Sušení prádla v bytě v zimě nahrává plísním. Jedna pračka odpaří litry vody

Rozložený sušák s mokrým prádlem v zimním obýváku vypadá nevinně. Do vzduchu v bytě však vypustí obrovské množství vlhkosti.
S příchodem chladných podzimních dnů a vypnutých venkovních šňůr na balkonech řeší většina domácností stejný problém. Kam bez sušičky pověsit vyprané oblečení. Nejčastějším řešením bývá kovový rozkládací sušák postavený doprostřed obývacího pokoje, ložnice nebo chodby. Jen málokdo si však uvědomuje, co se s vodou zadrženou v textilních vláknech během několika hodin schnutí ve skutečnosti stane.
Zdravotnické studie Světové zdravotnické organizace
WHO dlouhodobě varují, že chronická vlhkost a výskyt plísní v interiéru zvyšují riziko astmatu a respiračních infekcí až o padesát procent. Odborníci z německého úřadu pro životní prostředí Umweltbundesamt ve svých stavebně hygienických směrnicích uvádějí, že jedna běžná várka vypraného prádla obsahuje dva až čtyři litry vody, která se bezprostředně odpaří do pokojového vzduchu. Britský stavební výzkumný institut BRE Group navíc potvrzuje, že sušení textilu uvnitř nevětraných místností v zimním období představuje nejčastější spouštěč masivního růstu mikroskopických plísní na obvodových stěnách budov.
Většina lidí bojuje s orosenými okny celodenní pootevřenou ventilačkou. Správné řešení je naopak nechat okno pevně zavřené a vyvětrat jen na pět minut intenzivním průvanem Fyzika v obýváku: Kam zmizí čtyři litry vody z vypraného prádla
Když vyndáte z bubnu pračky šest kilogramů vypraného prádla odstředěného na běžných tisíc otáček, textilie váží přibližně osm až devět kilogramů. Rozdíl v hmotnosti tvoří čistá voda. Všechny tyto dva až tři litry tekutiny, u těžkého ložního prádla a froté ručníků dokonce přes čtyři litry, nezmizí kouzlem. Kompletně se přemění v neviditelnou vodní páru, která nasytí vzduch v pokoji.
V běžném panelákovém nebo cihlovém pokoji o podlahové ploše dvacet metrů čtverečních a stropu vysokém dva a půl metru se nachází přibližně padesát metrů krychlových vzduchu. Při běžné pokojové teplotě jednadvacet stupňů Celsia dokáže tento objem vzduchu pojmout v plynném stavu maximálně devět set gramů vody, než dosáhne stoprocentního nasycení. Pokud do takového prostoru postavíte sušák se třemi litry odpařující se vody a neotevřete okno, relativní vlhkost bleskově vystřelí ze zdravých padesáti procent na kritických osmdesát až devadesát procent.
Vzduch v místnosti se stane doslova tekutým a přestane být schopen další vláhu absorbovat. Prádlo přestává schnout, začíná zatuchat a přebytečná vlhkost si začne hledat nejstudenější plochy v bytě, na kterých okamžitě zkondenzuje v kapalnou vodu.
Stékající kondenzát na okenních tabulích představuje neklamný signál nadměrné vzdušné vlhkosti v bytě. Rosný bod na chladné zdi: Proč plíseň roste za skříněmi a v rozích
Prvním viditelným varováním bývají orosená okna a mokré loužičky na parapetech. Skleněná tabule a spodní hliníkový rámeček okna jsou totiž nejchladnějšími prvky obálky budovy. Mnohem nebezpečnější proces však probíhá skrytě na obvodových stěnách a v rozích místností pod stropem.
Zde vstupuje do hry stavební fyzika a takzvaný rosný bod. Při pokojové teplotě dvacet stupňů a relativní vlhkosti padesát procent činí teplota rosného bodu přibližně devět stupňů Celsia. Jakmile však sušením prádla vyženete vlhkost na osmdesát procent, rosný bod vyskočí na více než šestnáct stupňů. To znamená, že vodní pára začne kapalnět na jakémkoliv povrchu, který má teplotu šestnáct stupňů nebo méně.
V nezateplených domech nebo v rozích místností s tepelnými mosty má vnitřní omítka při zimních mrazech běžně dvanáct až čtrnáct stupňů. Voda ze vzduchu se do studené zdi doslova vpíjí. Zvláště nebezpečná situace nastává za těžkým nábytkem přiraženým ke zdi, jak podrobně vysvětlujeme v článku o tom, proč
šatní skříň natlačená k venkovní zdi vytvoří ideální inkubátor pro toxickou plíseň. Spory plísní potřebují ke klíčení pouhých osmačtyřicet hodin trvalé vlhkosti nad sedmdesát procent.
Češi mají nebezpečný zlozvyk tlačit obří šatní skříně nadoraz k venkovní zdi. Ušetřené centimetry vytvoří ideální inkubátor pro toxickou plíseň Tři fatální chyby při sušení prádla v zimním interiéru
Většina lidí se snaží schnutí prádla urychlit postupy, které situaci v bytě ještě výrazně zhorší. Mezi nejčastější omyly patří:
Pověšení mokrého prádla přímo na rozpálený radiátor: Voda se z horké látky odpaří extrémně rychle během jedné hodiny. Vzduch v pokoji se lokálně přesytí vodní párou natolik rychle, že se vlhkost nestačí rozptýlit a bleskově zkondenzuje na nejbližší studené stěně. Navíc zakrytý radiátor přestane vytápět zbytek místnosti přirozenou konvekcí. Pootevřená ventilačka nebo mikroventilace po celý den: Nechat okno na škvíru v domnění, že vlhkost odejde, je zásadní omyl. Výměna vzduchu je minimální, ale studený venkovní vzduch vytrvale ochlazuje okenní špaletu a stropní kout. Povrchová teplota zdiva kolem okna spadne pod rosný bod a stěna začne masivně plesnivět, jak varujeme v rozboru o tom, jak funguje správné větrání bytu v zimě a proč pootevřená ventilačka škodí. Sušení prádla v ložnici během spánku: Dva dospělí lidé vydýchají za noc v uzavřené ložnici další litr vody. Když k tomu přidáte sušák s prádlem a zavřete dveře, vytvoříte v ložnici tropický skleník s vlhkostí přesahující osmdesát pět procent, který ničí matrace i zdraví. Digitální vlhkoměr pomáhá hlídat kritickou hranici padesáti procent relativní vlhkosti pro prevenci plísní. Srovnání metod sušení prádla a jejich dopad na vnitřní klima
Následující přehled srovnává chování různých způsobů sušení prádla v zimním období a jejich vliv na vzdušnou vlhkost a vznik plísní:
Způsob sušení prádla Množství vody uvolněné do vzduchu Vliv na relativní vlhkost pokoje Riziko vzniku plísní na zdi Energetická náročnost a doporučení Sušák v pokoji bez větrání Dva až čtyři litry vody Prudký nárůst nad osmdesát procent Extrémní nebezpečí pro zdivo i rohy Nejhorší varianta, nutno okamžitě opustit Sušák s nárazovým průvanem Dva až čtyři litry (odvedeno ven) Krátkodobý vzestup, rychlý návrat k padesáti Nízké při disciplinovaném větrání Energeticky úsporné, vyžaduje časté otevírání oken Sušák a odvlhčovač vzduchu Většina vody zachycena v nádržce Stabilně udržována pod padesáti procenty Minimální, odvlhčovač vodu odčerpá Skvělá alternativa, příkon kolem dvě stě wattů Prádlo přímo na radiátoru Dva až čtyři litry (bleskový odpar) Lokální skokový nárůst vlhkosti Velmi vysoké kvůli rychlé kondenzaci Zakázáno, blokuje vytápění a ničí textilie Kondenzační sušička prádla Nula litrů (voda odteče do odpadu) Žádný vliv, místnost se mírně prohřeje Nulové riziko vzniku plísní Nejkomfortnější řešení, vyšší pořizovací cena Správný postup: Jak bezpečně sušit prádlo na sušáku bez plísní
Pokud nemáte v bytě prostor na sušičku prádla a musíte používat klasický rozkládací sušák, dodržujte následující osvědčená pravidla, která udrží vlhkost pod kontrolou:
Chemické pohlcovače vlhkosti v bytě selhávají. Jedna tableta nezvládne denní nápor deseti litrů vody ze vzduchu Zvyšte otáčky odstřeďování na maximum: Rozdíl mezi osmi sty a dvanácti sty otáčkami při ždímání představuje až jeden litr vody, který zůstane v pračce a nemusí se odpařovat do vzduchu. U odolného textilu a ručníků volte maximální bezpečné otáčky a pravidelně kontrolujte odtok vody, stejně jako když čistíte zanesený filtr čerpadla pračky pro správný odtok vody. Umístěte sušák do nejteplejší místnosti se zavřenými dveřmi: Teplý vzduch pojme více vlhkosti než studený. Sušák postavte do vytápěného pokoje, ale zavřete dveře do chodby a ložnice, aby se vlhký vzduch nerozléval do chladnějších částí bytu. Větrejte intenzivním průvanem třikrát až čtyřikrát za den: Zapomeňte na ventilačku. Otevřete okno dokořán na pět minut, ideálně vytvořte průvan otevřením protilehlých oken. Chladný venkovní vzduch v zimě obsahuje jen minimum absolutní vlhkosti. Jakmile se v pokoji ohřeje, jeho relativní vlhkost spadne pod třicet procent a okamžitě do sebe nasaje další litry vody z prádla. Nespoléhejte na pasivní tablety: Malá plastová nádobka s chemickou tabletou zachytí za týden sotva pár deci vody. Jak dokazujeme v testu o tom, proč chemické pohlcovače vlhkosti v bytě selhávají proti litrům vody ze vzduchu, proti masivnímu náporu ze sušáku pomůže jedině výkonný elektrický kompresorový odvlhčovač nebo pravidelný průvan. Kontrolujte vlhkost digitálním vlhkoměrem: Pořiďte si jednoduchý vlhkoměr a umístěte jej do místnosti se sušákem. Jakmile hodnota překročí šedesát procent, okamžitě otevřete okna dokořán a vyvětrejte. Shrnutí hlavních zásad pro bezpečné sušení prádla v bytě Jedna pračka prádla odpaří do vzduchu v bytě dva až čtyři litry čisté vody. Bez větrání stoupne vlhkost v pokoji nad osmdesát procent a způsobí růst toxických plísní na studených zdech. Nikdy nepokládejte mokré prádlo přímo na radiátory a nesušte v uzavřené ložnici přes noc. Při praní volte vyšší otáčky odstředění pro odstranění maxima vody už v bubnu pračky. V průběhu schnutí větrejte třikrát až čtyřikrát denně intenzivním pětiminutovým průvanem. Pro bezpečné sušení v zimě zvažte pořízení elektrického odvlhčovače vzduchu nebo sušičky.