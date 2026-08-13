Jedinečná Nokia měla tělo z oceli a díly jako švýcarské hodinky. Dnes ji sběratelé kupují za 30 000 Kč

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Jedinečná Nokia měla tělo z oceli a díly jako švýcarské hodinky. Dnes ji sběratelé kupují za 30 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nerezový slider, kuličková ložiska a vyzvánění od oscarového skladatele. Nokia 8800 nebyla obyčejný telefon, a některé kusy dnes stojí víc než při uvedení.
Nokia 8800
Zdroj: Emil Dalalyan / Creative Commons / CC BY-SA
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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