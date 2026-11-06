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AirData už nehlídá jen drony. Nově kontroluje také školení pilotů a platnost certifikátů

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AirData rozšiřuje své služby o automatickou evidenci školení a certifikátů pilotů dronů. Díky propojení s Pilot Institute dokáže sledovat jejich kvalifikaci, získané dovednosti i blížící se konec platnosti certifikátů. Novinka funguje také zdarma.
AirData už nehlídá jen drony. Nově kontroluje také školení pilotů a platnost certifikátů

AirData už nehlídá jen drony. Nově kontroluje také školení pilotů a platnost certifikátů

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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