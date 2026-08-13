Federer oslavil 45. narozeniny na jachtě u chorvatského ostrova Lošinj, kam každé léto míří tisíce Čechů

Zátoka Čikat u Mali Lošinje vypadá jako místo, kde se dva světy neměly potkat, a přesto spolu fungují. Na jedné straně hotelové molo, ke kterému přistávají jachty za desítky milionů, japonská degustační restaurace s doporučením průvodce Michelin a spa klinika s výhledem na borový les. Na druhé straně, pár set metrů po promenádě, největší kemp na ostrovech Cres a Lošinj, aquapark a rodiny s dětmi, které si suší ručníky na kamenité pláži. Roger Federer si vybral tu první stranu. Tisíce českých turistů tu druhou. A obě skupiny sdílejí stejný vzduch, který místní prohlašují za léčivý už od roku 1886.
Korekce věku a co je skutečně doložené
Jedna věc si zaslouží upřesnění hned na začátku. Federer se narodil 8. srpna 1981, jak uvádí oficiální ATP Media Guide. Pokud mluvíme o létě 2025, slavil 8. srpna své 44. narozeniny. Pětačtyřicáté připadají až na rok 2026.
Co je bezpečně doložitelné: Federer na Lošinji pobýval opakovaně. Mediálně zdokumentovaný je jeho pobyt už v roce 2021, kdy ho na ostrově zachytili chorvatští fotografové. V rozhovoru z července 2026 pro Novi list pak zaznělo, že Federer ostrov navštívil i „minulé léto“, tedy v sezoně 2025. Přesný itinerář jeho narozeninového dne, konkrétní jachta ani složení hostů ale veřejně ověřené nejsou. Bezpečně lze říct, že se Federer v létě 2025 pohyboval v zóně Čikat, kde jachtařský provoz běží na plné obrátky; v témže roce tam hotel Bellevue hostil elitní jachtařský víkend se slavnostním příjezdem lodí přímo do zátoky.
Proč zrovna Lošinj: Ljubičić, kurty a borový les
Klíč k Federerově vazbě na ostrov má jméno. Ivan Ljubičić, bývalý chorvatský tenista světové špičky a později Federerův trenér, na Lošinji založil vlastní tenisovou akademii. Kurty stojí ve Velom Lošinji, pár kilometrů od luxusní zóny Čikat. Pro Federera to znamená kombinaci, kterou jinde v Chorvatsku těžko najde: soukromí, tréninkové zázemí, moře a člověk, se kterým strávil roky na okruhu.
Samotný Čikat přitom není jen hotelový resort. Je to chráněný lesní park, jehož historie sahá do roku 1886, kdy místní spolek vysadil přes 80 tisíc borovic. Dnes tu stojí pětihvězdičkový hotel Bellevue s restaurací Matsunoki, japonská kuchyně, 16 bodů Gault&Millau, Michelin Recommended, a hned vedle hotel Alhambra se spa klinikou. Privátní jednodenní plavba na jachtě, concierge, gastronomické balíčky s vouchery na 100 eur. Přesně ten typ servisu, který celebrity vyhledávají, protože funguje diskrétně.
Matsunoki přitom není uzavřený klub. Rezervovat si večeři může kdokoli, i nehotelový host. Speciální eventové večeře se pohybují od zhruba 3 700 do 6 500 korun za osobu podle formátu. Na chorvatský ostrov nezvyklá cenová hladina, ale pro degustační menu s výhledem na zátoku a borový les vlastně srovnatelná s pražskými michelinskými podniky.
Čtyřicet tisíc českých přenocování za dva měsíce
V perexu mluvíme o tisících Čechů a čísla nám dávají za pravdu. Podle oficiálních statistik turistické organizace Lošinjeostrov v létě 2025 zaznamenal:
- Červenec: 2 718 příjezdů z Česka, 24 238 přenocování
- Srpen: 2 281 příjezdů, 16 401 přenocování
Dohromady téměř 5 000 příjezdů a přes 40 600 přenocování za dva měsíce. Češi tvořili zhruba 3–4 % celkové návštěvnosti ostrova, který v roce 2025 vykázal 2,23 milionu přenocování celkem a znovu se dostal mezi stovku nejudržitelnějších destinací světa.
Co je sem táhne? Rozhodně ne Federer, přímá data o efektu celebrit neexistují. Lošinj se prodává jinak než většina chorvatského pobřeží. Oficiální brand stojí na pojmu „ostrov vitality“: přes 200 slunečných dnů ročně, 1 018 zdokumentovaných druhů rostlin, zdravotně-klimatická tradice přesahující 140 let a moře, jehož čistota patří k nejlepším v Jadranu. Pro české rodiny pak funguje konkrétní infrastruktura: Camp Čikat jako největší kemp na lošinjsko-creském souostroví a Aquapark Čikat přímo v zátoce.
Dva světy v jedné zátoce
Právě tohle dělá Lošinj zvláštním. Není to Hvar, kde se noční život přelévá do rána. Není to Split s davovým turismem u Diokleciánova paláce. A není to ani exkluzivní Šolta, kam se běžný turista nedostane. Lošinj je ostrov, kde se promenáda v Čikatu vine kolem pětihvězdičkových hotelů i kolem kempařských stanů, kde stejný borový les voní lidem na jachtě i rodině na kole.
Urbanisticky je zátoka vystavěná tak, že luxusní zóna (Bellevue, Alhambra, hotelové molo) plynule přechází do veřejně přístupných pláží, pěších tras a parkové zeleně. Člověk s palatkou v Campu Čikat projde po promenádě kolem mola, kde kotvila jachta za desítky milionů, a ani jeden z nich nemá pocit, že je na špatném místě. Ostrov tenhle kontrast neřeší. Žije z něj.
Co si z Čikatu odnést
Federer na Lošinj jezdí kvůli Ljubičićovi, tenisu, soukromí a moři. Češi kvůli borovému vzduchu, kempování a čistým plážím. Že se obě skupiny potkávají ve stejné zátoce, není náhoda; je to výsledek 140 let promyšleného budování destinace, která zvládá obsloužit obě klientely, aniž by jednu obětovala druhé.
Kdo chce na Lošinji zažít Federerův svět, zarezervuje si stůl v Matsunoki a noc v Bellevue. Kdo chce zažít ten český, rozbalí stan v Campu Čikat. Vzdálenost mezi nimi? Deset minut chůze po promenádě lemované borovicemi, které tam někdo vysadil v roce 1886.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář