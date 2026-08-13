Alonso ho chtěl v Realu, nedostal ho. Teď za Zubimendiho v Chelsea nabízí přes 2,3 miliardy Kč

Příběh začal v létě 2025. Alonso tehdy nastupoval jako trenér Realu Madrid a podle informací rozhlasové stanice COPE citovaných Mundo Deportivem chtěl Zubimendiho jako svou klíčovou šestku. Španělský záložník údajně kvůli zájmu Realu přibrzdil jednání s Arsenalem. Jenže Real dal nakonec přednost Aurélienovi Tchouaménimu. Zubimendi zamířil v červenci 2025 na Emirates a během jediné sezony se stal součástí páteře týmu, který po dvaadvaceti letech vyhrál Premier League. Teď, o rok později, sedí Alonso na lavičce Chelsea a znovu se dívá stejným směrem.
Zájem, ne hotová nabídka
Než se rozběhne kalkulačka, je potřeba upřesnit, co vlastně víme. FourFourTwo 6. srpna 2026 napsal, že Alonso si přestup Zubimendiho vyžádal a Chelsea je ochotná řešit „výjimečnou“ cenu. Španělské zdroje mluví o hranici přes 90 milionů eur. Při kurzu 25,6 Kč za euro to dává zhruba 2,3 miliardy korun, číslo, které v českém kontextu zní astronomicky.
Oficiální nabídka ale veřejně potvrzená není. Ani Chelsea, ani Arsenal se k jednání nevyjádřily. Jde o mediálně popsaný zájem, ne o podepsaný šek.
Proč zrovna Zubimendi
Alonsova fixace na tohoto hráče má logiku, která přesahuje osobní sympatie. Zubimendi je typ řídící šestky, záložník, který nesbírá titulky góly, ale určuje tempo celého mužstva. V titulové sezoně Arsenalu nastoupil ke 34 ligovým zápasům, vstřelil pět branek a společně s Declanem Ricem vytvořil osu, která Mikelovi Artetovi umožnila flexibilně střídat formace.
Sky Sports zároveň popisuje, že Alonso bude mít v Chelsea výrazně větší slovo při nákupech a prodejích než jeho předchůdci. Impuls může být trenérský, ale realizace by musela projít celou klubovou strukturou. Pokud vedení Chelsea zájem skutečně sdílí, nejde o rozmar kouče, ale o strategické rozhodnutí.
Mistr neprodává. Nebo ano?
Tady naráží celý příběh na tvrdou zeď. Arsenal skončil sezonu 2025/26 jako mistr s 85 body. Chelsea? Desátá, 52 bodů, bez evropských pohárů. Rozdíl 33 bodů. To není obchod mezi rovnými, je to pokus klubu z druhé poloviny tabulky oslabit absolutní špičku ligy.
FourFourTwo výslovně uvádí, že Arteta o Zubimendiho odchodu neuvažuje a Arsenal se nebude bavit o nabídkách, které nebudou mimořádné. Navíc hráč sám při podpisu smlouvy řekl, že jakmile se rozhodl odejít z Realu Sociedad, zaměřil se výhradně na Arsenal. Přímý výrok k případnému stěhování na Stamford Bridge neexistuje.
Jenže do rovnice vstupuje ještě jeden faktor: Arsenal v srpnu 2026 dotáhl přestup Bruna Guimarãese z Newcastlu za zhruba 87 milionů eur. Bruno přináší víc přímé produktivity, v minulé sezoně 9 gólů a 5 asistencí z 29 startů. Jeho příchod nemusí automaticky znamenat Zubimendiho odchod, ale znamená větší konkurenci o minuty a menší jistotu základní sestavy.
Co si Chelsea může dovolit
Částka přes 90 milionů eur by byla obří, ale uvnitř Chelsea ne bezprecedentní. Za Moisése Caiceda klub zaplatil 115 milionů liber, za Morgana Rogerse letos dokonce 117 milionů liber. Zubimendi by se zařadil pod tyto rekordy.
Finanční prostor je ale napjatý. Chelsea za rok končící červnem 2025 vykázala tržby 490,9 milionu liber, ale také ztrátu před zdaněním 262,4 milionu liber. Premier League od sezony 2026/27 zavádí nový poměr nákladů na kádr, který nesmí překročit 85 % fotbalových příjmů. A v březnu 2026 Chelsea dostala sankce za historická porušení finančních pravidel.
Koupit Zubimendiho tedy „může“, ale ne bez prodejů a finančního inženýrství. Přestupové okno se zavírá 1. září 2026 ve 23:00 britského času. Čas běží.
Kdo by na Stamford Bridge přišel o místo
Pokud by se přestup uskutečnil, Zubimendi by vstoupil přímo do prostoru, kde teď operují Caicedo, Enzo Fernández, Andrey Santos a Romeo Lavia. V sezoně bez evropských pohárů je minut méně a konkurence ostřejší. Sky Sports navíc zmiňuje nejistotu kolem budoucnosti Fernándeze. Drahá šestka od mistra dává největší smysl tehdy, když Chelsea současně uvolní místo dalším odchodem.
Celý příběh zatím stojí na průsečíku španělských a anglických přestupových zdrojů, ne na oficiálních dokumentech. Jedno je ale nesporné: Alonso za Zubimendim jde podruhé, tentokrát s pravomocemi, které v Realu neměl. Jestli mu ho Arsenal pustí, záleží na tom, zda existuje číslo, které přesvědčí mistra prodat svou osu konkurentovi o třiatřicet bodů níž.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner