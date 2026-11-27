V objektu kdysi vyhlášené sirkárny vypukl požár, hasiči evakuovali 12 lidí
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V objektu kdysi vyhlášené sirkárny vypukl požár, hasiči evakuovali 12 lidíZdroj: HZS Plzeňského kraje
Článek byl publikován 27.11.2026 08:30
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