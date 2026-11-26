Trocha pasty proti zadření na závit nové zapalovací svíčky působí jako rozumná pojistka, u dnešních pokovených dílů ale dělá pravý opak. Výrobce NGK doporučuje montáž čistých svíček nasucho, protože mazivo mění tření a snadno vede k přetažení spoje.
Zvyk máznout závit svíčky měděnou nebo grafitovou pastou přežívá v českých garážích z dob starších benzinových motorů a nepokovených dílů. Kdo dnes doma mění svíčky v osobním autě, zahradní sekačce nebo motorové pile, často sáhne po tubě maziva s obavou, aby kovový závit v hliníkové hlavě za pár let nezarostl. Současné značkové svíčky ale mají konstrukci, u níž tato zděděná servisní rada ztrácí smysl a přináší zbytečné riziko.
Proč ochranné pokovení nahrazuje pastu a jak mazivo zkreslí utažení
Podle
technického přehledu NGK Spark Plugs mají jejich zapalovací svíčky na závitu trojmocné pokovení se stříbrným až chromovým leskem. Tato vrstva chrání kov před korozí způsobenou vlhkostí a chemikáliemi a zároveň funguje při pozdější demontáži jako separační vrstva proti zadření. Ve výrobě se svíčky montují nasucho. Jakmile na pokovený závit přidáte pastu proti zadření nebo tuk, látka funguje jako mazivo a podle NGK mění výslednou hodnotu utahovacího momentu až o 20 procent. Jde o stejný fyzikální princip, který dělá problém i při mazání šroubů kol před utažením momentovým klíčem: nižší tření v závitu znamená vyšší tahovou sílu v materiálu při stejném nastavení klíče. Při utahování svíčky rozhoduje přesné tření v závitu a na dosedací ploše. Přidaná pasta nebo tuk snižují odpor a snadno vedou k přetažení spoje. Aidan Wojtas / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Důsledky přetažení nejsou jen teoretické. Evropský technický přehled
NGK a Niterra výslovně upozorňuje, že utahovací moment platí bez oleje a tuku na svíčce i v hlavě válců. Při přetažení se může kovové pouzdro svíčky natáhnout nebo zkroutit, případně se závit utrhne a oprava si vyžádá i demontáž hlavy válců. Český výrobce Brisk Tábor v servisních podkladech doplňuje, že natažení pouzdra v oblasti zápichu závitu naruší odvod tepla ze špičky izolátoru přes těsnicí kroužek do hlavy válce. Přehřátý izolátor pak může vyvolat neřízené předzápaly ve spalovacím prostoru a vážně poškodit motor. Chyba přitom funguje oběma směry: málo dotažená svíčka netěsní, špatně odvádí teplo a vibrace mohou poškodit izolátor i elektrodu.
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Co uvádějí výrobci svíček a v čem se liší žhavicí svíčka
Doporučení montovat moderní pokovenou svíčku nasucho nestojí jen na stanovisku jedné značky. Také
oficiální produktová dokumentace Bosch uvádí u svých poniklovaných pouzder s válcovaným závitem, že nevyžadují žádnou pastu proti zadření. Brisk Tábor zase upozorňuje na současný trend zmenšování průměrů závitů u novějších motorů, kvůli němuž jsou předepsané momenty stále nižší a přesná kontrola utažení ještě citlivější. Rozdíly mezi jednotlivými pokyny i mezi typy svíček ukazuje přehled vycházející přímo z oficiálních podkladů výrobců.
Typ dílu a zdroj Ochrana závitu z výroby Stanovisko k mazání a montáži Hlavní riziko chybného postupu Zapalovací svíčka NGK (Niterra) Trojmocné stříbrné pokovení proti korozi a zadření Montáž nasucho bez oleje, tuku a pasty proti zadření Změna utahovacího momentu až o 20 %, přetržení závitu nebo natažení pouzdra a předzápaly Zapalovací svíčka Bosch (Double Iridium) Poniklované pouzdro s válcovaným závitem Pasta proti zadření není potřeba, přesné utažení podle typu sedla Přetažení spoje a poškození závitu nebo těsnění sedla Zapalovací svíčka Brisk Tábor Pouzdro lisované za studena, přesné tolerance závitu Nutnost momentového klíče a přesného typu svíčky podle katalogu Natažení pouzdra v zápichu závitu, přerušení odvodu tepla a přehřátí špičky izolátoru Žhavicí svíčka pro diesel (NGK / Niterra) Dlouhé kovové nebo keramické tělo do vznětového motoru Vlastní postup pro diesel: šetrné uvolnění a vyčištění šachty od karbonu Zalomení zapečené svíčky při demontáži a poškození hlavy válců
Právě záměna zapalovací a žhavicí svíčky bývá zdrojem častého zmatku v garážových diskusích. Zapalovací svíčka patří do zážehového benzinového motoru, kde mezi elektrodami přeskakuje elektrická jiskra. Žhavicí svíčka pracuje ve vznětovém naftovém motoru a podle
technického popisu NGK pro žhavicí svíčky funguje podobně jako ponorný ohřívač, který při studených startech zvyšuje teplotu ve spalovacím prostoru a u novějších dieselů pomáhá i při regeneraci filtru pevných částic. U žhavicích svíček mechanici často řeší zapečení dlouhého dříku karbonem, předchozí uvolňování a čištění šachty výstružníkem. Servisní rady určené pro naftové žhavicí svíčky proto nejde přenášet na zapalovací svíčky v benzinovém autě. Žhavicí svíčky vznětového motoru mají odlišnou konstrukci i funkci než zapalovací svíčky v benzinovém motoru, a proto vyžadují vlastní servisní postup. Johann H. Addicks / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Jak postupovat při výměně doma bez univerzálních tabulek
Při výměně zapalovacích svíček nemá smysl spoléhat na jednu zapamatovanou hodnotu utahovacího momentu. Předepsané číslo se výrazně liší podle průměru závitu, materiálu hlavy válců i konstrukce těsnění, tedy zda má svíčka plochou těsnicí podložku, nebo těsní kuželovým sedlem bez podložky. Závazné jsou vždy pokyny výrobce konkrétního motoru a konkrétní zapalovací svíčky uvedené v servisním manuálu, online katalogu nebo přímo na obalu dílu.
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U běžného benzinového auta začněte pracovat až na vychladlém motoru. Před vyšroubováním staré svíčky vyfoukejte nebo očistěte okolí šachty, aby dovnitř do válce nespadl písek ani zbytky oleje. Závit v hlavě válců má zůstat čistý a bez tuku. Novou svíčku nasaďte do klíče a zašroubujte nejprve zlehka rukou až na doraz sedla, aby se nezkřížil závit. Teprve potom ji dotáhněte správně nastaveným momentovým klíčem. Aby klíč skutečně měřil přesně a nezklamal zrovna u jemných svíčkových závitů, vyplatí se hlídat i správné
skladování momentového klíče po práci.
Stejná zásada platí pro domácí údržbu benzinové zahradní techniky, tedy sekaček, motorových pil, křovinořezů nebo elektrocentrál. Majitelé u nich svíčku vytahují při sezonním servisu nebo ve chvíli, kdy řeší, proč
benzínová sekačka po čištění kouří a nechce startovat. Právě u malých jednoválcových motorů s měkkou hliníkovou hlavou stačí namazaný závit a o něco větší síla na obyčejném trubkovém klíči, aby závit v hlavě povolil dřív, než čekáte.
Výjimka přesto existuje a má jasné hranice. Pokud pracujete se starším nebo speciálním typem zapalovací svíčky bez ochranné povrchové úpravy závitu, případně pokud výrobce konkrétního motoru nebo svíčky v oficiálním předpisu výslovně požaduje určitý přípravek i odpovídající nižší utahovací moment, má přednost přesný předpis daného výrobce. U drtivé většiny nových pokovených zapalovacích svíček do běžného auta i sekačky ale platí prosté pravidlo: z krabičky rovnou do čistého a suchého závitu.