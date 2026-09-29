QR kód máte na stejném telefonu? Přečtěte ho ze snímku obrazovky

QR kód se objevil v e-mailu nebo na webu právě na telefonu, kterým ho chcete načíst? Uložte snímek obrazovky a otevřete ho přes Google Lens. Druhý mobil k tomu nepotřebujete.
Na monitoru počítače stačí namířit fotoaparát. Když se ale QR kód zobrazí na tomtéž telefonu, fotoaparát na vlastní displej namířit nejde. Řešení je změnit zdroj obrázku: místo živého záběru použít uložený snímek.
QR kód z e-mailu otevřete jako snímek ve Fotkách Google
Pořiďte snímek obrazovky tak, aby na něm byl celý QR kód. Ve Fotkách Google snímek otevřete, klepněte na nabídku
Další a vyberte Google Lens. Tento postup popisuje nápověda Fotek Google pro Android i pro iPhone. Na iPhonu tedy počítejte s tím, že musíte mít Fotky Google nainstalované; návod se netýká aplikace Fotky od Applu. Kód na druhém displeji lze přečíst fotoaparátem. Kód zobrazený na tomtéž telefonu otevřete z uloženého snímku obrazovky.
Pokud na Androidu Fotky Google nepoužíváte, nabízí Google ještě jednu cestu: v aplikaci Google nebo v Chromu klepněte na ikonu Lens a
vyberte existující snímek obrazovky. Není třeba obrazovku fotografovat jiným zařízením ani hledat web, který slibuje „dekódování QR zdarma“. Obrázek QR kódu na webu může jít otevřít i bez snímku
Je-li kód přímo jako obrázek na webové stránce v Chromu pro Android, zkuste na obrázku podržet prst a zvolit
Vyhledat obrázek pomocí Google Lens. Nápověda Chromu tuto volbu popisuje pro obrázky na stránkách. Když se nabídka nezobrazí, například protože kód není samostatným obrázkem, vraťte se ke snímku obrazovky.
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Praktické pravidlo je tedy jednoduché: kód ve zprávě nebo v aplikaci nejdřív uložte jako snímek; obrázek na webu v Android Chromu nejprve zkuste otevřít přes podržení. V obou případech čte Lens obrázek uložený či zobrazený na telefonu, nikoli vlastní displej přes fotoaparát.
Před otevřením odkazu zkontrolujte, kam QR kód vede
Rozpoznání kódu ještě nepotvrzuje důvěryhodnost odkazu. Americká
FTC doporučuje prohlédnout cílovou adresu před klepnutím a všimnout si překlepů či zaměněných písmen. Český NÚKIB upozorňuje, že podvodné zprávy mohou vést na věrohodně vypadající stránky s odlišnou adresou. Kód na muzejním exponátu se čte fotoaparátem. Kód na vlastním displeji telefonu otevřete z uloženého snímku obrazovky.
Přijde-li QR kód v nečekané zprávě s výzvou k platbě nebo přihlášení, bezpečnější je otevřít službu běžným způsobem a požadavek v ní ověřit. Rozdíl mezi pravým a podvrženým kódem jsme už připomínali také
u podvodů na dovolené; zde jde o jinou otázku — jak přečíst kód z obrazovky jediného telefonu.
Snímek obrazovky pomůže, když kód nemáte před sebou na papíře ani na druhém displeji. Nejdřív ho nechte rozpoznat, potom se rozhodněte, zda nalezenou adresu skutečně otevřít.