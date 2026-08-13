Zpáteční cesta z Chorvatska o víkendu: Kdy vyrazit a kde čekat zdržení

Největší riziko zdržení při cestě z Chorvatska domů vzniká o víkendu ve chvíli, kdy se potká výměna turnusů, návraty z dovolených a běžný provoz kolem velkých měst. Pro české řidiče to obvykle znamená hustý provoz už na chorvatských dálnicích směrem od pobřeží, následně kolem Záhřebu a dál na trasách přes Slovinsko a Rakousko. Pokud je možné si vybrat, nejklidnější bývá vyrazit velmi brzy ráno, ideálně ještě před hlavní vlnou odjezdů, případně až později večer. Odjezd v sobotu kolem poledne často znamená, že řidič najede do provozu přesně ve chvíli, kdy se kolony začínají skládat do několika úseků za sebou.
Kde se kolony tvoří nejčastěji
Mezi tradiční místa, kde se cesta zpět zpomaluje, patří napojení od pobřeží na hlavní dálniční tahy, úseky před mýtnými branami a okolí Záhřebu. Zdržení se může objevit také u tunelů, na sjezdech k čerpacím stanicím nebo tam, kde se sbíhá více prázdninových tras. Po vstupu Chorvatska do schengenského prostoru už sice na hranici se Slovinskem neprobíhá běžná pasová kontrola jako dříve, to ale neznamená, že cesta bude automaticky plynulá. Provoz se může brzdit kvůli mýtu, omezením, nehodám, počasí nebo jednoduše kvůli množství aut, která míří stejným směrem.
Ranní odjezd má jednu velkou výhodu
Odjezd před svítáním není pohodlný, ale při víkendovém návratu mívá praktický smysl. Řidič se dostane přes nejvytíženější chorvatské úseky dřív, než se k nim přidají další dovolenkáři z apartmánů a hotelů. Zároveň je větší šance projet okolí Záhřebu ještě před denní špičkou. Má to ale podmínku: posádka musí být skutečně odpočatá. Pokud řidič večer předtím balil, uklízel apartmán a spal jen pár hodin, brzký start se může rychle změnit ve větší riziko než úsporu času. V takovém případě bývá rozumnější posunout odjezd na večer a počítat s dojezdem v noci nebo druhý den.
Pozor na falešnou jistotu navigace
Online navigace je při návratu z Chorvatska užitečná, ale nevyplatí se ji brát jako jediný zdroj pravdy. Umí rychle reagovat na nehodu nebo uzavírku, méně spolehlivě však odhadne, jak se bude provoz vyvíjet za dvě nebo tři hodiny. Trasa, která při odjezdu vypadá o něco pomaleji, může být nakonec příjemnější, pokud se vyhne známým hrdlům. Naopak slepé následování zkratky přes menší silnice může znamenat průjezd obcemi, pomalejší tempo a více stresu. Před cestou se vyplatí zkontrolovat nejen navigaci, ale i dopravní informace správců dálnic v zemích, kterými budete projíždět.
Tankování a pauzy neodkládejte na poslední chvíli
Častá chyba při návratu z dovolené je snaha „ještě chvíli vydržet“. Jenže právě čerpací stanice na hlavních tazích bývají o víkendu přetížené a krátká zastávka se může změnit v půlhodinové čekání. Lepší je natankovat mimo největší nápor, případně ještě před napojením na hlavní dálniční směr. Totéž platí pro pauzy. Když se posádka zastaví až ve chvíli, kdy jsou všichni unavení a děti netrpělivé, bývá výběr místa horší. Kratší plánované zastávky pomáhají udržet pozornost řidiče a dávají prostor reagovat, pokud se před vámi začne tvořit kolona.
Nejlepší plán je mít jednu hlavní trasu a jednu záložní
Pro české řidiče mířící z Chorvatska domů dává smysl připravit si předem nejen základní trasu, ale i realistickou alternativu přes Slovinsko nebo Rakousko podle toho, odkud z pobřeží vyjíždějí. Nemusí jít o složité plánování, stačí vědět, která místa chcete projet mimo špičku a kde se rozhodnete podle aktuální dopravy. Pokud máte pevný termín návratu, nejméně riziková bývá kombinace včasného odjezdu, plné nádrže, pravidelných pauz a průběžné kontroly provozu. Nejhorší varianta je vyrazit bez plánu v sobotu uprostřed dne a spoléhat na to, že kolony se tentokrát vyhnou právě vám.