Pro dnešní diváky je snímek režiséra Petra Tučka nejen příležitostí zavzpomínat na začátky známých českých herců, ale také připomínkou prostředí, které mladší generace znají převážně z vyprávění svých rodičů a prarodičů. Povinná vojenská služba tehdy představovala součást života většiny mladých mužů a zkušenosti z kasáren se pravidelně promítaly také do československé kinematografie. Právě vojenské prostředí poskytlo tvůrcům dostatek prostoru pro situační humor, střety s autoritami i příběhy založené na nečekaných situacích.
Hlavním hrdinou komedie je svobodník Kouba, sebevědomý příslušník průzkumné jednotky, který si s vojenskými pravidly příliš hlavu neláme. Jeho schopnost poradit si v komplikovaných situacích přivádí nadřízené k zoufalství, zároveň mu však pomáhá při plnění náročných úkolů. Jiří Langmajer dostal příležitost ztvárnit výraznou postavu v době, kdy jeho filmová kariéra teprve nabírala obrátky.
Natáčelo se také na západě Čech
Některá místa mohou být povědomá především obyvatelům Klatovska. Filmaři využili prostory kasáren v Janovicích nad Úhlavou i několik lokalit přímo v Klatovech. Ve snímku se objevuje někdejší masokombinát a tvůrci využili také interiér klatovské radnice, kde vznikla svatební scéna. Pro místní obyvatele tak komedie představuje rovněž zajímavý pohled na podobu města v osmdesátých letech.
Výraznou součástí snímku je hudba skladatele Petra Hapky. Přestože se příběh odehrává převážně v armádním prostředí, jeho atmosféru neurčují pouze vojenské povely a výcvik. Komediální situace doplňují osobní vztahy jednotlivých postav, romantické zápletky i výrazné herecké výkony. Vedle Jiřího Langmajera a Karla Rodena se před kamerou objevili například Vítězslav Jandák a Bronislav Poloczek.
Přestože film vznikl v roce 1987, do československých kin zamířil až v červenci následujícího roku. Od jeho premiéry tedy uplynulo více než 38 let. V sobotu 28. listopadu si jej mohou diváci připomenout na hlavním kanálu televize Prima, která jej podle aktuálního televizního programu odvysílá ve 13:40.
TVGuru.cz, Televizní program iDNES.cz