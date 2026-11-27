Nájem, elektřina, nákup na týden a k tomu cesta do lékárny. Seniorka, která po smrti manžela zůstala v nájemním bytě sama, tohle počítá každý měsíc znovu a na cokoli dalšího jí pak zbývá jen málo. Kolik komu po zaplacení účtů zůstane, záleží hlavně na tom, jestli senior platí nájem, nebo bydlí ve vlastním, a jestli žije sám, nebo ve dvou. Ulevit přitom mohou dvě pojistky, které se snadno přehlédnou.
Dvacet tisíc je kousek nad hranicí chudoby
Ženy pobíraly podle ČSÚ za prosinec 2025 starobní důchod v průměru těsně pod 20 000 Kč. MPSV u samostatně vyplácených důchodů uvádí za březen 2026, už po lednové valorizaci, průměr žen 20 634 Kč. Celkový průměr byl ve stejném měsíci vyšší, 21 873 Kč.
Za průměrem se ale skrývají velké rozdíly. V březnu 2026 bylo pod 20 000 Kč celkem 32,8 % samostatně vyplácených starobních důchodů, tedy necelá třetina. Když se započítají všechny druhy důchodů, mají ženy oproti mužům větší podíl v pásmech pod 22 000 Kč, muži naopak nad touto hranicí.
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Podle posledních dostupných dat ČSÚ ze šetření SILC 2025 byla hranice příjmové chudoby pro jednotlivce 19 090 Kč čistého měsíčního příjmu, počítáno z příjmů za rok 2024. Řada domácností důchodců je jen těsně nad ní. Kdyby se hranice posunula o kousek výš, podíl ohrožených domácností důchodců by se podle stejné analýzy víc než zdvojnásobil.
Na bydlení a jídlo padne víc než polovina
Podle posledních dostupných dat ČSÚ dávají domácnosti důchodců za bydlení s energiemi, vodou a palivy a za jídlo víc než polovinu svých spotřebních výdajů. Průměrná domácnost na obojí vydá méně než polovinu.
Nejvíc to cítí senioři, kteří žijí sami. V roce 2023 jim bydlení bralo víc než čtvrtinu čistého příjmu, seniorské páry na něj dávaly méně než pětinu. Kdo žije sám, platí bydlení i energie z jediného důchodu a jiné peníze kromě něj obvykle skoro nemá.
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Šetření ČSÚ SILC 2025 navíc ukázalo, že mezi starobními důchodci pod hranicí chudoby tvoří dvě třetiny osaměle žijící ženy nad 65 let, které už nepracují.
Doplatky na léky mají roční strop
Na léky mají senioři ochranný limit. Senior od 65 let zaplatí v roce 2026 za započitatelné doplatky na léky na recept nejvýš 1 000 Kč za rok, od 70 let nejvýš 500 Kč. Každý z limitů platí už od roku, ve kterém senior danou hranici věku dovrší.
Ochranný limit drží roční započitatelné doplatky na léky seniorů od 65 let nejvýš na 1 000 Kč, od 70 let na 500 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Yaroslav Shuraev / Pexels.
Od roku 2025 limit hlídá systém eRecept, takže po jeho vyčerpání senior započitatelný doplatek v lékárně už neplatí. Strop ale nekryje všechno. Dál platíte:
Přečtěte si také: Přitápíte elektřinou? Pozor, přímotop 2 hodiny denně vás za zimu může stát až 2 400 Kč navíc volně prodejné přípravky, léky bez úhrady z pojištění, rozdíl, o který je zvolený lék dražší než nejlevnější varianta se stejnou účinnou látkou.
Stav svého limitu si můžete ověřit v aplikaci nebo na webu eReceptu, případně u své zdravotní pojišťovny. Pokud doplácíte víc, než byste čekali, zeptejte se lékaře nebo lékárníka, jestli pro vás nepřipadá v úvahu levnější varianta léku.
Lednové zvýšení bude skromné
Podle schváleného nařízení vlády se důchody od 1. ledna 2027 zvednou. Pevná část, kterou dostávají všichni stejnou, vzroste o 270 Kč. Část závislá na dřívějších výdělcích se zvýší jen o 0,2 % a právě tolik vláda přidala nad zákonné minimum. Kdo bere průměrný starobní důchod, dostane od ledna 2027 o 304 Kč víc, tedy 22 196 Kč.
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Zákon odvozuje valorizaci od růstu cen pro domácnosti důchodců a od třetiny růstu reálné mzdy. Letošní zvýšení je nízké hlavně proto, že inflace byla nízká. MPSV odhaduje, že poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě v roce 2027 klesne.
Na nájem může pomoci superdávka
Kdo nestíhá platit bydlení, může požádat o superdávku. Tato dávka státní sociální pomoci od října 2025 nahradila mimo jiné příspěvek na bydlení. Její složka na bydlení pomáhá domácnostem, u kterých náklady na byt překročí zákonem stanovenou část příjmu.
Starobní důchodce je pro superdávku takzvaně zranitelná osoba, a proto nemusí dokládat pracovní aktivitu. Když jsou zranitelní všichni v domácnosti, počítá se s vyššími uznatelnými náklady na bydlení. Od října 2026 se tyto náklady odvozují od skutečných nájmů v jednotlivých okresech. Nárok ale nevzniká automaticky: rozhoduje příjem, náklady na bydlení i majetkový test.
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Žádost podává jeden člen domácnosti, a to online v Klientské zóně Jenda nebo osobně na pobočce Úřadu práce ČR. Zpětně žádat nelze, proto žádost zbytečně neodkládejte.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic, https://csu.gov.cz/seniori-v-datech/celkova-struktura-vydaju-domacnosti-duchodcu, https://csu.gov.cz/seniori-v-datech/naklady-na-bydleni, https://csu.gov.cz/seniori-v-datech/zdroje-prijmu-vychazeni-s-prijmem, https://csu.gov.cz/seniori-v-datech/prijmova-chudoba, https://zpravy.kurzy.cz/863869-prijmova-chudoba-postihuje-i-zamestnane-ohrozeny-jsou-hlavne-duchodkyne-a-deti-nezamestnanych/, https://csu.gov.cz/socialni-zabezpeceni-zen-a-muzu, https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/regulacni-poplatky-a-ochranne-limity/ochranne-limity, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48, https://mzd.gov.cz/tiskove-centrum-mz/konec-behani-se-slozenkami-na-postu-pojistenci-uz-nebudou-po-prekroceni-ochranneho-limitu-platit-v-lekarnach-zapocitatelny-doplatek/, https://www.finance.cz/clanky/valorizace-duchodu-2027-jak-duchody-vzrostou-v-pristim-roce-oznamila-babisova-vlada/, https://www.e15.cz/valorizace-duchodu-2027, https://www.finance.cz/clanky/superdavka-se-od-rijna-zmeni-i-seniorum-vetsinou-pujde-jen-o-stokoruny/, https://zpravy.kurzy.cz/876954-od-rijna-plati-nove-parametry-superdavky-posiluji-podporu-samozivitelu-a-lepe-zohlednuji-naklady/, https://portal.gov.cz/sluzby-vs/davka-statni-socialni-pomoci-S93705, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155, https://mpsv.gov.cz/cms/documents/4c549188-c8f4-7b5c-478e-4cdadf9f57af/Anal%C3%BDza%20v%C3%BDvoje%20p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF%20a%20v%C3%BDdaj%C5%AF%20dom%C3%A1cnost%C3%AD%20%C4%8CR%20v%201.%20%C4%8Dtvrtlet%C3%AD%202026.pdf