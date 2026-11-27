Ivanka Devátá si Vinkláře vzala dvakrát: Jeho nevěry ji ničily
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Ivanka DevátáZdroj: herminapress
Článek byl publikován 27.11.2026 08:21
Na vánočním knižním trhu se objeví zcela unikátní fotografická kniha, která přibližuje natáčení slavného...
Sestava velkolepé show Hvězdy na ledě se rozrůstá o další výraznou posilu. Jako sedmá účastnice se na...
Nová porotkyně StarDance Jana Burkiewiczová si na své místo za porotcovským stolem postupně zvyká. Přestože...
Herec Jan Révai (52) dorazil na premiéru nového seriálu Muži v letu a pro Aplausin.cz prozradil, koho v něm...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Brad Pitt a Angelina Jolie ukončili čtyřletý spor o vinařství. Dohodli se v zájmu rodiny
- Zastavila kariéru, vzala si Nedvěda a teď si užívá na Bali. Dara Rolins v bikinách předvedla parádní postavu
- Zrady a zklamání ho naučily tvrdé lekci. Jakub Prachař přiznal, že začal lidi ze svého života škrtat bez milosti
- Berenika Kohoutová dorazila do společnosti s dcerou Lolou. Z malé holčičky už je školačka