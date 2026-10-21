Kadeřnice varuje seniorky před 1 chybou s ofinou. Přidává 10 let a dělá ji většina žen po 60

Ofinu si spousta žen nechává stříhat pořád stejně, klidně celé desítky let. Je to pohodlný zvyk. Jenže vlasy se mezitím změnily, a právě v tom se skrývá chyba, kterou kadeřnice u starších zákaznic vídají často.
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O kolik let přesně vás nevhodná ofina postará, nikdo nezměří. Odborníci na vlasy se ale shodují, že umí obličej zbytečně zatížit. Dobrá zpráva je, že náprava je jednoduchá.
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S přibývajícími lety vlasy slábnou, řídnou a hůř drží objem. Střih, který dřív vypadal skvěle sám od sebe, proto najednou potřebuje jiný přístup.
Tvrdá linka těsně nad obočím
Tou chybou je hustá ofina zastřižená rovně do jedné ostré linie, která končí u obočí. Ve dvaceti mohla působit elegantně. Po šedesáti ale dodává tváři přísný a tvrdý výraz.
Taková ofina navíc potřebuje hodně vlasů. Když jsou jemné a řidší, rovná linie se rozpadá a vypadá chudě. Lehčí ofina jemné vlasy nepřetíží.
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Některé ženy zkusí opačný extrém a nechají si ofinu silně prostříhat. Výsledek bývá podobně nelichotivý. Příliš řídká ofina na tenkých vlasech jen podtrhne, že jim chybí objem, a pohled stočí k vráskám na čele.
Záclonová ofina jako sázka na jistotu
Kadeřníci i stylisté nejčastěji radí záclonovou ofinu. Uprostřed se rozděluje a delší prameny splývají k lícím, takže obličej měkce orámují. Čelo zůstane zčásti vidět a rysy působí jemněji.
Pro ženy, které se ofiny trochu bojí, je to šetrný začátek. Nepůsobí tak výrazně jako plná ofina a snadno se sčeše do strany. Sluší krátkému mikádu, vlasům po ramena i delším vrstveným střihům.
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Každá ofina rychle ztrácí tvar. Proto ji je potřeba zastřihovat častěji než zbytek vlasů, zhruba jednou za několik týdnů. Když tuhle drobnost vynecháte, z pěkné ofiny se brzy stanou prameny padající do očí.
Foto: Magnific.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.newbeauty.com/view/the-best-bangs-for-women-over-50, https://bestlifeonline.com/bangs-over-60-news/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/ucesy-ktere-vas-delaji-starsi-uhlazene-vlasy-nevhodna-ofina-dalsi-nelichotive-strihy, https://www.kondice.cz/beauty-a-vzhled/ucesy-pro-zeny-po-sedesatce/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uces-vetsi-objem-60/, https://www.extrainspirace.cz/kadernice-varuje-zeny-nad-60-tahle-ofina-vam-pridava-5-let-nosi-ji-75-ceskych-seniorek-a-nevi-o-tom/