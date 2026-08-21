Kdo najde doma toto staré kameninové nádobí, může za něj od sběratelů požadovat až 5000 Kč

Zatímco dříve šlo o naprosto běžné vybavení každé venkovské chalupy, dnes se mezi sběrateli strhává tichý boj o ty nejvzácnější kousky. Některé z nich se totiž na internetových aukcích nabízejí za neuvěřitelné tisíce korun. Jak ale poznat, zda máte na půdě bezcenný střep, nebo skutečný historický klenot, který vám okamžitě vydělá na pěknou dovolenou?
Kouzlo staré kameniny: Proč tyto robustní nádoby milovaly celé generace
Řeč je o tradičním kameninovém nádobí – od bytelných hrnců na sádlo, přes hluboké zadělávačky na těsto až po elegantní polévkové teriny. Tyto předměty tvořily po generace naprostý základ českých a slovenských domácností. Lidé je milovali pro jejich neuvěřitelnou odolnost, skvělé termoizolační vlastnosti a schopnost udržet potraviny dlouho čerstvé. Glazovaná kamenina s typickým hnědým či šedým povrchem zkrátka patřila k životu na venkově i ve městě. Dnes, v době plastu a nerezu, v nás pohled na tyto poctivé kousky vyvolává hlubokou nostalgii a touhu vrátit se k tradicím a poctivému řemeslu našich předků.
Od skromných hrnčířských dílen po slavné manufaktury
Historie výroby kameniny na našem území je fascinujícím příběhem o lidském umu a píli. Zatímco v 19. století vznikaly tyto nádoby pod rukama šikovných hrnčířů v lokálních dílnách, s nástupem průmyslové revoluce se výroba přesunula do velkých národních podniků a světoznámých manufaktur. Mezi absolutní špičku patřila znojemsko-teplická keramička Ditmar-Urbach, jejíž výrobky vynikaly nejen dokonalým zpracováním, ale i nadčasovým designem. Naše země byla v tomto oboru skutečnou velmocí a československá kamenina se vyvážela do celého světa. Každý kus v sobě nese otisk doby, kdy se věci dělaly tak, aby vydržely po staletí.
Sběratelská detektivka: Hledejte labuť a neporušenou glazuru
Jak tedy poznat, že se ve vaší krabici na půdě skrývá poklad? Klíčem k úspěchu je detailní průzkum spodní strany nádoby. Hledejte vtlačené značky, výrobní čísla nebo specifická loga. Tím nejcennějším svatým grálem je slavné logo labutě, které odkazuje na prestižní značku Ditmar-Urbach. Obrovskou hodnotu mají také historické, ručně malované kousky, jako je vzácná habánská fajáns.
Běžná užitková kamenina z konce 19. a první poloviny 20. století se v českých zemích vyráběla v obrovských sériích. Pokud nádoba nemá vzácnou sběratelskou značku, jako je například znojemská labuť Ditmar-Urbach nebo, pokud se nejedná o unikátní, ručně malovanou lidovou fajáns, její hodnota je nižší.
O ceně rozhoduje stav i značka
Lidé si často pletou nabídkovou cenu na inzertních serverech s cenou skutečně realizovanou, proto je dobré být při odhadu hodnoty opatrný. U starého kameninového nádobí totiž rozhoduje především jeho stáří, značka, původ, stav a také to, zda je o konkrétní typ mezi sběrateli zájem. Praskliny, odštípnutá glazura nebo neodborné opravy mohou cenu výrazně snížit, zatímco zachovalý kus s dobře čitelnou značkou může mít hodnotu několika tisíc korun.
Zdroje článku: aukro.cz, zamek-teplice.cz, antikpraha.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková