Stojíte u chladicího boxu a vybíráte z desítky kostek, jejichž etikety vypadají skoro stejně, ceny se ale liší. Vezmete levnější, nebo si připlatíte v naději, že dražší bude chutnat líp? Testeři to zkoušeli zjistit bez znalosti značek a výsledek může změnit, po které kostce příště sáhnete.
Co se dočtete na etiketě
Ve složení většiny kostek je jen smetana, u některých ještě sůl. V jarním testu redakce arecenze.cz měla většina vzorků 82 % tuku, několik kostek 84 %. Podle těchto údajů ale nepoznáte, které máslo vám bude chutnat.
Ve složení většiny másel je jen smetana, případně sůl, a podle etikety se chuť odhadnout nedá. Ilustrační foto. Zdroj: Matvei / Pexels.
Samotný název máslo je chráněný. Výrobek ho smí nést, jen když splní tyto podmínky:
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Margarín, roztíratelné tuky a směsné tuky s rostlinným tukem se podle nařízení EU máslem nazývat nesmějí.
Jak probíhala ochutnávka
Redakce arecenze.cz ve dvou kolech otestovala celkem 26 másel. Nakupovala je v obchodních řetězcích, v roce 2025 i v online obchodech. V prvním kole, jehož výsledky vyšly v červenci 2025, šlo o 12 vzorků, v dubnu 2026 o 14. Všechna másla testeři ochutnali naslepo.
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Hodnotilo pět běžných spotřebitelů, kteří neviděli značky. Známkovali chuť, vůni, strukturu a celkový dojem na škále od 1, tedy velmi chutná, do 4, tedy negativně přijato.
Testeři dostávali každý vzorek na neutrálním pečivu, máslo už mělo pokojovou teplotu a mezi ochutnávkami zapíjeli vodou. Jiné balení téhož másla může chutnat trochu jinak a každý má jiný vkus, pořadí je proto jen vodítko.
Nejlépe chutnalo Boni z Penny
Vítězem jarního kola se stalo Boni, privátní značka řetězce Penny. V době nákupu na jaře 2026 stála 250gramová kostka 44,90 Kč, tedy asi 180 Kč za kilogram, a dnes už může být cena jiná. V testu patřilo k levnějším máslům, nejlevnější ale nebylo.
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Všech pět hodnotitelů mu dalo nejlepší známku. Pochvalovali si hladkou konzistenci, plnou smetanovou chuť bez cizích tónů i příjemnou vůni.
Na druhém místě skončilo Srdce domova z Billy a mezi nejlepšími byla i Madeta, obě v době nákupu na jaře 2026 kolem 200 Kč za kilogram. Kdo by vybíral podle cenovky, mohl by prohloupit: několik dražších kostek skončilo pod průměrem a zklamalo i drahé dovozové máslo.
Selské máslo propadlo podruhé
Na opačném konci pořadí skončilo známé selské máslo z regálu jednoho z velkých řetězců, které v době jarního nákupu patřilo k dražším. V jarním kole 2026 bylo poslední s průměrnou známkou 3,8, přičemž 4 je nejhorší. Čtyři z pěti testerů ho hodnotili negativně, pátého nezaujalo, a testeři u něj uváděli chemickou pachuť. Poslední skončilo už v kole 2025 mezi dvanácti vzorky. Za kilogram přitom v době nákupu stálo zhruba o pětinu víc než vítězné Boni.
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Výhrady k jeho chuti, vůni a konzistenci měla už dřív i zaškolená porota jiného testu, celkově v něm ale nepropadlo. Laboratorní rozbor v něm přitom nenašel vadu ve složení ani v mikrobiologii. Vadila tedy chuť a vůně, složení bylo v pořádku.
Rozdíly mezi másly s podobnou etiketou může podle autorky testu způsobit zrání smetany, výrobní postup, kvalita mléka i skladování. Kolísat podle ní může i výroba od výroby.
Co si pohlídat u regálu
Při testu redakce kostky také vážila. Po odečtení obalu, který testeři odhadli průměrně asi na 4 g, chybělo u několika značek přibližně 2 až 6,5 g. U balení se značkou ℮ nesmí průměr výrobní dávky klesnout pod hmotnost uvedenou na obalu a jednotlivé balení o hmotnosti 200 až 300 g smí mít zápornou odchylku nejvýš 9 g. Pro máslo ale vyhláška 397/2016 Sb. stanoví přísnější mez: u balení do 250 g 1,5 % u jednotlivého kusu, tedy u 250gramové kostky asi 3,75 g. Do meze pro ℮ se odchylky z testu vejdou, ty největší však mez pro máslo přesahují. Šlo o orientační vážení s odhadnutou hmotností obalu, ne o úřední kontrolu, a autorka testu chybějící gramy za zásadní nepovažuje.
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Na obalu se vyplatí hledat také slovo čerstvé, nebo stolní. Za čerstvé se podle vyhlášky považuje máslo do 20 dnů od výroby. Stolní máslo bylo uložené zmrazené při −18 °C a nižší teplotě, nejvýš však 24 měsíců.
Slovo stolní na obalu másla prozradí, že kostka byla před prodejem skladovaná zmrazená. Ilustrační foto. Zdroj: Kampus Production / Pexels.
Hodnocení téže zavedené značky se mezi koly 2025 a 2026 výrazně posunulo, takže jeden test o značce vypovídá jen omezeně. Úplné pořadí se jmény všech testovaných másel najdete ve zdrojích pod článkem.
Zdroje: https://www.arecenze.cz/clanky/test-14-masel-2026/, https://www.testypotravin.cz/testy/velky-test-masla, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-397, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-328, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308, https://www.arecenze.cz/clanky/test-26-masel-2025-2026-letos-vyhralo-levne-boni-z-penny-drazsi-pilos-selske-z-lidlu-propadlo-podruhe/
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