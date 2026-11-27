Dlouhé vlasy, výrazné outfity a schopnost přemístit sebe i předměty během okamžiku. Tak si fanoušci
Čarodějek pamatují Paige Matthews, kterou hrála krásná Rose McGowan. Od seriálových časů se ale nezměnil jen její vzhled. Talentovaná herečka se ostře vymezila vůči Hollywoodu a změnila své životní hodnoty. Foto: Warner Bros Foto: Warner Bros Foto: Warner Bros Foto: Warner Bros Foto: Warner Bros Dětství prožila v sektě
Narodila se v Italské Florencii a část dětství strávila v náboženském kultu Děti Boží (Children of God), jehož italskou odnož vedl její otec. Později
vzpomínala na izolaci od okolního světa i podřízené postavení žen, proti kterému se už jako malá bouřila. Rodina ze sekty uprchla, když skupina začala prosazovat sexuální vztahy mezi dospělými a dětmi – to byla hranice, kterou její otec odmítl překročit. Štáb jí kontroloval postavu
Už před Čarodějkami měla za sebou například
horor Vřískot nebo černou komedii Ďábelská hra (Jawbreaker). Do oblíbeného seriálu Čarodějky se přidala ve chvíli, kdy z něj odchází jedna z hlavních hvězd – ve čtvrté řadě se představila jako Paige Matthews, dosud neznámá mladší sestra.
Herečka se nebála o zákulisí natáčení otevřeně mluvit, například zpětně
popsala nepříjemný dohled nad svým vzhledem: „Když jsem se vracela po natáčení jedné sezóny do druhé, obklopovali mě, aby kontrolovali moji váhu… kontrolovali si tak svoje zboží.“ Takové chování se tehdy podle herečky považovalo za přijatelné, zatímco dnes už musí lidé z branže alespoň naoko mít jiný přístup.
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Po konci kultovních Čarodějek v roce 2006 její herecká kariéra neustala – hned následující rok se objevila v hororech
Quentina Tarantina, kde se představila jako nebojácná tanečnice Cherry Darling s kulometem místo amputované nohy. V roce 2011 se pak představila opět jako čarodějka, tentokrát Marique ve fantasy Barbar Conan a dále v thrilleru Rosewood Lane a seriálu Bylo, nebylo, kde hrála mladou Coru, budoucí Srdcovou královnu. Dalším hororem byl snímek The Sound z roku 2017. Marylin Manson a MeToo
K výrazným kapitolám jejího soukromí patří vztah s rockerem Marilynem Mansonem, se kterým byla i zasnoubená. Rozešli se v roce 2001 po přibližně třech letech vztahu a McGowan jako jeden z důvodů zmiňovala jeho užívání drog. Když ho později několik žen obvinilo ze zneužívání a násilí, jeho někdejší partnerka jim veřejně
vyjádřila podporu.
Další zlom v jejím životě přišel v roce 2017, kdy patřila k nejhlasitějším ženám, které
promluvily proti producentovi Harveymu Weinsteinovi. McGowan zveřejnila, že ji v roce 1997 znásilnil a začala upozorňovat také na prostředí, které podle ní mocné muže chránilo a umlčovalo jejich oběti. Weinstein byl po letech odsouzen k 15 letům vězení za napadení hned několika žen.
Oholenou hlavou se vzepřela představám o kráse
Když si v roce 2015 oholila hlavu, nešlo jen o radikální změnu účesu. Chtěla se vymanit z role sex symbolu a odmítnout skutečnost, že hodnotu ženy určují dlouhé vlasy a přitažlivost pro ostatní. Ve své autobiografii Brave později napsala, že z ní Hollywood udělal čistě jen objekt mužských fantazií:
„Okamžitým důsledkem bylo, že mě lidé začali poslouchat, protože jsem už nevypadala jako tradiční žena. Najednou mi lidé začali věnovat pozornost,“ vysvětlila. Nebyla to tedy reakce na rozchod nebo módní experiment, ale především způsob, jak získat zpět kontrolu nad vlastní podobou a hlasem.
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Důležité místo v životě Rose McGowan mají také psi. Dlouhodobě
podporuje záchranu bostonských teriérů a přispívala organizacím, které o ně pečují. Na doporučení terapeuta také adoptovala štěně, které jí pomáhalo s posttraumatickým stresem.
V posledních letech McGowan přesunula pozornost od herectví k vlastní tvorbě. Žije v mexickém Yucatánu, kde tvoří fotografie, hudbu, videa i světelné projekce. Odstup od Hollywoodu jí prý
pomohl najít vlastní identitu mimo veřejný obraz slavné herečky. Místo čekání na další scénář si nyní sama vybírá témata i prostředky, kterými chce promlouvat.
Zdroje: , iMDB, People, Entertainment Weekly, US Magazine , Reuters BBC