Vlasy jsou na podzim najednou suché, matné a rozlítané? Možná nepotřebuješ další masku, ale přestat je při sušení týrat

Mokré vlasy chtějí trochu méně násilí
Vlas po umytí není ve své nejsilnější chvíli. Proto může hrubé tření ručníkem nebo agresivní rozčesávání přispívat k lámání, třepení a krepatému vzhledu.
To ale neznamená, že máš po sprše stát čtyřicet minut bez hnutí a čekat, až příroda dokončí proces. Z vlasů jemně vymačkej přebytečnou vodu a místo intenzivního tření je zabal do savého ručníku, mikrovlákna nebo měkkého bavlněného trička.
Nejde o drahou techniku. Jde hlavně o rozdíl mezi odsát vodu a vydrbat vlas, jako by nám osobně něco provedl.
Ručníkový turban ano, ale ne na věčnost
Nechat mokré vlasy dlouho utažené v těžkém ručníku není nutné. Pár minut na odsátí přebytečné vody úplně stačí.
Pokud máš dlouhé nebo jemnější vlasy, dávej pozor také na váhu turbanu. Čím těžší mokrý ručník visí na hlavě, tím méně komfortní může být pro vlasy i pokožku.
Jakmile už z vlasů nekape voda, může přijít další krok.
Rozčesávání závisí i na typu vlasů
Rada „nikdy nečesej mokré vlasy“ není univerzální.
U rovných vlasů bývá šetrnější nechat je trochu proschnout a potom postupovat hřebenem se širokými zuby od konečků směrem nahoru. U silně kudrnatých a texturovaných vlasů se naopak často doporučuje rozčesávání za mokra či vlhka s kondicionérem, protože právě tehdy lze kudrliny oddělit s menším třením.
Společným pravidlem není konkrétní okamžik.
Je jím jemnost.
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Fén není nepřítel, pokud z něj neuděláš tavicí pec
Tepelný styling může vlas poškozovat, ale řešením nemusí být úplné celoživotní sušení vzduchem. Mnohem důležitější je teplota, vzdálenost, délka působení a četnost.
Nech vlasy nejdřív částečně proschnout, pokud ti to jejich typ dovoluje. Fén drž v pohybu a používej nižší nebo střední teplotu místo nejvyššího stupně přitisknutého několik centimetrů od jednoho místa.
V závěru můžeš teplotu snížit ještě víc. Cílem není vlas uvařit co nejrychleji, ale dostat z něj vodu bez zbytečného přehřívání.
Tepelná ochrana má smysl. Jen není silové pole
Heat protectant může pomoci omezit část poškození vznikajícího při tepelném stylingu, ale neumí z fénu nebo žehličky udělat neškodnou hračku.
Nanášej ho podle návodu na produktu a dej pozor, aby se dostal i do délek, nejen na vrchních deset vlasů, které právě vidíš v zrcadle.
A hlavně: žádný sprej neznamená, že můžeš bez následků držet žehličku na maximální teplotě na jednom prameni tak dlouho, než začne přemýšlet o emigraci.
Kartáč a fén nemusí bojovat každý proti jinému směru
Pokud si vlasy vyfoukáváš do hladka, pracuj po menších sekcích a proud vzduchu směruj od kořínků ke konečkům. Chaotické foukání ze všech stran může vlasovou kutikulu více rozrušit a výsledkem bývá právě onen rozlítaný, matnější vzhled.
Nejdřív vlasy předsuš, až potom vytahuj kartáč. Ušetříš si čas, tahání i několik minut zbytečně vysoké teploty na velmi mokrých pramenech.
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Olej na konci nespraví mechanické poškození
Sérum, olej nebo leave-in dokážou vlas uhladit, dodat lesk a opticky zjemnit suché konečky. To je skvělé.
Jenže již poškozený vlas se kosmeticky může zlepšit na pohled a dotek, ale není živá tkáň, která se po maskování biologicky „zahojí“.
Proto dává větší smysl kombinovat kosmetickou péči s prevencí dalšího poškození. Jinak každý večer uhlazuješ něco, co ráno znovu mechanicky a tepelně zatížíš.
Podzim možná není viník. Jen ukázal účet
Po létě mohou být vlasy po slunci, koupání, častějším mytí nebo stylingu už trochu namáhané a chladnější období k tomu přidá sušší vzduch, čepice a tření o svetry či kabáty.
Není proto nic divného, že začnou působit sušeji nebo méně leskle.
Než ale nakoupíš celou novou poličku péče, podívej se na úplně obyčejné věci: jak je po mytí mačkáš, jak je rozčesáváš, jak horký používáš fén a kolik času tráví pod žehličkou.
Někdy nejlevnější vlasový produkt stojí přesně nula korun.
Jmenuje se nižší teplota.
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Zdroje: American Academy of Dermatology – Hair styling without damage [1], American Academy of Dermatology – Tips for healthy hair [2], American Academy of Dermatology – How to stop damaging your hair [3].