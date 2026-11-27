V předsíni visí hodiny po babičce. Už půl roku ukazují čtvrt na tři a nikoho z rodiny nenapadne koupit novou baterii. Podle feng šuej je to drobnost s velkým významem, protože hodiny mají v této čínské nauce zvláštní postavení a záleží i na tom, na které zdi visí.
Proč hodiny nesmí stát
Feng šuej je tradiční čínské učení o uspořádání prostoru. Samy příručky o něm mluví jako o systému víry, takže bohatství nikomu nezaručí. Nabízí ale pravidla, podle kterých se má doma žít v pohodě.
Hodiny podle této nauky znamenají plynutí času a rytmus života. Ručičky v pohybu mají v místnosti rozproudit energii zvanou čchi. Praktici proto doporučují klasické ručičkové hodiny místo digitálního displeje, protože pohyb ručiček podle nich vnáší do bytu aktivní energii jang.
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Zastavené nebo rozbité hodiny jsou symbolem zaseknutí a stagnace, a to i v penězích. Takový kousek je lepší opravit, vyměnit mu baterii, nebo ho aspoň uklidit z dohledu. Nedoporučují se ani hodiny, které se zpožďují.
Zastavené hodiny jsou podle feng šuej znamením stagnace, proto je lepší je opravit nebo jim vyměnit baterii. Ilustrační foto. Zdroj: Tima Miroshnichenko / Pexels. Hlavní hodiny patří do obýváku
Největší hodiny v domě by podle feng šuej měly viset v obývacím pokoji. Je to místnost, kde se během dne potkává skoro celá domácnost, a podle feng šuej v ní proto proudí nejvíc živé energie. Vyberte volnou a dobře viditelnou stěnu a vyhněte se místu přímo proti dveřím, kterými se do pokoje chodí. Nad pohovku hodiny automaticky nevěšte, i když se to nabízí.
Levý roh, kde se skrývá bohatství
Druhé místo určíte podle mapy bagua, kterou si praktici feng šuej pomyslně pokládají na půdorys pokoje. Podle západní školy je oblast bohatství ve vzdáleném levém rohu a najdete ji takto:
Přečtěte si také: Češi ho schovávali za sklem pro návštěvy. Sběratelé za tenhle servis dají i 8 000 Kč Postavte se do vchodových dveří domu nebo pokoje. Otočte se čelem dovnitř místnosti. Najděte po levé ruce roh, který je od vás nejdál.
Tento sektor se jmenuje Sun (Xun) a hodiny v něm podle bagua posilují prosperitu. Levá strana má navíc vlastní symboliku. Mezi čtyřmi nebeskými zvířaty je vlevo zelený drak, tedy aktivní energie, která podle tradice přivolává bohatství.
Klasická kompasová škola hledá oblast bohatství podle světových stran, a to na jihovýchodě domu, na každém patře zvlášť. Pokud vám tedy jiný návod radí jihovýchod, vychází z této druhé školy.
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Třetí místo doporučuje jen část praktiků. Hodiny podle nich patří na severní stěnu, protože sever přeje penězům.
Každá věc má podle feng šuej svůj živel. Když ho u hodin nejde určit podle tvaru a materiálu, považuje se hodinový stroj za kov. Kulaté kovové hodiny proto podle některých praktiků patří nejlépe právě na sever. Kde je sever, zjistíte třeba kompasem v mobilu.
Kulaté kovové hodiny podle některých praktiků feng šuej nejlépe sedí na severní stěně. Ilustrační foto. Zdroj: Mendy Van Hoogdalem van Barneveld / Pexels. Kam hodiny raději nevěšet
Na některých místech mají hodiny podle feng šuej opačný účinek:
Přečtěte si také: Tereza Kostková žasne nad svými rodiči. V 88 a 82 letech zvládají věci, které leckdo nedá ani ve 40 přímo proti vstupním dveřím, kde se lesklé sklíčko ciferníku podle nauky chová podobně jako zrcadlo a energii, která do bytu přichází, posílá zpátky ven, nad dveře, na dveře nebo na okno, protože nad dveřmi, kterými se chodí, mají přinášet smůlu a špatně se k nim dosáhne, do ložnice na zeď nebo nad postel, protože velké tikající hodiny ruší klid a spánek a v ložnici stačí jeden tichý budík. Výška, počet a tvar
Ciferník věšte nejvýš do úrovně očí, ideálně mezi úroveň hrudníku a očí, abyste nemuseli zaklánět hlavu. V jedné místnosti by měly viset nejvýš jedny hodiny. V domě mají být jedny hlavní a ostatní menší, jen tam, kde je opravdu potřebujete.
Při výběru se můžete řídit i tvarem. Kulaté nebo čtvercové hodiny podle feng šuej vyjadřují celistvost a klid, nepravidelné tvary se nedoporučují. Velikost volte podle místnosti, obří hodiny do malého pokoje nepatří.
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Podle jednoho praktika feng šuej z webu FengShuied jsou pravidla pro hodiny novodobým výkladem, protože v dobách vzniku klasické feng šuej nástěnné ručičkové hodiny ještě neexistovaly.
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Zdroje: https://www.fengshuied.com/?p=919, https://corcoransfurniture.ie/where-should-clocks-be-placed-in-the-home, https://fengshuibeginner.com/clock-feng-shui/, https://energozrouti.cz/clanek/tuto-vec-ma-doma-vetsina-cechu-podle-feng-shui-kvuli-ni-prichazite-o-penize-hned-se-ji-zbavte, https://energozrouti.cz/clanek/nejhorsi-misto-v-byte-pro-rostliny-podle-feng-suej, https://www.denik.cz/dum-a-byt/feng-shui-chyby-domacnost.html, https://www.livingetc.com/advice/feng-shui-money-corner, https://homesandgardens.com/solved/find-and-activate-the-feng-shui-wealth-corner, https://www.lovetoknow.com/home/design-decor/feng-shui-clock-placement-balance-prosperity