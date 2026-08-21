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Kdo najde doma toto staré kameninové nádobí, může za něj od sběratelů požadovat až 5000 Kč

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Vzpomínáte na prázdniny u babičky, vůni čerstvě upečeného chleba a sádlo namazané na krajíci? V koutě spíže nebo na polici v kuchyni téměř jistě stávaly těžké, poctivé nádoby z tmavé hlíny.
Kdo najde doma toto staré kameninové nádobí, může za něj od sběratelů požadovat až 5000 Kč

Kdo najde doma toto staré kameninové nádobí, může za něj od sběratelů požadovat až 5000 Kč

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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