakládání lanýžových plantáží a založit demonstrační plantáž, na které budou možnosti pěstování prakticky ověřovat.
V Česku roste více druhů lanýžů
Lanýž burgundský není jediným zástupcem svého rodu, který se u nás vyskytuje. Podle údajů Lesů ČR je na českém území evidováno celkem 16 druhů lanýžů.
Mezi známější patří například lanýž letní, lanýž zimní nebo lanýž Borchiův. Každý má trochu jiné nároky na prostředí i odlišnou chuť a vůni. Některé druhy jsou ceněné v gastronomii, jiné nemají tak výrazné aroma.
Lanýže tedy nejsou jen výsadou středomořských lesů. Některé druhy máme doslova pod nohama, aniž bychom o nich věděli. A možná se u nás jednoho dne začnou pěstovat ve velkém.
Zdroje článku: lesycr.cz, ceskylanyz.cz, vesmir.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková