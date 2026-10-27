7 účesů pro šedivé vlasy, se kterými nebudeš vypadat jako babička

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Šedá barva tě nezestárne. Staromódní tvar klidně ano.
Rok 2026 šedivým vlasům přeje. Allure letos vytáhl moderní krátké střihy od rozcuchaných pixie po shag a Vogue připomíná, že přirozené stříbro vynikne hlavně tehdy, když střih pracuje s texturou a odlesky místo snahy všechno uhladit do jedné nehybné helmy. Výběr účesu proto nezačínej otázkou „co se hodí k mému věku“, ale strukturou vlasů, tvarem obličeje a tím, kolik času chceš ráno strávit v koupelně.
1. Grown-out pixie
Krátký pixie nemusí být ostříhaný na centimetr kolem celé hlavy. Letošní verze nechává delší vršek, měkčí kontury a pohyb kolem obličeje. Na šedivých vlasech je krásné, že různé stříbrné a tmavší prameny zvýrazní vrstvy samy. Se stylingovou pastou nebo trochou texturizačního spreje může být účes rozcuchaný, ne poslušně „na paní učitelku“.
2. Ostrý bob po bradu
Bob je obrovský trend roku 2026 a šedivým vlasům sluší přesně proto, že jim dá jasnou geometrii. Rovná linie kolem brady, minimum zbytečného sestříhání a buď hladký lesk, nebo lehce nedokonalá textura. Pokud chceš, aby působil současně, dej pozor na příliš kulatě vyfoukané konce dovnitř. Mnohem modernější je rovnější linie nebo jemný pohyb.
3. Krátký shag
Shag je výborný pro ženy, kterým šediny rostou v různých tónech. Vrstvy chytají světlo různě a přirozená barevná nepravidelnost najednou vypadá jako záměr. U hustých vlasů ubere objem, u jemnějších může vytvořit pocit větší plnosti. Nemusíš ho foukat do dokonalosti; právě trochu nepořádku je jeho výhoda.
4. Bixie
Něco mezi bobem a pixie je ideální, pokud nechceš ani úplně krátké vlasy, ani klasický bob. Delší prameny kolem uší a zátylku udrží ženskost, kratší vršek dodá lehkost. Bixie vypadá skvěle na salt-and-pepper barvě, protože kontrast světlejších a tmavších pramenů podporuje strukturu.
5. Dlouhý bob s nepravidelnou pěšinkou
Jestli se krátkých vlasů vzdát nechceš, ale pixie je na tebe moc, lob po klíční kosti je bezpečný a přitom moderní. Místo precizní středové pěšinky zkus přirozenější posun na stranu a velmi měkké vrstvy kolem obličeje. Šedivé vlasy tak nepůsobí jako jednolitá plocha a účes má pohyb.
6. Dlouhé vrstvy se stříbrem bez omluvy
Šediny nejsou vstupenka ke kadeřnici s povinností „teď už to zkrátíme“. Pokud jsou vlasy zdravé a délka ti sluší, nech je dlouhé. Dlouhé vrstvy kolem obličeje, měkké vlny a lesk fungují stejně dobře ve stříbrné jako v hnědé nebo blond. Jediné, co dlouhým šedinám opravdu nesluší, jsou suché konce bez tvaru.
7. Slicked-back bob nebo krátké vlasy za uši
Když chceš, aby šedá vypadala vědomě a trochu módně, uber objem a přidej lesk. Bob zastrčený za uši, mokře působící styling nebo hladší pixie okamžitě posunou celý vzhled. Vogue letos zmiňuje uhlazené, architektoničtější stylingy mezi výraznými vlasovými směry roku 2026. A na stříbře je každý odlesk vidět dvojnásob.
Ještě důležitější než střih je textura
Šedivé vlasy mohou být sušší nebo hrubší než dřív, takže někdy nepotřebuješ nový účes, ale lepší péči. Kondicionér, tepelná ochrana a produkt na lesk udělají větší službu než další centimetr ustřižený ze strachu, že dlouhé šediny „se nehodí“. Hodí. Jen musí vypadat jako volba, ne jako účes, který jsi naposledy změnila před patnácti lety.
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Zdroje: Allure – 20 Short Gray Hairstyle Ideas to Inspire Your Look [1], Vogue – 16 Hair Trends You’re About to See Everywhere in 2026 [2], Vogue – 17 Flattering Haircuts That Play Up Silver Hair [3], Glamour – Quiet Silver Is the Low-Key Technique for Transitioning to Gray Hair [4]. img ai generated