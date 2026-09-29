QR kód máte na stejném telefonu? Přečtěte ho ze snímku obrazovky

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Žena drží mobilní telefon oběma rukama a dívá se na jeho displej

Žena drží mobilní telefon oběma rukama a dívá se na jeho displej

Zdroj: BuzzFarmers from Providence & Tampa / Wikimedia / CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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