Soupeř Plzně vyhořel proti Beer Ševě. Trenér dostal červenou a hádal se s vlastními fanoušky

11. srpna 2026 se bělehradský Marakana proměnil v jeviště frustrace. Domácí odveta skončila 0:2, trenér Dejan Stanković dostal červenou kartu ještě v průběhu zápasu a po závěrečném hvizdu čelil nepřátelské reakci vlastních tribun. Crvena zvezda, srbský gigant s dvěma tituly z Poháru mistrů evropských zemí, vypadla z kvalifikace Ligy mistrů bez jediného vstřeleného gólu. A právě tento tým teď stojí v cestě Viktorii Plzeň, ovšem nikoli v Lize mistrů, nýbrž v play-off Evropské ligy.
Z devítky nula, z nuly tři
Kontrast je až absurdní. O kolo dřív Zvezda ve 2. předkole Ligy mistrů doslova smetla severoirský Larne: 4:0 venku, 5:0 doma, celkové skóre 9:0. Vypadalo to jako tým, který si cestu do skupinové fáze LM prorazí silou. Jenže ve 3. předkole přišel Hapoel Beer Ševa a všechno se obrátilo.
V prvním zápase v Izraeli prohrála Zvezda 0:1. Nic dramatického, řeklo by se, stačí doma otočit. Jenže bělehradská odveta přinesla další dvě inkasované branky a ani jeden vlastní gól. Součet 0:3 ve prospěch Beer Ševy znamenal konec snů o Lize mistrů. Nula vstřelených branek ve dvou zápasech proti izraelskému soupeři, to není smůla. To je kolaps.
Červená pro trenéra, vřava na tribunách
Stanković nezvládl emoce ještě během odvety. Rozhodčí ho vyloučil, přesný důvod disciplinární zpráva zatím veřejně neodhalila. Po zápase se situace vyostřila dál: frustrovaní fanoušci na Marakaně dali najevo, co si o výkonu myslí, a bývalý italský reprezentant čelil otevřeně nepřátelské atmosféře vlastního publika.
Pro klub, který si zakládá na bouřlivé podpoře z tribun, je tohle mimořádně toxická situace. A hlavně: mezi vyřazením s Beer Ševou a prvním zápasem proti Plzni zbývá pouhých devět dní.
Proč Plzeň, a proč Evropská liga
Tady je klíčový detail, který snadno zapadne. Viktoria Plzeň nečeká Crvenou zvezdu v dalším předkole Ligy mistrů. Srbský klub z kvalifikace LM vypadl a podle systému UEFA automaticky spadl do play-off Evropské ligy. Právě tam na něj čeká Plzeň, která se do této fáze dostala mimo jiné po vyloučení MFK Karviná z evropských pohárů a přerozdělení českých míst.
Program UEFA uvádí dvojzápas Crvena zvezda – Viktoria Plzeň na 20. a 27. srpna 2026. První utkání v Bělehradě, odveta v Plzni. Vítěz postoupí do ligové fáze Evropské ligy, poražený padá do ligové fáze Konferenční ligy. Ani pro Zvezdu tedy nejde o konec evropské sezony, jen o přesun do nižší soutěžní úrovně.
Co to znamená pro Plzeň
Viktoria narazí na raněného favorita. Ne na slabého soupeře. Tým, který dokáže dát devět gólů za dva zápasy, neztrácí kvalitu přes noc, ale může ztratit hlavu. Stankovićova pozice je po vyřazení a incidentech na stadionu otřesená, kabina řeší otřes místo přípravy a fanoušci v Bělehradě budou při prvním zápase buď zuřit, nebo mlčet. Obojí je pro domácí tým horší než zdravý tlak.
Podle nás je to pro Plzeň výhodnější konstelace, než jakou mohla čekat. Psychologicky, časově i organizačně. Ale podcenění by bylo chybou: Zvezda zůstává klubem s rozpočtem, kádrem a evropskou zkušeností, které české týmy běžně nemají.
Devět dní. Tolik času má Crvena zvezda na to, aby slepila rozbitou sebedůvěru, uklidnila tribunu a připravila se na soupeře, který přijede do Bělehradu bez jakéhokoli tlaku. Plzeň nemá co ztratit. Zvezda má co zachraňovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner