Představte si lednové dopoledne. Důchodkyně si otevře výpis z účtu, protože ve zprávách slyšela o přilepšení od státu. Důchod je o něco vyšší, ale peníze navíc tam nenajde. Podobné zklamání může po Novém roce zažít spousta lidí, kteří s příspěvkem počítali hned v lednu.
V lednu přijde jen valorizace
Od ledna 2027 se důchody zvednou o pravidelnou valorizaci. Podle tiskové zprávy MPSV ze září 2026 přibude k průměrnému starobnímu důchodu 304 Kč. Ministr práce upozornil, že bez dalšího opatření by šlo o nejnižší valorizaci za posledních deset let.
„Proto jsme se v koalici dohodli, že důchodci obdrží jednorázově 2 000 korun navíc,“ napsal ministr Aleš Juchelka v tiskové zprávě svého úřadu. Podle návrhu zákona ve stavu ke konci listopadu 2026 by každý oprávněný důchodce dostal 2 000 Kč, a to jednou. Měsíční důchod se tím natrvalo nezvýší a do dalších valorizací se příspěvek nepromítne. Ministerstvo to zdůvodňuje menší zátěží pro státní rozpočet.
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Valorizaci stanovilo nařízení vlády. Příspěvek ale musí stanovit zákon schválený Parlamentem, proto je vložený do vládní novely zákona o důchodovém pojištění a k lednovému důchodu se nepřipočte.
Podle pozměňovacího návrhu výboru Sněmovny pro sociální politiku z října 2026 by peníze přišly v takzvaném rozhodném měsíci. Tím je druhý kalendářní měsíc po měsíci, kdy zákon nabude účinnosti, nejdříve však březen 2027. Březen je tak nejdřívější termín, jaký návrh připouští. Pokud zákon začne platit později, posune se i výplata. Kdyby zákon platil až od února, přišly by peníze v dubnu, při účinnosti od dubna až v červnu.
Zákon zatím schválený není
Ke konci listopadu 2026 prošla novela ve Sněmovně druhým čtením. Třetí čtení je zařazené na listopadovou schůzi, schválení ale zatím zapsané není.
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Pak přijde na řadu Senát, který zákon může schválit, zamítnout, vrátit s pozměňovacími návrhy nebo se jím odmítnout zabývat. Když se ve stanovené lhůtě nevyjádří, platí zákon za přijatý. Nakonec ho dostane k podpisu prezident Petr Pavel, který může použít veto. Výplatu by zdržení posunulo jen tehdy, kdyby zákon nabyl účinnosti později než v lednu 2027.
Opozice ve Sněmovně příspěvek kritizuje. Vadí jí, že by peníze šly plošně všem důchodcům, přestože pomoc potřebují hlavně ti, kdo s penězi vycházejí nejhůř.
Kdo dva tisíce nedostane
Okruh příjemců je širší než jen starobní důchodci. Podle návrhu by příspěvek dostal každý, komu v rozhodném měsíci náleží výplata důchodu z českého důchodového pojištění: starobního včetně předčasného, invalidního jakéhokoli stupně, vdovského, vdoveckého i sirotčího. Pracující důchodci vyloučení nejsou, pokud jim důchod vyplácejí.
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Úřad musí důchod přiznat ode dne, který předchází 1. lednu 2027. V rozhodném měsíci pak musí člověku jeho výplata náležet, stačí i jen po část měsíce. Kdo důchod pobírá už dnes a bude ho pobírat i v měsíci výplaty, podmínky splní. Bez příspěvku by ale zůstali tito lidé:
Ten, komu úřad přizná důchod od 1. ledna 2027 nebo později. Kdo o důchod požádá až po Novém roce, ale úřad mu ho přizná zpětně od prosince 2026 nebo dřív, na příspěvek by dosáhl. Ten, komu výplata důchodu skončí ještě před rozhodným měsícem. Předčasný důchodce, který před dosažením důchodového věku vykonává výdělečnou činnost zakládající pojištění nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti. Výplata důchodu mu v té době nenáleží. Rodina důchodce, který by zemřel před výplatou. Jeho příspěvek by nezdědil nikdo. Pozůstalí s vlastním vdovským, vdoveckým či sirotčím důchodem přiznaným před 1. lednem 2027 by ale dostali svůj příspěvek.
Kdo pobírá víc důchodů najednou, například starobní a vdovský, dostal by příspěvek jen jednou.
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O příspěvek se podle návrhu žádat nemusí. Přišel by automaticky v obvyklý výplatní den důchodu a stejnou cestou, tedy na účet nebo poštovní poukázkou. Vyplatil by ho stejný úřad, který posílá důchod.
Příspěvek by podle návrhu přišel bez žádosti, ve stejný den a stejnou cestou jako důchod. Ilustrační foto. Zdroj: Tima Miroshnichenko / Pexels.
Výjimka platí pro lidi, kterým v rozhodném měsíci skončí nárok na výplatu důchodu ještě před výplatním dnem. Ti by museli podat písemnou žádost.
Příspěvek by se nezapočítával do příjmu, který zjišťují jiné předpisy, například u sociálních dávek. Nešlo by ho ani postihnout exekucí či jiným výkonem rozhodnutí. Peníze vyplacené neprávem by ale příjemce musel vrátit.
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Zdroje: https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=10&t=270, https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=281280, https://www.banky.cz/clanky/prispevek-2-000-kc-duchodcum-kdo-ho-dostane-a-kdy/, https://energozrouti.cz/clanek/duchodci-lednove-prilepseni-penize-od-statu-az-v-breznu, https://energozrouti.cz/clanek/mimoradny-prispevek-2000-korun-duchodci-petr-pavel, https://www.finance.cz/aktuality/jednorazovy-prispevek-k-duchodu-budou-mit-narok-i-predcasni-duchodci/, https://cnn.iprima.cz/vlada-predstavila-dohodu-o-duchodech-522340, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/319746, https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=281281, https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155, https://www.lidovky.cz/byznys/duchod-mimoradny-prispevek-kdy-bude.A261125_085631_ln_ekonomika_paza