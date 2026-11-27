Za příjemce starobního důchodu platí zdravotní pojištění stát. To je důležité zejména tehdy, když senior nemá žádný další výdělek: nemusí jen kvůli nízké penzi platit pojistné jako člověk bez zdanitelných příjmů. Jestliže ale nastoupí do zaměstnání, vzniká u příjmů podléhajících pojistnému také odvod ze mzdy. Oba principy se nevylučují.
U běžného pracovního poměru se zaměstnanci standardně sráží zdravotní pojistné ve výši 4,5 procenta z příslušného vyměřovacího základu a zaměstnavatel hradí dalších devět procent. Důchodce se přitom může vyhnout některým doplatkům do minimálního vyměřovacího základu, které jinak trápí zaměstnance s velmi nízkým úvazkem. Konkrétní odvody ale stále závisejí na typu práce a příjmu, ze kterého se pojistné počítá.
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Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
U dohod je pro účast na zdravotním pojištění podstatný výdělek za kalendářní měsíc. V roce 2026 činí rozhodná hranice u dohody o provedení práce 12 000 korun a u dohody o pracovní činnosti 4 500 korun. Od ledna 2027 se mají podle již stanovených parametrů hranice zvýšit na 12 500, respektive 5 000 korun. Při dosažení příslušné částky vzniká podle pravidel pro daný typ dohody účast na pojištění; nelze tedy zaměňovat formulaci „do limitu“ s představou, že je osvobozena i celá hraniční částka.
Příklad: senior na dohodu o provedení práce vydělá v roce 2027 za měsíc 10 000 korun a nemá další relevantní dohodu u téhož zaměstnavatele. Z tohoto příjmu by mu samotná hranice pro dohodu účast na pojištění nezaložila. Pokud však v daném měsíci vydělá 13 000 korun, hranici už překročí a pojistné se posoudí podle obecných pravidel. U více dohod u stejného zaměstnavatele může být důležité sčítání výdělků.
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Pracující důchodce má současně zvláštní sociální slevu
Od roku 2025 mohou pracující příjemci řádného starobního důchodu při splnění podmínek uplatnit slevu 6,5 procenta na důchodovém pojištění. Podle ČSSZ mají na slevu nárok lidé, kteří dosáhli důchodového věku a pobírají starobní důchod v plné výši. Zaměstnanci o ni požádají u zaměstnavatele.
Zaměstnancova běžná sazba sociálního pojistného zahrnuje také nemocenské pojištění, a zdravotní pojistné se posuzuje nezávisle. Sleva navíc nevzniká automaticky každému člověku s jakýmkoliv typem důchodu.
Při hrubé mzdě 20 000 korun by základní zaměstnanecké zdravotní pojistné ve výši 4,5 procenta představovalo 900 korun. U sociálního pojištění může u oprávněného pracujícího důchodce uplatněná sleva 6,5 procenta znamenat rozdíl 1 300 korun oproti situaci bez slevy. Konečnou čistou mzdu však ovlivní také daň z příjmů, případné další slevy a konkrétní pojistný režim; nejde o úplný mzdový výpočet.
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Příjem z několika míst potřebuje samostatnou kontrolu
Důchodce může mít současně malý pracovní úvazek, jednu dohodu a příležitostné podnikání. Není správné sečíst všechny odměny a automaticky na ně použít jeden pojistný limit. Každý příjem má vlastní právní režim a u dohod mohou být podstatná pravidla sčítání u stejného zaměstnavatele. Účast na pojištění se u některých příjmů posuzuje po měsících, zatímco roční podnikatelský přehled pracuje s celoročními výsledky.
Na přelomu roku je proto užitečné ověřit nový limit přímo před sjednáním dohody a po první výplatě zkontrolovat, zda byly odvody skutečně vypočteny správně. Dvě podobně velké čisté odměny mohou být výsledkem odlišných pravidel pro daň a pojistné. Pro rozhodnutí, zda se práce finančně vyplatí, je navíc podstatný i dopad na případné další dávky domácnosti, nikoliv pouze částka uvedená jako hrubá mzda.
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Podnikatelé musí počítat jinak
Senior, který podniká jako osoba samostatně výdělečně činná, obvykle nemá povinnost dodržovat minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění v rozsahu jako podnikatel bez státního pojištění. Pojistné se však může odvádět z jeho skutečného vyměřovacího základu podle dosažených příjmů a výdajů. Samostatně je potřeba posoudit sociální pojištění a nárok na slevu pracujícího starobního důchodce. Výhody zaměstnance a podnikatele se proto nemusejí počítat stejným způsobem.
Při souběhu několika příjmů hraje roli jejich druh, měsíční výše a případné sčítání. Senior, který pobírá penzi a vedle toho pracuje za různých podmínek, by měl zkontrolovat výplatní pásku i roční vyúčtování. Zvlášť důležité to bude na přelomu let 2026 a 2027, kdy se hranice pojistného u dohod mění. Základní pravidlo ale zůstává stejné: státem hrazené zdravotní pojištění neznamená plošné osvobození každého přivýdělku.
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