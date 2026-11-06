AirData už nehlídá jen drony. Nově kontroluje také školení pilotů a platnost certifikátů

Foto: Magnific
Provozování profesionálních dronů není jen otázkou technického stavu stroje nebo správně naplánovaného letu. Stejně důležité je vědět, kdo ho bude řídit a jaké má zkušenosti či kvalifikaci. Právě na tuto oblast se zaměřuje nová funkce platformy AirData UAV, kterou společnost představila 4. listopadu 2026 ve spolupráci s americkou vzdělávací organizací Pilot Institute.
AirData dosud sloužila především ke správě letových záznamů, sledování technického stavu dronů a organizaci provozu flotil. Nová integrace umožňuje automaticky přenášet informace o absolvovaných kurzech Pilot Institute přímo do profilu pilota. Spolu s certifikáty systém zaznamenává také dovednosti, které během výcviku získal.
Odpadá tak část administrativy, která bývá problémem především u společností zaměstnávajících větší množství pilotů. Namísto ručního shromažďování dokumentů mohou odpovědní pracovníci sledovat absolvovaná školení přímo v prostředí, kde už spravují své drony a letové operace.
Systém pozná, co pilot skutečně absolvoval
Novinka nespočívá pouze v ukládání elektronických certifikátů. AirData dokáže na základě absolvovaných kurzů identifikovat konkrétní oblasti výcviku a přiřadit je k profilu pilota. Správce flotily tak získává přehled nejen o dokončených školeních, ale také o tom, jaké dovednosti jednotliví členové týmu získali.
Praktický význam to může mít například při plánování specializovaných inspekcí, leteckého mapování nebo dalších odborných činností. Pokud společnost potřebuje vybrat vhodného pilota pro konkrétní zakázku, nemusí procházet jednotlivé dokumenty a zjišťovat, kdo absolvoval odpovídající školení.
Pilot dronu
Foto: Magnific
Systém navíc umožňuje sledovat rozpracované kurzy a upozorňuje na blížící se konec platnosti evidovaných certifikátů. Automatický přenos se vztahuje jak na dříve získané dokumenty, tak na nově dokončená školení Pilot Institute.
„Automatizac
i synchronizace letových záznamů nabízíme už řadu let a stejnou potřebu vidíme také u pilotních certifikací,“ vysvětlil při představení integrace Eran Steiner, generální ředitel AirData UAV. Podle něj je cílem usnadnit organizacím správu kvalifikací a pomoci jim při výběru vhodných pilotů pro jednotlivé mise.
Důležitou výhodou je také možnost uchovávat přehled o absolvovaném výcviku společně s historií letů, informacemi o používané technice a další provozní dokumentací. Pilot tak může své záznamy snadněji předložit například zaměstnavateli nebo zákazníkovi.
Novinka je zdarma. Čeští piloti ale musí znát jeden důležitý rozdíl
AirData zpřístupnila integraci ve všech úrovních předplatného, včetně bezplatných účtů. Pro její aktivaci stačí otevřít uživatelský profil, přejít do sekce
My Account > Pilot Institute a propojit přihlašovací údaje obou služeb. Dokončené kurzy a odpovídající certifikáty se následně přenesou automaticky.
Partnerství propojuje dvě významné společnosti z oblasti profesionálního provozu dronů. AirData podle vlastních údajů eviduje více než 68 milionů letů a její služby využívá přes 470 tisíc pilotů po celém světě. Pilot Institute uvádí, že proškolil více než 150 tisíc studentů připravujících se na americkou kvalifikaci FAA Part 107.
Pro české piloty je však důležité rozlišovat mezi evidencí absolvovaných kurzů a právně požadovanou kvalifikací pro létání.
Pilot Institute působí primárně na americkém trhu a jeho školení automaticky nenahrazují doklady požadované evropskými předpisy. V České republice se požadavky na piloty řídí pravidly Evropské unie a příslušnými postupy Úřadu pro civilní letectví. Podle druhu provozu může být nutné například absolvovat výcvik a zkoušku pro podkategorie A1/A3 nebo získat osvědčení A2. U některých lehkých dronů třídy C0 se naopak formální osvědčení pilota nevyžaduje.
Nové automatické propojení tedy není náhradou evropského systému kvalifikací. Pro české společnosti může být zajímavé zejména tehdy, pokud jejich piloti absolvují specializované kurzy Pilot Institute. AirData zároveň podporuje evidenci různých dalších pilotních dokladů, jejich přímá automatická synchronizace však závisí na konkrétním poskytovateli.
Přesto jde o zajímavý směr vývoje softwaru pro profesionální drony. Zatímco automatické ukládání letových záznamů se stalo běžnou součástí správy flotil, propojení dokumentace výcviku s konkrétními provozními úkoly může organizacím pomoci lépe plánovat práci a omezit administrativní chyby. Samotné absolvování kurzu ovšem ještě nezaručuje praktickou způsobilost pro každou misi. Tu musí provozovatel posuzovat i podle zkušeností pilota a příslušných provozních požadavků.
Zdroj:
https://airdata.com/blog
https://airdata.com/providers/pilot-institute