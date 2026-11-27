Venku mrzne, v obýváku je chladno, a tak se z komory vytáhne přímotop. Zapne se jen na chvilku, na večerní film nebo na koupání dětí, a dál to nikdo neřeší. Takových chvilek je ale za zimu dlouhá řada a každá se jednou objeví na vyúčtování.
Spočítejte si to podle štítku
Kolik topidlo spotřebuje, zjistíte sami. Potřebujete jen příkon ze štítku a cenu jedné kilowatthodiny z ceníku svého dodavatele. Pak postupujte takto:
Příkon ze štítku převeďte na kilowatty. Vynásobte ho počtem hodin, kdy topidlo běží na plný výkon, a vyjde spotřeba v kWh. Spotřebu vynásobte cenou za kWh a máte náklad v korunách. Přečtěte si také: Ani nájem, ani energie: tenhle poplatek za bydlení příští rok nejvíc zdraží a většina Čechů o tom ještě neví
Běžné přenosné přímotopy mívají příkon kolem 2 000 W. Prodávají se ale i slabší a silnější modely, proto se podívejte na štítek toho svého.
Kolik stojí hodina, měsíc a celá zima
Od 1. ledna 2026 domácnosti neplatí příspěvek na podporované zdroje energie (POZE), protože ho za ně hradí stát. Regulovaná složka ceny elektřiny díky tomu klesla, přitápění elektřinou je přesto drahé. V sazbě D02d vycházejí základní ceníky ČEZ, E.ON a PRE platné od začátku roku 2026 zhruba na 5,6 až 6,6 Kč za kWh s DPH, včetně distribuce a regulovaných poplatků. S těmito cenami jsme spočítali modelový případ topidla s příkonem 2 000 W, které jede naplno dvě hodiny každý večer.
Doba přitápění Předpoklad Náklad navíc jedna hodina plný výkon 11–13 Kč měsíc 2 hodiny denně, 30 dní, 120 kWh 670–790 Kč zima (prosinec až únor) 2 hodiny denně, 90 dní, 360 kWh 2 000–2 400 Kč Přečtěte si také: Senioři s důchodem kolem 20 000 Kč počítají každou korunu. Po zaplacení bydlení, jídla a léků jim nezbyde skoro nic
Ceny se mohou od ledna 2027 změnit, aktuální cenu za kWh najdete v ceníku svého dodavatele.
Při mírném večerním přitápění tak podle našeho modelového výpočtu zaplatíte stovky korun měsíčně a zhruba 2 000 až 2 400 Kč za zimu navíc. Delší provoz nebo víc topidel náklad úměrně zvýší. Skutečná cena závisí na dodavateli, zvoleném produktu včetně případné fixace, distribučním území i sazbě.
Olejový radiátor zázraky nedělá
Mnoho lidí věří, že olejový radiátor nebo infrapanel spotřebuje méně elektřiny než obyčejný přímotop. Přímotopná topidla do zásuvky, ať mají jakoukoli podobu, ale přeměňují odebranou elektřinu na teplo prakticky beze zbytku a zhruba v poměru jedna ku jedné.
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Olejový radiátor, konvektor, ventilátor i infrapanel proto na stejné množství tepla spotřebují srovnatelně elektřiny. Liší se tím, jak rychle začnou hřát a jak dlouho hřejí po vypnutí. Olejový radiátor se nahřívá pomaleji, teplo ale vydává ještě chvíli po vypnutí, takže teplota v pokoji tolik nekolísá.
Olejový radiátor, konvektor i infrapanel spotřebují na stejné množství tepla zhruba stejně elektřiny. Ilustrační foto. Zdroj: e24 / Unsplash.
U infrapanelu rozhoduje, kam ho umístíte. Jeho záření ohřívá hlavně stěny a nábytek, na které dopadá, takže se v místnosti cítíte dobře, i když teploměr ukazuje o něco méně. Na tom se dá někdy i ušetřit.
Kde se dá opravdu ušetřit
Pomůže, když topidlo nepoběží naplno déle, než je nutné. Termostat a víc výkonových stupňů omezí, jak dlouho přístroj jede na plný výkon. Když necháte v pokoji o jeden stupeň chladněji, může spotřeba na vytápění klesnout až o 6 %.
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Kdo elektřinou topí pravidelně, měl by se podívat i na sazbu. Běžná D02d počítá s domácností bez elektrického vytápění. Pro topení elektřinou existují dvoutarifové sazby, například D57d, s levnějším nízkým tarifem po většinu dne, a nárok na ně posuzuje distributor podle svých podmínek.
Na topidlo nic nevěšte
Hasiči radí zapojovat výkonné topidlo přímo do zásuvky. Topidlo s vysokým příkonem může prodlužovačku nebo rozdvojku přetížit a zahřát natolik, že hrozí zkrat a v nejhorším případě oheň.
Mokré ručníky a ponožky věšte podle hasičů na sušák a přímotop nechte volný. Látka na rozpáleném topidle může chytit, a proto přes něj nepřehazujte ani deku. Záclony, deky a další hořlavé věci držte v bezpečné vzdálenosti a řiďte se návodem výrobce. Teplomet nenechávejte běžet bez dozoru.
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