Tvrdé i měkké kuří oko vzniká z tlaku nebo tření. Řešení začíná odstraněním příčiny a končí krytím náplastí
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Bez popiskuZdroj: Fotografie: Marionette / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
Článek byl publikován 27.11.2026 08:20
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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